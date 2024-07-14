明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

綠色生活：尋找可愛海蛞蝓 中大民間合力 重修本港圖鑑

【明報專訊】粉芝、箭豬、白角火龍果、黃色擦紙膠，這些花名生動有趣，指向的是不同物種的海蛞蝓。作為陸生蝸牛的近親，海蛞蝓不像珊瑚固定不動，或來去匆匆的魚兒；牠們形態多變，在水中搖頭晃腦，讓人不禁高呼可愛！中大生命科學學院助理教授曾令銘說，記者這反應正是團隊所期待的，「如果想說服公眾做一些保育或者科研工作，你不能給他們太不可愛的動物。」他發起公民科學家計劃「尋找香港海蛞蝓！」，邀請廣大潛友參與，為香港水域的海蛞蝓做一次全面記錄。

海蛞蝓紀錄續增 重啟普查

上世紀90年代及之前香港曾經有不少海蛞蝓的研究，市政局更出版過英語圖鑑，但90年代後相關研究戛然而止。到了2020至2022年，中大李福善海洋科學研究中心與港大生物科學學院David M. Baker教授的研究團隊透過整合文獻紀錄、收集潛水員的海蛞蝓照片，更新了香港的海蛞蝓名錄。他們總結出257種海蛞蝓曾在本港出現，包括71個新紀錄，佔總數近三成。

「一開始都不知道有咁誇張，我們統整後發現，嘩！原來仲有咁大空間（調查），我們便想真的落手多看。」曾令銘與團隊去年11月底，展開全面的海蛞蝓水下調查，為本港多年來首次。香港一直有普查計劃關注其他物種數量，例如漁農自然護理署自2000年與珊瑚礁普查基金合作，每年邀請志願潛水員前往指定地點進行珊瑚礁普查，政府其後公開結果。陸上的蝴蝶、雀鳥等飛行動物則有不同保育團體進行普查，邀請市民參與，已收集數據十數年。

這次海蛞蝓普查，團隊不止想統計在港出現的品種，還希望了解各地點的海蛞蝓數量，盼長遠持續觀察數量變化。海蛞蝓是單一食性，即每個品種只會進食特定食物來源，例如藻類、軟珊瑚、水螅等，普查可望刻劃香港海洋生態，「如果幾年之後，某地方只有一種，或者海蛞蝓甚至全部都沒有了，那就是說牠們食開的（食物）也沒有了」。

潛友可上載資料 團隊潛冷門點補不足

實地考察分為水下調查和公民科學家參與兩部分，前者由曾令銘團隊的潛水員進行，每次潛水約60分鐘，記錄遇見的海蛞蝓物種、數目、深度、大小、依附的的基質。為何不全靠民間力量？曾教授解釋，一來需要核實潛友的觀察，二來休閒潛水地點有偏好，團隊的研究員能補足一些冷門或難潛的潛點。精選的考察地點共43個，涵蓋香港東部、南部及中部水域，而西面珠江口因水質較混濁以致生態有差異，未有包括在考察之內。

潛水者都是熱愛海洋的朋友，怎樣能夠為海蛞蝓調查出一分力？「尋找香港海蛞蝓！」計劃毋須潛友在特定地點觀察，只需於相關網頁（findseaslugshk.com/onlineform）輸入潛水地點、深度、水溫等基本資料，並從20種常見品種中，揀選遇到的海蛞蝓、數量及依附之處（如石珊瑚、軟珊瑚、海綿、海藻等）。網頁上附有常見品種的照片，曾令銘指同時達至教育用途，「他們（潛水發燒友）很多時候知道這生物挺常見，但不知道什麼名字」。

若果未能辨認品種，潛友可以上載照片紀錄。觀察紀錄不限年份，團隊接收昔日下潛的紀錄，目前最早來自2018年。

「污糟的石頭」 多海蛞蝓出沒

要找到海蛞蝓，曾令銘教授的研究助理傅嘉穎傳授了幾個秘訣。她提醒要注意潛水技巧，潛水者需要控制好中性浮力，「不能一潛下去就炒到水底，因為鋪滿很多泥沙，一炒就水濁了，什麼也看不到」。觀察者要盡量貼近水底，游慢一點，才容易看到體積較小的海蛞蝓。海蛞蝓的大小、形狀差異很大，傅嘉穎向記者展示的寬闊角海牛（Ceratodoris hiroi）只長約0.7厘米，數缸相隔的媚眼葉海牛（Phyllidia ocellata）則長約5.5厘米，相差近8倍。曾令銘見過更大的海蛞蝓，長度有一隻手掌，「很少咁大的品種，但有的，上次他們捉回來，我也嚇倒了」。

俗語有云「民以食為天」，海蛞蝓也一樣，多數生活在食物源頭附近。以進食海綿的品種為例，火石洲、長嘴這些潛點多海綿生長，會找到進食海綿的品種，例如「白角火龍果」小丘角鰓海牛（Goniobranchus tumuliferus）的身影。傅嘉穎提到，有一種海蛞蝓會吃掉其他海蛞蝓，她有時會跟隨在後，便能找出更多海蛞蝓。

另一個貼士是在香港水域，看似污糟的石頭，容易有海蛞蝓出沒。傅嘉穎說，潛友俗稱石頭上鋪滿的沉積物為「塵」或「泥皮」，「光脫脫的石頭反而少些海蛞蝓」。她潛水時若發現周圍很乾淨，「就知道無（海蛞蝓）了」。

海蛞蝓是陸生蝸牛和蛞蝓的近親，大部分物種的外殼已退化、變薄或內部化，有時會被錯認為扁蟲。曾令銘指出，側鰓目、頭楯目的海蛞蝓外形與扁蟲較接近，但香港水域較少見。香港常見的海蛞蝓物種大多背上附有凸出來的角突，潛水時可以留意。

兩三年內都找不完新物種

除了尋找海蛞蝓，研究團隊的潛水員會同時進行海牀基質調查，在水底展開20米長的樣線，每隔0.25米記錄垂直下方海牀上的基質種類。回到實驗室後，他們會為海蛞蝓樣本拍攝實體照片。有些物種外形相似，現時基因條碼技術可協助辨認物種。

「尋找香港海蛞蝓！」計劃自去年11月底發起，曾令銘向記者分享中期結果。截至7月8日，研究團隊的實地考察發現74種海蛞蝓，包括18個香港新紀錄物種；另一邊廂，68名公民科學家提供了231項有效紀錄，總結出170種海蛞蝓，包括52個香港新紀錄。換言之，在短短7個多月，調查已經揭示66項新紀錄，將香港海蛞蝓物種的數目提高至323種。「當然愈做下去，找到新紀錄的速度會愈慢，但起碼兩三年內都找不完。」曾令銘估計，香港海蛞蝓物種可能高達350種。

公民科學家登記的紀錄，遠比研究團隊多，畢竟團隊只有3名潛水員。傅嘉穎留意到，有些潛水發燒友每周潛一次，每次都會遞交紀錄，為調查提供定期數據，「有些朋友潛了十幾年，專睇海蛞蝓，很有經驗」。曾令銘說「很多高手在民間」，他們甚至能一眼認出香港新紀錄物種。

長期觀察遷移路線 了解氣候變化

「尋找香港海蛞蝓！」計劃由環境及自然保育基金資助，暫時預計至2025年中結束。「當然政府資助最好啦，有（資助）一部分；但是我們都無理由很被動，只說一句可否給多些資助。」曾令銘認為，結合民間力量是比較有效率的普查方法，而且能讓潛水朋友感受到物種變化，「是警告也好，事實也好，他們的感覺可能會強一些……知道（氣候變化）是真的，不只是天天看報紙」。

喜歡遊日的朋友會關注櫻花幾時開花，曾令銘說從數十年的數據清晰可見，櫻花平均開花時間不斷提早，「但水中情况其實不太清楚」。長期監察至關重要，研究人員可從中比較物種變化。隨全球氣溫愈來愈熱，本來生活在熱帶地區的海蛞蝓會否北上來港？牠們會否在香港落地生根，成為本地固定紀錄的物種？這問題都需要多年的觀察才能解答。

長遠來說，曾令銘希望製作香港海蛞蝓圖鑑，展示各物種的野外樣貌以及實體照片（包括背面、腹面及側面），並附上簡短介紹。圖鑑不只為潛友服務，亦想讓大眾一睹海蛞蝓的可愛之處。「（看完）你會想『原來香港有這些東西』，我們也希望給大家看。我們不是只在象牙塔，做完就完。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞