綠色生活：尋找可愛海蛞蝓 中大民間合力 重修本港圖鑑

海蛞蝓紀錄續增 重啟普查

上世紀90年代及之前香港曾經有不少海蛞蝓的研究，市政局更出版過英語圖鑑，但90年代後相關研究戛然而止。到了2020至2022年，中大李福善海洋科學研究中心與港大生物科學學院David M. Baker教授的研究團隊透過整合文獻紀錄、收集潛水員的海蛞蝓照片，更新了香港的海蛞蝓名錄。他們總結出257種海蛞蝓曾在本港出現，包括71個新紀錄，佔總數近三成。

「一開始都不知道有咁誇張，我們統整後發現，嘩！原來仲有咁大空間（調查），我們便想真的落手多看。」曾令銘與團隊去年11月底，展開全面的海蛞蝓水下調查，為本港多年來首次。香港一直有普查計劃關注其他物種數量，例如漁農自然護理署自2000年與珊瑚礁普查基金合作，每年邀請志願潛水員前往指定地點進行珊瑚礁普查，政府其後公開結果。陸上的蝴蝶、雀鳥等飛行動物則有不同保育團體進行普查，邀請市民參與，已收集數據十數年。

這次海蛞蝓普查，團隊不止想統計在港出現的品種，還希望了解各地點的海蛞蝓數量，盼長遠持續觀察數量變化。海蛞蝓是單一食性，即每個品種只會進食特定食物來源，例如藻類、軟珊瑚、水螅等，普查可望刻劃香港海洋生態，「如果幾年之後，某地方只有一種，或者海蛞蝓甚至全部都沒有了，那就是說牠們食開的（食物）也沒有了」。

潛友可上載資料 團隊潛冷門點補不足

實地考察分為水下調查和公民科學家參與兩部分，前者由曾令銘團隊的潛水員進行，每次潛水約60分鐘，記錄遇見的海蛞蝓物種、數目、深度、大小、依附的的基質。為何不全靠民間力量？曾教授解釋，一來需要核實潛友的觀察，二來休閒潛水地點有偏好，團隊的研究員能補足一些冷門或難潛的潛點。精選的考察地點共43個，涵蓋香港東部、南部及中部水域，而西面珠江口因水質較混濁以致生態有差異，未有包括在考察之內。

潛水者都是熱愛海洋的朋友，怎樣能夠為海蛞蝓調查出一分力？「尋找香港海蛞蝓！」計劃毋須潛友在特定地點觀察，只需於相關網頁（findseaslugshk.com/onlineform）輸入潛水地點、深度、水溫等基本資料，並從20種常見品種中，揀選遇到的海蛞蝓、數量及依附之處（如石珊瑚、軟珊瑚、海綿、海藻等）。網頁上附有常見品種的照片，曾令銘指同時達至教育用途，「他們（潛水發燒友）很多時候知道這生物挺常見，但不知道什麼名字」。

若果未能辨認品種，潛友可以上載照片紀錄。觀察紀錄不限年份，團隊接收昔日下潛的紀錄，目前最早來自2018年。

「污糟的石頭」 多海蛞蝓出沒

要找到海蛞蝓，曾令銘教授的研究助理傅嘉穎傳授了幾個秘訣。她提醒要注意潛水技巧，潛水者需要控制好中性浮力，「不能一潛下去就炒到水底，因為鋪滿很多泥沙，一炒就水濁了，什麼也看不到」。觀察者要盡量貼近水底，游慢一點，才容易看到體積較小的海蛞蝓。海蛞蝓的大小、形狀差異很大，傅嘉穎向記者展示的寬闊角海牛（Ceratodoris hiroi）只長約0.7厘米，數缸相隔的媚眼葉海牛（Phyllidia ocellata）則長約5.5厘米，相差近8倍。曾令銘見過更大的海蛞蝓，長度有一隻手掌，「很少咁大的品種，但有的，上次他們捉回來，我也嚇倒了」。

俗語有云「民以食為天」，海蛞蝓也一樣，多數生活在食物源頭附近。以進食海綿的品種為例，火石洲、長嘴這些潛點多海綿生長，會找到進食海綿的品種，例如「白角火龍果」小丘角鰓海牛（Goniobranchus tumuliferus）的身影。傅嘉穎提到，有一種海蛞蝓會吃掉其他海蛞蝓，她有時會跟隨在後，便能找出更多海蛞蝓。

另一個貼士是在香港水域，看似污糟的石頭，容易有海蛞蝓出沒。傅嘉穎說，潛友俗稱石頭上鋪滿的沉積物為「塵」或「泥皮」，「光脫脫的石頭反而少些海蛞蝓」。她潛水時若發現周圍很乾淨，「就知道無（海蛞蝓）了」。

海蛞蝓是陸生蝸牛和蛞蝓的近親，大部分物種的外殼已退化、變薄或內部化，有時會被錯認為扁蟲。曾令銘指出，側鰓目、頭楯目的海蛞蝓外形與扁蟲較接近，但香港水域較少見。香港常見的海蛞蝓物種大多背上附有凸出來的角突，潛水時可以留意。

兩三年內都找不完新物種

除了尋找海蛞蝓，研究團隊的潛水員會同時進行海牀基質調查，在水底展開20米長的樣線，每隔0.25米記錄垂直下方海牀上的基質種類。回到實驗室後，他們會為海蛞蝓樣本拍攝實體照片。有些物種外形相似，現時基因條碼技術可協助辨認物種。

「尋找香港海蛞蝓！」計劃自去年11月底發起，曾令銘向記者分享中期結果。截至7月8日，研究團隊的實地考察發現74種海蛞蝓，包括18個香港新紀錄物種；另一邊廂，68名公民科學家提供了231項有效紀錄，總結出170種海蛞蝓，包括52個香港新紀錄。換言之，在短短7個多月，調查已經揭示66項新紀錄，將香港海蛞蝓物種的數目提高至323種。「當然愈做下去，找到新紀錄的速度會愈慢，但起碼兩三年內都找不完。」曾令銘估計，香港海蛞蝓物種可能高達350種。

公民科學家登記的紀錄，遠比研究團隊多，畢竟團隊只有3名潛水員。傅嘉穎留意到，有些潛水發燒友每周潛一次，每次都會遞交紀錄，為調查提供定期數據，「有些朋友潛了十幾年，專睇海蛞蝓，很有經驗」。曾令銘說「很多高手在民間」，他們甚至能一眼認出香港新紀錄物種。

長期觀察遷移路線 了解氣候變化

「尋找香港海蛞蝓！」計劃由環境及自然保育基金資助，暫時預計至2025年中結束。「當然政府資助最好啦，有（資助）一部分；但是我們都無理由很被動，只說一句可否給多些資助。」曾令銘認為，結合民間力量是比較有效率的普查方法，而且能讓潛水朋友感受到物種變化，「是警告也好，事實也好，他們的感覺可能會強一些……知道（氣候變化）是真的，不只是天天看報紙」。

喜歡遊日的朋友會關注櫻花幾時開花，曾令銘說從數十年的數據清晰可見，櫻花平均開花時間不斷提早，「但水中情况其實不太清楚」。長期監察至關重要，研究人員可從中比較物種變化。隨全球氣溫愈來愈熱，本來生活在熱帶地區的海蛞蝓會否北上來港？牠們會否在香港落地生根，成為本地固定紀錄的物種？這問題都需要多年的觀察才能解答。

長遠來說，曾令銘希望製作香港海蛞蝓圖鑑，展示各物種的野外樣貌以及實體照片（包括背面、腹面及側面），並附上簡短介紹。圖鑑不只為潛友服務，亦想讓大眾一睹海蛞蝓的可愛之處。「（看完）你會想『原來香港有這些東西』，我們也希望給大家看。我們不是只在象牙塔，做完就完。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

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