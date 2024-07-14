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2024年7月14日星期日
星期日生活
星期日生活
無名周記：拜登的抉擇
誰可變出一張椅子
集氣藝術：請為維修中心服務台配備椅子
周日話題：艾莉絲孟若的家庭黑暗史
家明雜感：誠意可嘉 《公開試當真》
老少女之麻糬周記！
誰人日記：學生的本分
周日話題：法國選戰分析：左陣扳回一城，極右危機當真解除？
周日話題：憶貝理雅白高敦往事 談工黨何去何從
開門讀書：民主不作為
圖文城市：邊界
Short D：（六）：令語言成為主角
五音筆傳：大嗓門也渴望愛！ K-Hip hop 新銳李泳知
#036 金魚囝
放心寫作：#94 哪怕全世界失眠
讀者來信：〈假如繪本是一個舞台〉
阿貓阿狗：#237 鄉村小旅行
movie chic, movie style：《玩轉腦朋友2》:也是給成年人的反思
論語‧電影：芙莉歐莎是戇居的嗎——George Miller做錯了什麼？（下）
影片簡評
單元連載：香港書106
星期日文學‧《觀火》：捕捉鎂光燈外的眾生相——作家蘇朗欣專訪
{「四仔」達人}爵士結他手張駿豪 癌後重生 以樂為器覓自我
盤中食事：中韓爭議聲外的台式黃金泡菜
綠色生活：尋找可愛海蛞蝓 中大民間合力 重修本港圖鑑
ways of seeing：殘疾，只是與別不同 以藝術反健全主義
街知巷聞：歌聲送別兼善里 街坊不捨舊鄉似夢
未來城市：同等工作 保障欠奉 自由職業者有權Say No？
Short D：（六）：令語言成為主角
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【明報專訊】〈邱園〉主角又是誰呢？我覺得不是蝸牛、也不是任何人，而是語言本身，那4組人不過是其載體。
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無名周記：拜登的抉擇
誰可變出一張椅子
集氣藝術：請為維修中心服務台配備椅子
周日話題：艾莉絲孟若的家庭黑暗史
家明雜感：誠意可嘉 《公開試當真》
老少女之麻糬周記！
誰人日記：學生的本分
周日話題：法國選戰分析：左陣扳回一城，極右危機當真解除？
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圖文城市：邊界
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五音筆傳：大嗓門也渴望愛！ K-Hip hop 新銳李泳知
#036 金魚囝
放心寫作：#94 哪怕全世界失眠
讀者來信：〈假如繪本是一個舞台〉
阿貓阿狗：#237 鄉村小旅行
movie chic, movie style：《玩轉腦朋友2》:也是給成年人的反思
論語‧電影：芙莉歐莎是戇居的嗎——George Miller做錯了什麼？（下）
影片簡評
單元連載：香港書106
星期日文學‧《觀火》：捕捉鎂光燈外的眾生相——作家蘇朗欣專訪
{「四仔」達人}爵士結他手張駿豪 癌後重生 以樂為器覓自我
盤中食事：中韓爭議聲外的台式黃金泡菜
綠色生活：尋找可愛海蛞蝓 中大民間合力 重修本港圖鑑
ways of seeing：殘疾，只是與別不同 以藝術反健全主義
街知巷聞：歌聲送別兼善里 街坊不捨舊鄉似夢
未來城市：同等工作 保障欠奉 自由職業者有權Say No？
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未來城市：同等工作 保障欠奉 自由職業者有權Say No？
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