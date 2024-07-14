周日話題：法國選戰分析：左陣扳回一城，極右危機當真解除？

【明報專訊】前陣子，我們在〈馬克龍的終極賭局：法國議會會否由極右執政？〉一文中，分析了極右勢力冒起的近因，並提到極右陣營「國民聯盟」的支持度屢創新高。選戰前夕，「國民聯盟」支持度已高達36.5%，大幅拋離走中間派立場的總統派陣營Ensemble（約19%支持度），以及排行第二、持29%支持度的左翼陣營「新人民前線」（Le Nouveau Front Populaire，下稱 NFP）。礙於憂慮極右治國，NFP與Ensemble均努力動員公眾投票，就連球星麥巴比（Kylian Mbappé）也出來為總統派站台，希望從而左右戰果。最終，首輪選戰投票率雖創下近20年新高的66.7%，但極右領先比例與民調相符，佔33%，預計能獲得議會577席中的約289席，成為大多數黨。同時，極右的第一輪戰果亦遠勝只有28%的NFP和21%的Ensemble，戰况讓公眾人心惶惶。可是，一星期間，戰况突變：NFP在7月7日次輪選戰中反超前，勇奪182席領先；而Ensemble亦追回不少首輪落差，奪168席；至於極右陣營，則從預判中的200多席大幅跌至143 席，僅拿下第三。此戰果讓不少法國人又驚又喜，左翼和社運人士甚至在巴黎共和廣場大肆慶祝左陣報捷。