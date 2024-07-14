集氣藝術：請為維修中心服務台配備椅子

早前先後在6月15日及7月4日寫信給你們，要求取回維修中心服務台配備的椅子，但一直收不到你們的回音，請再讓我在這裏向你們溫馨提示，希望得到你們關注。

如先前給你的信說，「服務台必須配備椅子支援長期站立的服務員」，這標準在香港的勞動史上是經過工會、工人、勞工處、市民和同屬你們母公司（怡和集團）下的惠康超市，透過努力坦誠地溝通所達至的共識。其中惠康的政策修正也是推動當年整個椅子運動的重要力量。我在此感謝。

勞工處更為此清楚訂明新的服務櫃枱指引，確立一個關注勞工日常勞損的職安健指標。指引清楚表明如空間容許，服務櫃枱必須配備椅子。

紅磡仁孚維修中心的服務櫃位在空間充足的情况下沒有配置椅子，明顯違反了相關指引。再查看柴灣仁孚分店，同一性質的崗位有提供椅子（其實全公司就只有維修部的崗位沒有椅子支援），這說明了取走椅子的政策不合理及欠關顧。

坊間流傳指引對僱主沒有約束力，這是不正確的說法。當年我們與時任勞工處副處長梁成恩會面，勞工處不考慮立法而發出指引，是希望執法時有彈性，更有效率運作。指引其實與《職業安全及健康條例》（香港法例第509章）有實質的關連。該法例要求僱主為僱員提供安全及健康的工作環境。意思是如何判斷所謂「不健康的工作環境」，就是參照僱主有否依從職安健指引。

再看勞工處在2021年8月24日向立法會人力事務委員會提交的文件（bit.ly/3zDbYds），當中從第8點的內容所見，勞工處確立了新指引對僱主的監管性，僱主必須跟隨新指引措施，否則會被警告或檢控。第9點提到他們在2019年發出了18封書面警告。

這些資訊在我早前給你的信已說過，可惜直至我7月12日到訪 貴公司，違規的做法未見修正。

一間提供「維修保養」服務的公司，本應對員工日常的勞損和職安健有更體貼的關懷，所以全港大部分的維修站服務台都有提供相關椅子，而你們沒有。

或許你擔心有顧客會因服務台配備椅子後感到服務不夠高級而不高興，我是藝術家，如有需要，我免費送你一個充氣雕塑，一個充氣後成車形的雕塑——其實是一個汽車罩，充氣後成一輛肥嘟嘟的「汽車」，然後會慢慢泄氣，呈現疲態，提示那些顧客，提供維修服務的人和車一樣需要維護。你日常看見的服務員，不是Al構建出來的，放工後有他們真實的生活，這種硬套在顧客身上的VIP虛浮的形象壓力下，有工人積累的怨氣和押在職埸的健康。

感謝維修部前員工相信我，說出職場上的日常困擾，期望 貴公司及你們的客人能與你們對面的惠康超市一樣，加入我們，維護勞工的日常健康，集氣！

程展緯

放咗工打工仔撐未放工打工仔

文、圖˙程展緯

編輯•王翠麗

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