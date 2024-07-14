關於勞工保障的與時並進，接着可翻至Sunday Workshop底版延伸閱讀，當年輕一代斜槓族和自由業者愈來愈多，與之相對是如何的工作機會與待遇？法國國會選舉一度引來極右上台的憂慮，連麥巴比都要發聲，最後卻大出意料左翼勝出，今期續有選戰分析，文章並回答極右危機是否已解除之問。另一連日來佔據國際新聞眼球的是拜登說錯話及堅持不會退選，林康琪認真回看了他的完整講話，多說了兩句公道說話，又回到他的自傳去尋找脈絡，去理解他的堅定背後，但結論還是不忍看。

有關強制舉報虐兒的條例草案剛在立法會通過二讀，國際間則有已故諾貝爾得獎作家孟若的女兒，指摘其母對繼父對她的性侵行為默不作聲，事件引發文學界及讀者之間的熱烈討論，在批判她漠視女兒受害之餘，是否從此就應唾棄她的作品？早前孟若辭世時曾撰文悼念的鄭政恆快手整理了他的思緒，援引她作品中的故事討論當如何面對兒童被家人性侵的命題。

「老少女漫畫」裏有隻貓叫丁丁，多年來漫畫中的人貓故事溫暖又有趣，有時更會充當男主人，樣子帶點傲氣，近日牠離開了，今期Stella透過漫畫，與讀者一起送別丁丁。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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