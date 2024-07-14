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誰可變出一張椅子

【明報專訊】在港鐵站做完清潔工去了紐約駐留的藝術家程展緯回來了，右腳剛踏進香港，左腳又連忙引領他去看望有失勞動尊嚴的工作現場，有見近日中環海濱的充氣藝術鬧得沸沸揚揚，他也親手做了一個，可是不能供人進入彈跳玩耍，而且更會漏氣，藉以比喻無櫈可坐的員工的精神生理狀態。讀者應記得，清潔工之前程展緯也做過保安，發起過椅子運動，就是文中提及為超市收銀員爭取有櫈坐的藝術項目。程展緯不是叮噹，沒有什麼即變即有的法寶，但他的作品總能在引人發噱後，感受到其對民間疾苦的關懷和希冀，不也如歌——「人人如意開心歡笑 跳進美夢尋獲美好」？

關於勞工保障的與時並進，接着可翻至Sunday Workshop底版延伸閱讀，當年輕一代斜槓族和自由業者愈來愈多，與之相對是如何的工作機會與待遇？法國國會選舉一度引來極右上台的憂慮，連麥巴比都要發聲，最後卻大出意料左翼勝出，今期續有選戰分析，文章並回答極右危機是否已解除之問。另一連日來佔據國際新聞眼球的是拜登說錯話及堅持不會退選，林康琪認真回看了他的完整講話，多說了兩句公道說話，又回到他的自傳去尋找脈絡，去理解他的堅定背後，但結論還是不忍看。

有關強制舉報虐兒的條例草案剛在立法會通過二讀，國際間則有已故諾貝爾得獎作家孟若的女兒，指摘其母對繼父對她的性侵行為默不作聲，事件引發文學界及讀者之間的熱烈討論，在批判她漠視女兒受害之餘，是否從此就應唾棄她的作品？早前孟若辭世時曾撰文悼念的鄭政恆快手整理了他的思緒，援引她作品中的故事討論當如何面對兒童被家人性侵的命題。

「老少女漫畫」裏有隻貓叫丁丁，多年來漫畫中的人貓故事溫暖又有趣，有時更會充當男主人，樣子帶點傲氣，近日牠離開了，今期Stella透過漫畫，與讀者一起送別丁丁。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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