ASUS ROG Zephyrus G16新散熱系統更耐玩

【明報專訊】ASUS旗下的電競品牌ROG，在今年6月台北國際電腦展中展示了最新的AMD版本Zephyrus G16。其實早前廠方已推出AMD版本的Zephyrus G14及Intel版本Zephyrus G16，今次AMD版本Zephyrus G16，尺寸跟Intel版本的相若，機身採用鋁合金設計，厚14.9毫米、重1.85公斤，並設有16吋2560×1600像素16:10 OLED屏幕，提供240Hz更新率及0.2毫秒反應時間，支援100% DCI-P3廣色域等。此外，機體內置Nvidia GeForce RTX 4070顯示卡；亦支援AI Tensor核心，讓用家使用到更多AI功能。