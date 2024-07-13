LG UltraGear 32GS95UE一鍵切換解像度更新率

防眩光 防反光 減動態模糊

UltraGear 32GS95UE採用窄邊框設計，並用上更新的Microlens Array+ OLED發光技術，亮度（SDR）比舊有的Microlens Array技術提升37.5%。顯示器標準亮度為275nits，最高1300nits，就算遊玩一些氣氛較陰暗的遊戲，都不怕錯過重要的畫面。它也支援防眩光與低反光技術；又獲得VESA ClearMR 13000認證，代表它能減少遊戲中的動態模糊。

此屏幕的聲效都有一定實力，內置了Pixel Sound屏幕動態聲場技術，並支援DTS Virtual:X聲效，可利用OLED面板後方兩個10W喇叭營造環迴立體聲效果。此外，用家也可透過4極耳機輸出連接不同電競耳機，方便與隊友溝通或聊天。如果使用DTS耳機，更能輸出虛擬3D音效來提升臨場感。●

LG UltraGear 32GS95UE

屏幕尺寸：31.5吋

解像度：3840×2160像素

更新率：最高480Hz

反應時間：GtG 0.03ms

輸入：HDMI× 2、DisplayPort、USB 3.0×3

售價：$13,190

查詢：3543 7777（LG）