明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

Samsung Odyssey OLED G8配360Hz高更新率及防燒烘功能 打機無殘影

【明報專訊】來到暑假的新遊戲推出旺季，尤其今年內地製作的遊戲聲勢特別浩大，前有《鳴潮》、《絕區零》，後有《黑神話：悟空》，遊戲畫面愈來愈精緻，對硬件規格要求也愈來愈高，家中電腦、屏幕等應付得來嗎？韓國品牌如Samsung、LG都推出新一代電競芒，無論是反應時間、更新率都有所提高，還有電競專用筆電、滑鼠、鍵盤，想升級裝置的用家便要留意。

對不少機迷來說，顯示器的更新率及反應時間同樣重要，只要與對手有一點點差距，足以影響戰果。最近Samsung推出2024年款的Odyssey OLED電競顯示器，兩款型號包括32吋的G8及27吋的G6。前者提供240Hz更新率和0.03毫秒反應時間，後者反應時間同為0.03毫秒，但更新率增至360Hz，對於射擊、賽車類等需要因應畫面變化而反應的遊戲來說很實用。

兩款電競芒都配備OLED防反光技術及防燒烘功能。前者在保持色彩精準的前提下減少屏幕反光，畫面更顯精細；至於防燒烘（即屏幕同一位置長期顯示相同影像，例如商標、任務欄等，令像素點受損，影像殘留不去），則用上自家開發的脈動熱管技術，建立動態冷卻系統來降低核心溫度，宣稱效率比傳統石墨片高5倍。同時，顯示器會自動偵測並調低靜態畫面的亮度，預防顯示器燒烘。

內置AI功能 睇串流影片可升頻

為節省空間，G8與G6都採用超薄金屬設計，機背可配合畫面變化發放不同的照明光效；同時支援AMD FreeSync Premium Pro，確保GPU和顯示面板同步，消除遊戲畫面的斷續、延遲或撕裂。值得一提的是，Odyssey OLED G8亦是廠方首款有AI功能的OLED電競顯示器，內置同廠今年推出8K電視相同的NQ8 AI Gen3處理器，加上內置的Smart TV應用程式，睇串流影片時便可將1080p畫面升級至接近4K解像度。至於Active Voice Amplifier Pro智慧抗噪模式，則是利用AI技術分析影片中的環境噪音，並經音訊處理提高聲音清晰度，在看電影和體育直播時可聽到更清晰的對話。●

Samsung Odyssey OLED G8／G6

屏幕尺寸：32吋（G8）、27吋（G6）

解像度：3840×2160像素（G8）／2560×1440像素（G6）

更新率：240Hz（G8）／360Hz（G6）

反應時間：GtG 0.03ms

輸入：HDMI 2.1×2、DisplayPort、USB 3.0×3

售價：$11,980（G8）／$6980（G6）

查詢：3698 4698（Samsung）

文：吳一鳴、黃振宇

編輯：布偉倫

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞