Samsung Odyssey OLED G8配360Hz高更新率及防燒烘功能 打機無殘影

對不少機迷來說，顯示器的更新率及反應時間同樣重要，只要與對手有一點點差距，足以影響戰果。最近Samsung推出2024年款的Odyssey OLED電競顯示器，兩款型號包括32吋的G8及27吋的G6。前者提供240Hz更新率和0.03毫秒反應時間，後者反應時間同為0.03毫秒，但更新率增至360Hz，對於射擊、賽車類等需要因應畫面變化而反應的遊戲來說很實用。

兩款電競芒都配備OLED防反光技術及防燒烘功能。前者在保持色彩精準的前提下減少屏幕反光，畫面更顯精細；至於防燒烘（即屏幕同一位置長期顯示相同影像，例如商標、任務欄等，令像素點受損，影像殘留不去），則用上自家開發的脈動熱管技術，建立動態冷卻系統來降低核心溫度，宣稱效率比傳統石墨片高5倍。同時，顯示器會自動偵測並調低靜態畫面的亮度，預防顯示器燒烘。

內置AI功能 睇串流影片可升頻

為節省空間，G8與G6都採用超薄金屬設計，機背可配合畫面變化發放不同的照明光效；同時支援AMD FreeSync Premium Pro，確保GPU和顯示面板同步，消除遊戲畫面的斷續、延遲或撕裂。值得一提的是，Odyssey OLED G8亦是廠方首款有AI功能的OLED電競顯示器，內置同廠今年推出8K電視相同的NQ8 AI Gen3處理器，加上內置的Smart TV應用程式，睇串流影片時便可將1080p畫面升級至接近4K解像度。至於Active Voice Amplifier Pro智慧抗噪模式，則是利用AI技術分析影片中的環境噪音，並經音訊處理提高聲音清晰度，在看電影和體育直播時可聽到更清晰的對話。●

Samsung Odyssey OLED G8／G6

屏幕尺寸：32吋（G8）、27吋（G6）

解像度：3840×2160像素（G8）／2560×1440像素（G6）

更新率：240Hz（G8）／360Hz（G6）

反應時間：GtG 0.03ms

輸入：HDMI 2.1×2、DisplayPort、USB 3.0×3

售價：$11,980（G8）／$6980（G6）

查詢：3698 4698（Samsung）

文：吳一鳴、黃振宇

編輯：布偉倫

美術：朱勁培

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