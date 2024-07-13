明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
旅遊

上世紀匯豐買辦大宅 廣州最美旋轉梯打卡

【明報專訊】講懷舊講情懷，大家多會即時想起民初的上海灘。其實跟十里洋場的上海一樣，廣州亦有一個傳奇之地，那就是荔灣西關。廣州與外商經貿往來頻繁，廣東人經商有道，做生意手法之靈活亦一點不輸上海幫。民初的廣州市荔灣西關沙地一帶，除了是經商人士常到之地，亦是富人官商聚居之處。上世紀二三十年代，這裏興建了不少歐式大宅建築，為當地添上一份歐陸色彩。

在荔灣西關有一座歷史悠久的地標——荔灣博物館，前身是民初匯豐銀行廣州分行買辦陳廉仲的舊居，3層西洋式別墅，正是當年廣州中西合璧建築的完美演繹。想不到老館近期也有新猷，位於隔鄰是陳廉仲兄長、同樣是匯豐買辦陳廉伯的故居，去年經活化後，成為荔灣博物館的最新展區。

民初政商軍界俱樂部

這座位於荔枝灣旁的洋房，民初時曾是荔灣俱樂部，是粵系丶桂系軍界高官及商紳雲集交流的活動場所，因此館內裝修相當講究，設有法式的半地下室丶巴洛克風格裝飾等。地面鋪設大理石磚丶柚木門窗；最特別是那條被譽為廣州最美的旋轉樓梯，由地下轉上頂層，無論從哪個角度打卡都美不勝收。

除了樓梯，公館內的長期展覽「利通四海義濟天下——廣州商人風貌展」亦介紹了民初時期廣州商人的生活面貌。

參觀周恩來故居保持安靜

另一邊廂，在靜謐的越秀老區裏，看見一幢光鮮醒目的蛋黃色洋樓建築，由5棟3層高樓房連成一體，這就是20世紀初建成的文德樓。

文德樓近日成為遊客的打卡熱點，原因除了擁有拱門式的歐陸建築風格外，這裏的3號2樓更曾是前總理周恩來和夫人鄧穎超新婚時的居所，他們於1925至26年曾短暫入住。兩人的舊居近月亦翻新，吸引不少遊客到訪參觀。不過，提提大家，現時開放公眾參觀的只有周恩來舊居，其他樓房仍有住客，參觀時應保持安靜，以免騷擾別人。●

荔灣博物館陳廉伯公館展區

地址：廣州市荔灣區西關逢源路沙地一巷36號

開放時間：周二至日上午9:00至下午5:00；周一休館

交通：高鐵廣州東站轉乘地鐵1號線至長壽路站B出口，再經寶華路、寶源路、龍津西路及逢源北街，步行約15分鐘

查詢：+86 20 8193 9917

文德樓

地址：廣州市越秀區文德東路25至27號

開放時間：下午2:00至5:30；周六日加開上午9:30至中午12:00；周一休館

交通：高鐵廣州東站轉乘地鐵1號線至東山口站，轉乘6號線至北京路站B出口，再步行約10分鐘

預約參觀：微信上尋找「廣美創展」官方帳號

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：100人民幣約兌107港元

交通：高鐵香港西九龍站前往廣州東站，車程最快1小時33分，車費236港元起

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕大灣區 周恩來 打卡熱點 打卡景點 打卡 廣州 旅遊

上 / 下一篇新聞