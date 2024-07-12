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利園區多代建築共生 銅鑼灣看百年「潮」流變

【明報專訊】不論你是九龍人、新界人，還是港島人，如果想去香港潮流集中地，相信很多人第一時間會落「老銅」銅鑼灣。近年銅鑼灣多了另一暱稱「姜濤灣」——因為粉絲聚集為人氣偶像姜濤慶祝生日。銅鑼灣的「潮」並不止新潮，還有人潮。近百年前自利園遊樂場開幕，人流一直絡繹不絕，後來陸續出現利舞臺、酒店、酒吧、日本百貨公司、遊戲機中心、日本書店、大型商場和滑板場等，結合娛樂、藝文和時尚。最近利園區為慶祝誕生百年，舉辦展覽及社區導賞團，讓大家深入認識銅鑼灣！

記者周末落「老銅」銅鑼灣，得知利園一期完成翻新，走進商場逛逛，抵達3樓，發現正在舉行「百年光影：銅鑼灣的絢麗今昔」展覽。追溯歷史，香港商人利希慎於1923年購入東角山（舊稱鵝頭山），後稱利園山，即今日的利園區，範圍大概是波斯富街以東、軒尼詩道和渣甸街以南、邊寧頓街以西，以及禮頓道以北的區域。展覽中有利舞臺及利園區1970年代的建築模型和解說，重溫利園區的百年發展史，包括1925年在東角山開張的利園遊樂場，1927年啟用的粵劇和文藝活動集中地利舞臺，1950年代夷平山丘，1972年開設利園酒店，以及啟超道等事迹。當中不乏首次對外展出的珍品，包括利園遊樂場開幕徵聯比賽得獎作品集、皇家芭蕾舞團等多本昔日利舞臺表演節目場刊、1920年代利舞臺興建工程的珍貴照片等。現場還有免費手繪明信片、Engagement Wall留言，以及回憶舊聲亭，可聆聽1970年代利園酒店廣告主題曲Smile、巨星梅艷芳對利舞臺落幕的感言，以及由梅艷芳、葉麗儀等明星合唱的利舞臺《今夜星光燦爛》送別曲，可說是香港人的「回憶殺」。

社區導賞尋「老爺𨋢」種盆栽

展覽細分為經典、文化、夢想、發展和連繫等5個主題，利園一百周年慶祝活動顧問董彥鈞（Mark）特別帶記者來到「連繫」部分，分享一則舊新聞「菊花會小啟」。他解釋在遊樂場正式開幕前，人流稀少，在1924年舉辦的賞菊花會，吸引公眾來到東角山，認識這個地方。後來的建設如昔日的遊樂場、利園酒店內的飲勝吧、利舞臺、三越百貨，以及多元化的活動，不斷凝聚人流，營造成一個社區（community building）。Mark本身就在銅鑼灣成長，他笑說放學、假日都是在銅鑼灣「蒲」，以前也經常到三越百貨（現希慎廣場位置）逛街。

光看展覽，「社區營造」的概念或者有點模糊，大會也特別舉辦「百年營造：遊走利園區脈絡」的免費社區導賞團，2小時走訪利園區內的商場、街道和唐樓群，讓大家了解這概念。導賞團先在希慎廣場內參觀不同空間了解其設計，例如集團看到大眾對街頭藝術和運動的需求，設置讓滑板愛好者在鬧市輕鬆玩滑板的#Urban Park有蓋滑板場；逢周四也會在9樓舉行gLEEful原創音樂Busking巡禮。然後沿着開平道步行，探索新舊融合的社區風貌和多元色彩，例如白沙道的活化建築Bizhouse，其活化天台gLEEful Rooftop能俯視利園區景觀同時，也讓參加者學習製作無土種植盆栽。沿途老店、多幢唐樓和活化建築，各有具歷史價值的建築特色和設計，譬如香港第一代住宅的「老爺𨋢」便隱身其中。

Mark指導賞團和展覽雖於7月底完結，但預告11月將會舉辦更大型的展覽及活動，叫大家拭目以待。此外，未來隨着加路連山道項目的發展，利園區將帶來全新的行人通道系統，連接利園區多個建築物，令「社區營造」概念更鞏固，屆時銅鑼灣更具旅遊亮點！

「百年光影：銅鑼灣的絢麗今昔」展覽

日期：即日至7月31日

地點：銅鑼灣希慎道33號利園一期3樓304

「百年營造：遊走利園區脈絡」社區導賞團

日期：即日至7月31日，逢周二至四、六、日

時間：上午10:30至下午12:30、下午1:45至3:45、下午4:15至晚上6:15 （每天3場）

費用：免費

報名：bit.ly/4eiycBr

註：設有粵語、英語或普通話場

「銅鑼灣企鵝」帶路 鬧市覓書香

在商業發展以外，其他人又怎樣看利園區呢？由非牟利人文圖書館「打書釘」成員創立的「銅鑼灣企鵝」專頁，探索區內人和事、今與昔，包括「銅鑼灣企鵝」這名稱的由來。成員之一朱雋穎表示，香港歷史博物館前總館長丁新豹曾分享，以前在銅鑼灣見過企鵝的奇聞，這令成員在考究過程中引起好奇心，發掘更多銅鑼灣故事，加上打書釘正位於銅鑼灣，於是以「銅鑼灣企鵝」作為主角開設專頁。他們認為利園區是銅鑼灣一個新舊融合的區域，既有商場、玩意、活動，同時容納舊唐樓、舊排檔（渣甸坊）；而白沙道、蘭芳道、啟超道相對較短和窄的街道，也會在舉辦活動時封路（以前曾設為周日行人專用區），讓人舒適地漫遊其中。

走入避風塘 觀賞百年午炮

利園區以外，銅鑼灣也有許多值得發掘的地方。「銅鑼灣企鵝」經常在網站分享動植物資訊，其中一個推介主題便是游走維多利亞公園，在夏日觀賞全港已知最大的吉貝（落葉喬木，高33.5米），聽聽蟬聲，觀察小葵花鳳頭鸚鵡和蝙蝠等動物。如果喜歡歷史的話，可以來一趟避風塘文化遊，漫遊銅鑼灣避風塘觀賞怡和午炮。怡和午炮位於銅鑼灣海濱長廊，19世紀起怡和公司由廣州、澳門遷往香港，在世貿中心現址開設辦公室，當時公司擁有私人大炮，據說當公司大班抵港或離港，便鳴放禮炮，以示敬意。世貿中心附近有條隧道直達禮炮位置，現時每日中午有專人鳴放禮炮，而禮炮也會在除夕午夜鳴響，迎接新年，稱為「子夜禮炮」。

「出身」自圖書館的「銅鑼灣企鵝」也特別推薦文具店遊，因為區內的新舊文具店並存。先於摩頓臺的文簿具社，細看從日韓歐美引入的少見、有心思產品，例如環保鉛芯筆、海洋回收塑膠垃圾製成的原子筆等。然後走到怡和街的華生文具，在懷舊文具舖尋找昔日回憶。再步行至Fashion Walk或時代廣場的LOG-ON，看看新潮文具。最後來到勿地臣街的樓上文具店大樹文房，支持一眾本地設計的文具。如果大家愛看書的話，也不一定要去書展，銅鑼灣擁有全港藏書量最多的公共圖書館——香港中央圖書館，也有上樓的樂文書店、台灣精品書店誠品書店、日文二手書店寫樂堂，當然還有私人圖書館打書釘（需預約），讓大家能沉浸書香，流連忘返。

「銅鑼灣企鵝」重視環保和可持續發展，故特別推介區內具「可持續發展」特色的店舖，例如古著店A break 93或是租借禮服專門店Wardrobista，而在Green Corner或Slowood裸賣店亦可以了解環保購物知識。利舞臺空地更會不定期舉辦利園都市農墟，讓大家購買本地蔬菜。「銅鑼灣企鵝」預告，將推出《銅鑼灣企鵝——散步遊記》，收錄22篇銅鑼灣故事，讓大家認識銅鑼灣不同動植物、人的故事，可於網站訂購。

銅鑼灣企鵝

網址：www.cwbpenguin.org

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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