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小誌記實踐 校外辦預展 睹社創設計系新猷 思畢業展更多可能

【明報專訊】五六月，畢業季，畢業展之重複成為見證。學生見證，前人經驗續承至一己作品。觀展者見證，藝術、設計等一代代創意人才的年輕聲音。對院校而言，見證而驗證的是大學之本的知識結構——特別是，應當代處境催生的新學系，一切未定，畢業展成了課程方針、教學方法的最直接反饋。如開辦學士課程才7載的理大社會創新設計系，以小誌（zine）作為9個畢業專題的成果載體，更有3日校外預展，皆為這年新嘗試。「關係」、「過程」等不可見之狀何以成為設計材料？替劏房戶整理家居、教人執牛屎堆肥、重探角落頭空間用途……畢業展倒映的，是學科以至學校的知識景觀。

最先留意到這屆社會創新設計系，是5月，他們一整周末在啟德商場AIRSIDE「約好村莊｜復修社群」擺了100本小誌辦了18個工作坊——集結8個月研習成果，那規模相當一次畢業展。「某程度上，我和學生更重視AIRSIDE展覽，次序上也是它先（於理大設計年展）。不是說不重視校內展，都放了很多心機，但學生平時讀書，已經常常留在學校，不是嗎？這科講求與校外的人合作、回饋community（社群）」，有份指導畢業專題的潘雋希（Charis Poon）解釋。這做法，固然回應學科自身「以關係為本」的特殊性質，但也適用於其他設計分支。畢業展一定要妥妥放在校內？傳訊設計展示符號圖案，產品設計展示器物用具，環境及室內設計展示建築模型——「設計—流程」置於客戶、受眾、生產商等社會網絡的前設下，畢業成果的「展示」難道不能擺回公共領域來發酵、生成？

梳整知識體系 擺示設計科怎進入社會

事實上，20世紀後工業年代興起的「社會設計／社區設計／社群設計」，所叩敲的正是物料（material）之上的社會物料（sociomaterial），那些無形卻左右物料被有效使用（of use）的社會制度、現象、規限。理論層面聽上來晦澀。Charis坦言，不止外界，連設計院校內部都不太明白這一科7年以來究竟在學些什麼、做些什麼（難以說明，或因這學科屬「後／post-」位置，需掌握相應脈絡才可全面認知其省思、批判）。換句話說，在系方，畢業展的迫急任務，其實是在香港語境下簡化並梳整一套可見的知識體系（「創新」一詞涉更龐雜的討論，且不詳談）。與別系的個人展位相比，社會創新設計系的展區以學系為單位：較之去年展題「Design Care」，這年「Design Before-After Design」的策展更明確且進取：一方面，其摘錄Albert Borgmann〈The Depth of Design〉（1995）、Marzia Mortati〈New Design Knowledge and the Fifth Order of Design〉（2022）等框架，顯示了學科作為設計科的依據；另一方面，其引列山崎亮《社區設計的時代》、周綺薇《推土機前種花》等文本，再接駁9組學生作品的方法論，擺示了學科進入社會的實踐路徑。

之前—之後。關係之裏，過程之間，流於變與不變時程的「設計品」，如何具現人前？小誌是一記錄媒介。是次畢業展，正中央長枱擱着一份份小誌，內容如人物介紹、照片圖輯、原型計劃，形式如騎馬釘掀頁、風琴式摺頁、立體砌裝……各組各異。往昔赴英專研小誌，Charis兩年前從理大傳意設計系轉至社會創新設計系，順帶引入了這種文化政治意味強烈的刊物。從雜誌（magazine）蛻變，由創作者就單一主題自行出版、發行的低廉小誌，便攜流通，在歷史上向來具反抗主流、連結小眾的意義。製作流程相對簡單、複印發售較為容易的這類紙本，扣合社會創新設計系的行動目標，「你見到的（畢業展）小誌，掃QR code便可下單。這過程，使它成為真實世界一部分。即使沒人真的購買，但定價令它不僅僅是學生項目，不僅僅是學校展覽，更是一些可以帶回家、可以參與的東西，改變了人們的目光」。慮及成本及印數，小誌售價由港幣30至150元不等，不算太便宜但也未到負擔不起，Charis回想，曾有AIRSIDE觀眾一口氣花數百元買下某組全套作品。

展品載體與開放度 反映價值取態

站在系方視角，這年畢業展確有長足調整，而箇中主角們能否互動、回應又是另一回事。約了「Reflation」和「水牛の使」兩組共6位同學談談，大略有些觀察。前者伙拍明愛荃灣社區中心，與區內劏房戶一同執屋，想像理想家居的模樣；後者隨嶼南水牛學會主席「牛媽」，將牛糞化為栽植肥料，探討人牛共生方法。她們之中， 大概一半人曾就讀廣告設計、環境及室內設計等學系，的確有人指出因傳統設計學科某種「FF腦補出來」的離地感，才升讀這兩年課程。不約而同地，在研習初期，兩組皆曾困惑，所做一切似乎與「社工」職能重疊（相信也是坊間迷思之一，用Cameron Tonkinwise在〈Is Social Design a Thing?〉（2021）的說法，社會設計的價值恰恰在於，讓一群非專業的業餘者「天真地提出問題，非常規地解決問題」）。縱然要道明畢業展牆上那堆學說理論仍有難度，但她們能道出學科的設計重點為「工具」（tools），譬如，用單位平面圖助劏房戶釐清心底願望，或用牛屎這看似髒污之物去改變人們觀感（Mortati的5層級設計模型裏，「工具」對應「互動：服務、經驗、界面、資訊」的設計級別；註）。

小誌的話，兩組同學皆未在課堂以外實驗這一傳播媒介。瞥瞥她們的畢業作品，卻不乏有趣詮釋，如把劏房戶的圖文故事填入四方立盒，讓讀者感受當中的擠迫感，或將牛糞堆肥盒連同簡介疊卡放入店舖內，供梅窩居民拿取。「Reflation」一組指，比起大範圍入鏡的攝錄，小誌的呈現形式更能保障受訪者私隱，降低其住址或身分泄漏的機率（介入社會項目的道德責任，是另一大議題）。

畢業展並非人頭湧湧的展覽類型，可絕對是大學之為大學的重要敘事。簡單如，畢業展陳列的小誌是否要封入玻璃櫃內防止偷竊，抑或擺在枱面予公眾自由翻閱，已反映了一種價值取態。若Gen Z世代的教學法已然不同，畢業展的模樣也應有所改變吧。除了進駐商場擺展、手作集體小誌，方法還有很多很多，記及理大社會創新設計系學生去年曾在本報副刊《星期日生活》開拓欄目「創意公民」，便為考保安牌、cosplay保安員的3學分課程留下了大眾傳播的紙媒印記。學生要創新，學系先要創新。

註：模型內的5層級分別為形象（graphic）、產業（industrial）、互動（interaction）、系統（systems）及轉變（transformations）

文：吳騫桐

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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