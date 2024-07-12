【東京】都市／田／耳

「FESTIVAL FRUEZINHO」音樂祭始於2022年，是每年在靜岡縣掛川市舉辦的「FESTIVAL de FRUE」戶外音樂祭的衍生活動。這次「FESTIVAL FRUEZINHO」的海報中央有個「田」字，場地就在東京立川市Stage Garden舉行。這舞台特別的是有大部分是室內，觀眾席一部分延伸到戶外，觀眾能自由走動。演出的有埃塞俄比亞爵士樂靈魂人物Mulatu Astatke、阿根廷音樂人Juana Molina × Sam Gendel、高木正勝、折坂悠太（樂隊）、波²角銅真実×小暮香帆、HAPPY（樂隊）。

選幾個人推薦：高木正勝，1979年生於京都。近年搬到郊區，與自然創作。這次高木正勝的鋼琴演奏，能清楚地聽到場地環境的聲音。嬰兒哭聲、行人腳步、咳嗽、竊語、城市裏的風聲、鳥叫，有被剛好安排到耳朵裏去似的。高木說他會放他的耳朵在戶外，而不是室內。他的音樂我聽過了很多遍，原來現場聽到會鼻酸的。「我生長在佛教的背景，父母都是僧人。甚至我們也擁有寺廟。」他說。「然後……我最近有不做音樂的打算，因為看到哥哥出家了，很羨慕他能往更自由的地方那裏去。」「阿彌陀佛，梵語Amitābha，其中有光的意思。而我在音樂中找到光，所以能繼續下去。」突如其來行了一個雷，「隆……」「嘩……」觀眾自然地回應了這個震動，然後鋼琴的聲音又響起了。演奏繼續，這節奏令心難免一大震。

折坂悠太，生於日本，卻有長於俄羅斯、伊朗等國家的遷徙式成長經歷。因為有着旋律與歌詞一定要整齊漂亮的連成一線的強迫症，常能在歌曲中見到許多不易見到的文學古語。他的唱法獨特，也會加上藍調、民族音樂、爵士等多元曲風融合混搭，描繪出歌曲獨有的空間感。這是透過藝術家朋友介紹聽的。

這場次我幾喜歡阿根廷音樂人Juana Molina × Sam Gendel這個組合。我能感覺到Juana Molina與觀眾靈活應對。她用結他、鍵盤和採樣器等樂器及她的聲音循環表演。大約一半的表演是即興表演，另一半是錄音室歌曲的現場版本，所有的表演都自由流暢，色彩豐富，最重要的是她有完美的聲音。

最後一隊是Mulatu Astatke，他是埃塞俄比亞爵士樂的瑰寶，作為電顫琴演奏家而享譽全球。這次他的演出感覺顯然帶有和樂民族風情，與濕濕熱熱的夏日絕配。大家都自然跟着律動跳舞，來到整個音樂祭高峰。我從背包拿出老婆婆的鹹梅，在滋潤耳朵同時咀嚼在都市中的田園味道。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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