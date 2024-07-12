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開眼 大都會文藝誌

【台北】裸視達文西

【明報專訊】6月朋友到訪，邀我一起去松菸文創園區，參觀「達文西體驗展——超越500年的輝煌」，可惜行程緊密，到達時距離閉館時間只餘半小時，職員說觀展時長約需一至一個半小時，展期由6月14日至9月29日，勸我們找天有充裕時間再來，結果最後我獨個前往參觀。

相信讀者對達文西的名字並不陌生，最經典的畫作《最後的晚餐》、《蒙娜麗莎》幾乎人人都聽過看過，而我於10多年前巴黎旅遊時也前往朝聖，遠距離欣賞過真迹，印象深刻。今次體驗展並非展示達文西的畫作真迹，展覽內容包含達文西生平的幾個重要部分，其一是他於科學領域上的創作。體驗展由Grande Experiences策劃製作，創辦人及主席Bruce Peterson於2006年首度將達文西機器發明的展覽帶到澳洲，其後他渴望為廣大受眾介紹更全面的達文西故事，把展覽內容延伸到達文西其他開創性的發明，包括人體解剖學、飛行、水力學、機器工程、物理、力學、軍事工程、光學、音樂、雕塑和繪畫，嘗試突破他總是僅僅被視為一個藝術家的常態。

達文西是一個天才發明家，展覽內展出他的大量手稿，不同時期的手抄本、許多大大小小的筆記本記錄着他各式各樣的奇思妙想和機器研究，於圖片旁邊有放置製成的實物展品，供大家體驗機器的操作原理，有些手稿失落於歷史洪流，並非全部完整，有些則尚在草圖階段，但從保留下來的抄本當中可揭露端倪，他的許多想法都為現代科技發明奠定基礎。

走至展覽中間，有一個偌大的空間，觀展的可隨意坐下休息，空間四面都豎立着多塊大型白色畫布布景板，地上也有兩大塊白色空間，供投影之用，影片的內容是達文西的一生，由1452年出生於文西鎮村莊，至1519年他應法國國王之邀居於克洛呂塞城堡的人生最後時光，影片記錄着他生平的重要事迹及研究重心的改變，從他的手稿可以看出，他的繪畫技術相當高，然而早期他畫畫的出發點是基於科學研究，並非出於藝術表達，他畫鳥類、人體、動物、水流等等，善於觀察大自然及速寫，意圖從大自然的規律整理出科學原理。

最後在這裏為大家介紹一本名為《視覺工廠：圖像誕生的關鍵故事》的書，第一章名為「裸視」，記載了達文西身處的時代，還未有科技讓人們能夠看見肉眼看不見的事物，例如細胞、人體內部、星體細節等等，人們都只能憑藉肉眼觀察去理解世界，達文西亦如是，裸視加上他的想像和創造力，畫出他對世人的貢獻，展中提到雖然他離世已經500年，但他的創造至今仍然影響着我們的生活，他對大自然的好奇心及涉獵層面之廣泛，對機不離手的我們也是一個提醒。

文：鄧世昌

（編劇，黑目鳥劇團藝術總監 目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生）

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