【悉尼】小事化成詩 想法變成畫

展覽的作品很多，我只能挑數個介紹，藝術館的網站有全套紀錄，不妨瀏覽看看。

Minyma mamu tjuta是今次Sulman Prize的得獎作品，由南澳原住民藝術家Naomi Kantjuriny所創作。Naomi是一位原住民的長老，精於繪畫、木雕、織籃子。她致力帶領她居住領地的藝術發展，主要在南澳的Tjala Arts中心創作。今次的得獎作品，Naomi在亞麻布上，用黑白色為主調，畫上很多像精靈的動物，遠看時覺得它們都一樣，近看才驚覺每一隻精靈所面向的方向都各有不同。原來這些精靈叫Mamu，Mamu可以是邪靈，會帶來災害疾病，但它們也可以是好的精靈，專看顧有需要的人和小孩。精靈於領地無所不在，飄浮叢林之間。我一直駐足觀看，彷彿聽到了這些精靈在說話，發出不同怪異的聲音，在澳洲的紅土上迴盪着。

另一個很有趣的創作，是Kenny Pittock的The little things are the big things (discarded shopping list)。一開始吸引我眼球的，是那張超大的Post-it，在場很多觀眾都有很多討論。「我不是有一張貼在雪櫃的門嗎？」「這是什麼樣的作品？我也有很多這種Post-it啊！」在我看來，創作的Kenny成功把大眾帶到討論了。就是這些再日常不過的小事，在他看來就成了大事。他15歲那年在超市兼職，每天讓他最期待的，就是收集這些在超市被遺留或丟棄的購物清單，這些清單通常都寫在這些黃色的Post-it上面，你能看得出大多都是速寫，沒有美學可言，但只要你細心閱讀，這些文字聽起來卻像一首又一首的短詩，Kenny刻意用多點時間，慢慢重新創作這些快速寫下的字句，用時間和空間去欣賞這些日常看來沒什麼大不了的事情，或許可以為這些短暫的「作品」帶來永恆的紀錄。

今年這三大獎項的入圍作品都目不暇給，此外場內更展出多幅Wendy Sharpe的作品，成為今次展覽的焦點。Sharpe是1996年Archibald Prize和1986年Sulman Prize的得獎者。她的作品有着一種力量，能夠引發觀眾對時事、社會議題、女性權益或難民的討論。今次展出的主題為Spellbound。策展人把場內某部分佈置成她工作室的模樣，讓觀眾不止停留於觀看她的畫作，也能深度了解她的創作旅程。Sharpe更會在為期11周的展覽期內，於某些特定時間親身到場館完成她最新的壁畫，讓觀賞者一同參與創作。

今年的佳作，讓我覺得不枉此行，對澳紐的藝術家認識了多點之餘，也參考一下他們的創作旅程，學習活在當下，讓小事都能化成詩。

文：小柔

（80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情）

[開眼 大都會文藝誌]