明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【悉尼】小事化成詩 想法變成畫

【明報專訊】約半個月前我從墨爾本去了趟悉尼，到埗後便去了新南威爾斯藝術博物館，看2024年澳洲Archibald, Wynne and Sulman Prizes入圍和得獎者的展覽。Archibald, Wynne and Sulman Prizes是澳洲和新西蘭其中3個最重點的藝術獎項，除了讓所有居住在澳紐的藝術家爭奪殊榮外，也讓普羅大眾多點關注澳紐兩國的藝術作品。

展覽的作品很多，我只能挑數個介紹，藝術館的網站有全套紀錄，不妨瀏覽看看。

Minyma mamu tjuta是今次Sulman Prize的得獎作品，由南澳原住民藝術家Naomi Kantjuriny所創作。Naomi是一位原住民的長老，精於繪畫、木雕、織籃子。她致力帶領她居住領地的藝術發展，主要在南澳的Tjala Arts中心創作。今次的得獎作品，Naomi在亞麻布上，用黑白色為主調，畫上很多像精靈的動物，遠看時覺得它們都一樣，近看才驚覺每一隻精靈所面向的方向都各有不同。原來這些精靈叫Mamu，Mamu可以是邪靈，會帶來災害疾病，但它們也可以是好的精靈，專看顧有需要的人和小孩。精靈於領地無所不在，飄浮叢林之間。我一直駐足觀看，彷彿聽到了這些精靈在說話，發出不同怪異的聲音，在澳洲的紅土上迴盪着。

另一個很有趣的創作，是Kenny Pittock的The little things are the big things (discarded shopping list)。一開始吸引我眼球的，是那張超大的Post-it，在場很多觀眾都有很多討論。「我不是有一張貼在雪櫃的門嗎？」「這是什麼樣的作品？我也有很多這種Post-it啊！」在我看來，創作的Kenny成功把大眾帶到討論了。就是這些再日常不過的小事，在他看來就成了大事。他15歲那年在超市兼職，每天讓他最期待的，就是收集這些在超市被遺留或丟棄的購物清單，這些清單通常都寫在這些黃色的Post-it上面，你能看得出大多都是速寫，沒有美學可言，但只要你細心閱讀，這些文字聽起來卻像一首又一首的短詩，Kenny刻意用多點時間，慢慢重新創作這些快速寫下的字句，用時間和空間去欣賞這些日常看來沒什麼大不了的事情，或許可以為這些短暫的「作品」帶來永恆的紀錄。

今年這三大獎項的入圍作品都目不暇給，此外場內更展出多幅Wendy Sharpe的作品，成為今次展覽的焦點。Sharpe是1996年Archibald Prize和1986年Sulman Prize的得獎者。她的作品有着一種力量，能夠引發觀眾對時事、社會議題、女性權益或難民的討論。今次展出的主題為Spellbound。策展人把場內某部分佈置成她工作室的模樣，讓觀眾不止停留於觀看她的畫作，也能深度了解她的創作旅程。Sharpe更會在為期11周的展覽期內，於某些特定時間親身到場館完成她最新的壁畫，讓觀賞者一同參與創作。

今年的佳作，讓我覺得不枉此行，對澳紐的藝術家認識了多點之餘，也參考一下他們的創作旅程，學習活在當下，讓小事都能化成詩。

文：小柔

（80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞