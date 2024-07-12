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開眼 藝述速遞

Friday Planner：烈日當空高掛藝術夢

【明報專訊】暑假到。這陣子天氣酷熱得令人快要窒息。走在熙來攘往的中環，想到的字詞只有悶熱、悶熱和悶熱。不知道是因為太熱，還是已對營營役役的生活感到麻木，路人朝着目標方向行進，目標卻似有若無。

步入雲咸街，藝術文化空間Wyndham Social的落地玻璃窗印有「泡沫之城」，進內帶點涼意，設有多個像以圈圈構成的藝術裝置，加上燈光照射，夢幻感油然而生，原來這是本地藝術家馬穎汶新作《泡沫之城》。中環行人的流動引發她思考，遂以捕夢網為靈感，藉此「捕捉」來去匆匆的路人，一起追尋好夢。像編織捕夢網般，她填補每個空心圓，織成一個個如孤獨個體的網狀結構，再將這些圓環連接起來，構成泡沫般的群體。孤獨，卻互相依存。它們吸收光線後隱約發亮，形成不同的夢。這可會是夢幻泡影？若想編織一個屬於自己的小小捕夢網，與他人連結，藝術家明天（13日）下午2時將現身展場，指導創作。走進這城，或可圓夢。

回到烈日底下，步行數分鐘到皇后大道中H Queen's，新藝伊斯特拍賣行正舉行「現在式」群展，展覽來到最後兩天，可一睹逾30名當代藝術家包括本地的門小雷和黃進曦、日本的鹽田千春及村上隆等人作品。門小雷的《是夢是魘》將觀者從一個夢，拉入另一個夢；破碎的鏡片，綻放的煙花，什麼是真實，什麼是夢境？

暑假當然要帶孩子放電，但不一定要四圍打卡。香港藝術中心為小朋友帶來一系列藝術課程，包括即興喜劇表演班、「一齊『泥』轉轉轉」拉坯班，以及中國書法初探班等，讓孩子「藝術夢」成真。詳情可瀏覽香港藝術中心網頁：shorturl.at/C2Wj4

#泡沫之城

#現在式

#兒童藝術課程

[開眼 藝述速遞]

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