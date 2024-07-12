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聚光「港藝新星」 細賞作品 也看圓夢背後

【明報專訊】「我不知道世間有什麼是肯定不變的，我只知道星星讓我繼續做夢。（I don't know anything with certainty, but seeing the stars makes me dream.）」1889年，梵高在疾病、貧窮與憂鬱中畫着《星夜》，做着成為藝術家的夢。無人問津的作品、無以為繼的生活，成為藝術家，竟如此艱難。

你是否也曾做過，或正在做着「藝術家」夢？數百年過去，「搵唔到平台」、「做藝術出路窄」的討論此起彼伏，成為藝術家，似乎仍是可望不可及的夢想。

公開招募 多一個展覽機會

「你從art school（藝術學院）畢業，可能你最後一次展覽就是gradshow（畢業展），之後便去做其他工作，展覽機會變得愈來愈少。」一新美術館創辦人孫燕華表示，無論是藝術學院學生、全職藝術家還是藝術愛好者，常面臨缺少展覽渠道、作品無處展示的困境，從而離藝術愈來愈遠，甚至放棄。因此，一新美術館與饒宗頤文化館共同策劃「港藝新星展覽」，展出6名年輕藝術家的作品，向做着藝術夢的他們發出「open call（公開招募）」，希望吸引沒有渠道參與的藝術家，給他們多一個平台。

除了展示作品，展覽亦講述入選藝術家的追夢故事。「除非做個人展覽，甚少有展覽將spot light（聚光燈）打在故事上。」孫燕華說，是次展覽決定分享藝術家個人背景、從藝經歷和創作故事，向公眾傳達「熱愛藝術、投身藝術，是充滿多樣性的」。不是每個藝術家都自小學習藝術，被讚揚有天賦；亦不是每個藝術家都有「神來之筆」，可以在一夕間掌握藝術真諦，但「每個人都有自己條路」。

除了創意、技巧，展覽還將「作品中展現的中國文化藝術元素」納入評選標準。孫燕華說，標準之下，蘊含「不想傳統文化在這個科技主導的大前提下式微」的心願。傳統文化元素，在參展藝術家的作品中不難見到。

仿曾灶財墨寶 浮世繪海浪湧維港

畢業於英國伯明翰城市大學產品設計學系的葉鍵恒，擅長以水彩描繪香港街景與人文風情，並將傳統文化元素融入其中。在作品《香江魅影》中，葉鍵恒以長卷手繪維港風景。為展現1980年代香港的輝煌景色，他在繪畫時使用「多重曝光」技法，以形似日本畫家葛飾北齋作品《神奈川沖浪裏》的浮世繪風格海浪為前景，後有天星小輪與港島風景。定睛細看，隱約可見兩朵洋紫荊飄揚空中。

葉鍵恒自言畫中最出彩的，是模仿「九龍皇帝」曾灶財風格寫下的文字。他回憶，兒時曾在天星碼頭、尖沙嘴等地見過九龍皇帝街頭塗鴉，留下深刻印象，令他很想有一次機會，可以用其風格寫字。他說，自己擅長的水彩是來自西方的繪畫物料；九龍皇帝毛筆字是中國傳統書法，將兩者用於同一幅畫，是「幾新奇的配搭」。

一雙雙紅腳「植根」柔軟陶瓷

另一名參展藝術家張容嘉，將個人感受與經歷放在陶瓷中，賦予冰冷的陶瓷深厚的隱喻。在她的陶瓷作品中，「腳」是常見的主題，一對對鮮紅色的腳，或是相互靠近，或是彼此疏離；或是獨自存在，或是成群結隊。在張容嘉心中，「腳」的存在彷彿植物的根，「根的存在令生命可以得到滋養，不斷生長，在一個穩定的地方落地生根，是生命的延續；人的腳是人的根，使人在忙碌的世界中，得以找到一個容身的地方」。因此，自幼寄養、獨自赴台灣讀大學的她，希望透過陶瓷作品，傳達自己的思考，找到內心的歸屬。

陶瓷是堅硬的、凝固的。但在張容嘉的作品中，陶瓷呈現相反的質感，宛如宣紙，又似布條，看上去十分柔軟。張容嘉認為，人類使用陶瓷已有數千年歷史，對陶瓷的想像亦已固定，但她希望可以賦予這古老材料一種新的理解與表達：通過重複地堆疊陶瓷，隱喻日復一日的生活；堆疊之後產生作品，正如儘管生活看似重複，人也會隨着時間、經歷而不斷發展，「好似一個永遠不會完成的故事」。

港藝新星展覽

日期：即日至11月3日

時間：周二至日 上午10:00至晚上6:00

地點：九龍美孚青山道800號饒宗頤文化館藝術館 展室三

詳情：bit.ly/3RUiuCX

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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