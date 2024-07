聚光「港藝新星」 細賞作品 也看圓夢背後

【明報專訊】「我不知道世間有什麼是肯定不變的,我只知道星星讓我繼續做夢。(I don't know anything with certainty, but seeing the stars makes me dream.)」1889年,梵高在疾病、貧窮與憂鬱中畫着《星夜》,做着成為藝術家的夢。無人問津的作品、無以為繼的生活,成為藝術家,竟如此艱難。