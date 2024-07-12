明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

約翰連儂妻子身分以外 聚焦小野洋子藝術天空

【明報專訊】小野洋子是誰？許多人條件反射，記得那位長髮披肩、眼神倔強的約翰連儂妻子。

從與約翰連儂一起、結婚，到丈夫在1980年去世，小野洋子受到千夫所指，一直被罵是「拆散披頭四的女巫」。歲月悠悠，時間火車轟轟向前走，小野洋子倒是依然創作依然故我，在七老八十之齡還會一而再穿上低胸裝，自信地走到聚光燈下。能昂首挺胸，大概因為她早已明白身體就是政治，反正人言籍籍攔也攔不住，相信自己比什麼都重要。

時日證明，她是對的，近年來，大眾漸漸重新聚焦她的藝術創作。倫敦Tate Modern就在她91歲的今年，舉行大型回顧展，展出橫跨70多年逾200件作品，讓大眾好好認識這位女子。

小野洋子是誰？且就讓作品說話。

大抵無可否認，因為紅透半邊天的約翰連儂，小野洋子才變得人盡皆知；又因為他倆太了解人性，熟悉流量密碼，經常交出沸騰騰的話題與影像，輕易搶灘登陸大報小報。可是針無兩頭利，有時候話題太juicy，難免失焦，許多人就只記得八卦，忘記這位約翰連儂妻子，在大眾認識她之前，甚至在約翰連儂認識她之前，早已是有名的藝術家，有着強烈的個人風格，特立獨行已久。

憑想像慰藉自身苦難 推己及人

Tate Modern正舉行名為YOKO ONO: Music of the Mind的展覽，把她跨越多個範疇的藝術創作，一一整理並全面展現，當中包括被大眾忽視多年的早期作品。

小野洋子1933年在東京出生，二戰期間，12歲的她與家人逃難至郊外。飢腸轆轆時，她會與弟弟仰望天空，交換想像的菜單，來打發飢餓和百無聊賴。這小女孩發現，想像原來不單樂趣無窮，還帶來實實在在的慰藉。是次展覽策展人Juliet Bingham接受訪問時說：「小野洋子的藝術，可以解讀為她對自身苦難的處理，推己及人，她也希望透過藝術療癒社會。作為在二戰期間逃離東京轟炸的孩子，她在恆常存在的天空找到慰藉，天空也成為她創作生涯反覆探討的主題。」

創作遊戲指令 引領自我對話

的確，小野洋子早期的創作帶着強烈的浪漫，很個人，也有股孩子氣，不帶虛空的社會口號。作品往往鼓勵觀者參與她想像的遊戲，在風與雲之間尋找樂趣。她於1964年出版的Grapefruit可說是重要印證，書中記錄了1953至1964年間，她編出的200多項遊戲指令，Tate Modern在現場展示部分初稿，指令一一掛在牆上，字裏行間披星戴月，極富詩意，引領觀者想像馳騁，觀照自我。例如這一條：Put your shadows together until they become one（1963）——把你的影兒放在一起，直至它們合為一體。再如這一條：Cut a hole in a bag filled with seeds of any kind and place the bag where there is wind（1961）——在裝了種子的袋，刺個洞，放到有風的地方去。

「指令貫穿小野洋子歷年來的創作，從1950年代到今天，甚至來到這個展覽，都能清楚看到。」Juliet Bingham解釋，許多指令純粹是思想遊戲，引導觀眾天馬行空，在腦海進行一場場私密的自我對話，並從中探索自我與社會的關係。有些指令還讓人們實際參與，像現場名為Bag Piece的作品，幾個密不透光的巨型黑袋，讓人們鑽入黑暗，感受與世隔絕，繼而反思身分。小野洋子解釋她的概念說：只要入到袋中，沒有人知道你的年齡、種族、樣貌，你就是你的靈魂，兩人對談便是兩個靈魂的對話。

與觀眾互動 身體作畫布

小野洋子的作品強調觀眾參與，她最有名的作品Cut Piece，在1964年首次表演，其後多次重演。她獨坐台上，默不作聲臉無表情，台下觀眾逐一走到台上，拿起剪口，一刀一刀把她的衣服割除。衣服既是文明的象徵，身體也是權力的戰場，看着她的衣服逐漸剝奪，男女觀眾落刀的明顯不同，她的身體無疑是記錄當時現場對話的畫布。

小野洋子的作品，就是這樣，像未完的小說，她準備了引言開頭和遊戲方法，下一步如何走，最終章如何呈現，觀眾參與才是有趣的關鍵。所以在Tate Modern現場來看，這個展覽跟許多當代藝術展覽的氛圍不同，有許多互動，數十年前的作品今天看來，一點也不過時，小朋友玩得不亦樂乎，大人站在詩一般的指令前，仃立良久細細思量，讓想像飛舞。

這場關於小野洋子的展覽，誠如許多評論總結，它出乎意料精彩。展覽展示了她鮮為人記得的一面，而且更重要和有趣的是，它某程度上也讓我們看到了自己。

YOKO ONO : Music of the Mind

日期：即日至9月1日

時間：上午10:00至晚上6:00

地址：倫敦Tate Modern（Bankside, London SE1 9TG）

門票：22英鎊（約220港元），建議預約

網址：shorturl.at/F6lQC

文：黃潔玲

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞