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開眼 文化特別版

睇建築展有乜殺手鐧？

【明報專訊】相傳，古羅馬皇帝奧古斯都曾向建築師維特魯威提問：「什麼是建築？」維特魯威回答：「理想的建築有3個要素：堅固（sturdy）、實用（useful）和美觀（beautiful）。」幾千年過去，在香港大學建築系教授、曾任威尼斯建築雙年展香港館策展人的王維仁看來，無論學者用再多理論去解構，建築依舊是這回事，「你要把房子蓋起來，蓋得很堅固、很好看，很好用——這是貝聿銘所擅長的事」。

近日，M+博物館推出首個貝聿銘回顧展「貝聿銘：人生如建築」，全面展示這名華裔建築師的作品及人生經歷。我們邀請王維仁作導賞，他以羅浮宮玻璃金字塔為例，介紹怎樣觀賞建築展覽。

玻璃與鋼 貝聿銘「一招走天下」

建築展，重心自然在建築本身。王維仁建議觀眾親自感受「（建築）空間的設計與使用感覺是否契合」。位於巴黎塞納河畔的羅浮宮，前身為王宮，在法國大革命後成為藝術博物館，向公眾開放。然而，古典建築難以承擔現代博物館在展覽空間、展館連接等方面的功能需求，羅浮宮擴建迫在眉睫。貝聿銘設計以玻璃金字塔為博物館主入口，通過地下通道連接東、西、北廳。於羅浮宮而言，地下空間使面積擴大；於遊客而言，主入口與通道改善了遊覽體驗。

設計形狀材料 還看背後故事

除了建築物本身的設計，形狀和材料的使用，亦是觀賞建築展時值得留意的部分。玻璃金字塔由主體面的大三角形和面上的菱形組成，「它可以只是三角形。但（貝聿銘）讓不同的線條交錯，產生立體感，產生陰影的效果」。王維仁解釋，這些簡潔的幾何圖形，是貝聿銘設計中常用的元素，體現了包浩斯（Bauhaus）美學風格。金字塔用鋼搭建框架，用玻璃組成天窗，王維仁說，玻璃和鋼是貝聿銘的「殺手鐧」，「從羅浮宮到中國銀行，他用這一招走天下」。

只看建築，或覺枯燥嫌悶。不如將目光投向建築背後的故事——「（建築）有哪些象徵意義？又帶來了哪些文化聯想？」1983年，為迎接即將到來的法國大革命200周年紀念，法國時任總統密特朗委託貝聿銘進行「羅浮宮擴建工程」。王維仁解說，對客戶需求一向敏銳的貝聿銘意識到，「總統要的不止是解決問題，總統要的是什麼能代表法國」。羅浮宮臨近凱旋門，「（貝聿銘）想到凱旋門，想到拿破崙，再想到拿破崙去過的埃及」，玻璃金字塔應運而生。

「貝聿銘長袖善舞，掌握了投資者想要什麼。說這是文化，沒有錯，但這樣的文化也代表了巴黎大部分百姓嗎？我覺得不見得。」建築，有許多觀賞角度；文化，亦有許多解讀方式。無論了解與否、喜歡與否，不如親自走入展館，探索建築展的一萬種可能。

（美藝客廳‧十九）

「客座策展人」簡介

王維仁，香港大學建築系教授，王維仁建築研究室主持人，曾任香港建築雙年展策展人、威尼斯建築雙年展香港館策展人。

貝聿銘：人生如建築

日期：即日至2025年1月5日

時間：周二至四、周六至日上午10:00至晚上6:00周五上午10:00至晚上10:00

地址：九龍博物館道38號西九文化區

M+西展廳

票價：$160

詳情：bit.ly/3xXXKmP

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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