明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Jewellery

Life & Style

high jewellery：新系列遍歷閃爍夜空 高級珠寶展翅飛翔

【明報專訊】在5月舉行的紐約時裝界盛會MET Gala中，Jennifer Lopez以全身金光閃閃的造型艷壓全場，為她一身Schiaparelli閃石刺繡裙裝加添氣場的，是Tiffany Céleste系列高級珠寶。繼在美國加州The Beverly Estate發布後，一系列珠寶早前到港，作為系列海外巡展的首站，讓大家近距離細賞設計。

探索日月星辰 遼闊銀河奇幻國度

品牌的高級珠寶系列Blue Book 2024，名為Tiffany Céleste系列，是品牌珠寶及高級珠寶藝術總監Nathalie Verdeille操刀的第2個Blue Book系列。她延續了品牌前任設計師Jean Schlumberger的想像力和對宇宙的嚮往，重塑並探索日月星辰、遼闊銀河的奇幻國度，帶來異想天開的高級珠寶。品牌在加州發布時，將Anya Taylor-Joy、Gal Gadot、Reese Witherspoon等女星化身成星空女神，當系列來到香港，品牌也特別在全港最高建築物，最接近星空的天際100香港觀景台舉行發布會，並邀請韓國人氣男演員朴炯植（Park Hyung Sik）親臨香港，聯同已赴荷李活發展的陳法拉（Fala Chen）出席，探索珠寶設計。

品牌珠寶及高級珠寶藝術總監Nathalie Verdeille表示︰「我們對Jean Schlumberger作品的探索始於Blue Book 2023: Out of the Blue。當時我們潛入深海，重新詮釋他對海洋世界的奇思妙想。今年的Blue Book 2024: Tiffany Céleste則與大海形成鮮明對比，我們仰望星空，以嶄新視角擴展幻想國度的疆界。新系列遍歷閃爍夜空，走向廣闊無垠的宇宙。」

整個系列會在今年內分3個階段推出，剛亮相的是屬於春季的第一個章節，另外兩個部分會在夏季和秋季陸續登場。春季系列描繪了設計師Jean Schlumberger對浩瀚宇宙的經典詮釋，推出6個各具特色的篇章︰Wings、Arrow、Constellation、Iconic Star、Ray of Light和Apollo。

Wings主題象徵飛翔與幻想，為設計師標誌的翅膀輪廓鑲嵌上鑽石和藍寶石，突顯珠寶的流光色彩。Ray of Light章節則取材自恍如太陽萬丈光芒般的典藏Jean Schlumberger by Tiffany胸針，新設計以紅色尖晶石細膩表達難以捕捉的光束。系列中極其獨特的頸鏈設計別出心裁，能夠轉化成冠冕款式佩戴，是Tiffany Blue Book系列事隔多年後再次推出的冠冕珠寶。

蘊含星宿圖騰元素

另一篇章Iconic Star的靈感源於品牌典藏的Jean Schlumberger草稿和設計，探索被視為宇宙永恆象徵的星體輪廓；Constellation篇章蘊含星宿圖騰的元素，兩個篇章均以星星為主角。 Apollo章節則重新演繹了標誌的Jean Schlumberger by Tiffany Apollo胸針，並採用品牌標誌的稀有黃鑽石和白鑽石。最後的Arrow作品靈感源自設計師在1941年為品牌設計的Trophée de Vaillance胸針，品牌工匠萃選多顆廣受推崇的天然哥倫比亞祖母綠，並研發出獨特的切割方式，以模仿箭頭的三角形結構。●

查詢：Tiffany & Co. 3462 7148（北京道店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕高級珠寶

上 / 下一篇新聞