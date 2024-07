high jewellery：新系列遍歷閃爍夜空 高級珠寶展翅飛翔

探索日月星辰 遼闊銀河奇幻國度

品牌的高級珠寶系列Blue Book 2024,名為Tiffany Céleste系列,是品牌珠寶及高級珠寶藝術總監Nathalie Verdeille操刀的第2個Blue Book系列。她延續了品牌前任設計師Jean Schlumberger的想像力和對宇宙的嚮往,重塑並探索日月星辰、遼闊銀河的奇幻國度,帶來異想天開的高級珠寶。品牌在加州發布時,將Anya Taylor-Joy、Gal Gadot、Reese Witherspoon等女星化身成星空女神,當系列來到香港,品牌也特別在全港最高建築物,最接近星空的天際100香港觀景台舉行發布會,並邀請韓國人氣男演員朴炯植(Park Hyung Sik)親臨香港,聯同已赴荷李活發展的陳法拉(Fala Chen)出席,探索珠寶設計。

品牌珠寶及高級珠寶藝術總監Nathalie Verdeille表示︰「我們對Jean Schlumberger作品的探索始於Blue Book 2023: Out of the Blue。當時我們潛入深海,重新詮釋他對海洋世界的奇思妙想。今年的Blue Book 2024: Tiffany Céleste則與大海形成鮮明對比,我們仰望星空,以嶄新視角擴展幻想國度的疆界。新系列遍歷閃爍夜空,走向廣闊無垠的宇宙。」

整個系列會在今年內分3個階段推出,剛亮相的是屬於春季的第一個章節,另外兩個部分會在夏季和秋季陸續登場。春季系列描繪了設計師Jean Schlumberger對浩瀚宇宙的經典詮釋,推出6個各具特色的篇章︰Wings、Arrow、Constellation、Iconic Star、Ray of Light和Apollo。

Wings主題象徵飛翔與幻想,為設計師標誌的翅膀輪廓鑲嵌上鑽石和藍寶石,突顯珠寶的流光色彩。Ray of Light章節則取材自恍如太陽萬丈光芒般的典藏Jean Schlumberger by Tiffany胸針,新設計以紅色尖晶石細膩表達難以捕捉的光束。系列中極其獨特的頸鏈設計別出心裁,能夠轉化成冠冕款式佩戴,是Tiffany Blue Book系列事隔多年後再次推出的冠冕珠寶。

蘊含星宿圖騰元素

另一篇章Iconic Star的靈感源於品牌典藏的Jean Schlumberger草稿和設計,探索被視為宇宙永恆象徵的星體輪廓;Constellation篇章蘊含星宿圖騰的元素,兩個篇章均以星星為主角。 Apollo章節則重新演繹了標誌的Jean Schlumberger by Tiffany Apollo胸針,並採用品牌標誌的稀有黃鑽石和白鑽石。最後的Arrow作品靈感源自設計師在1941年為品牌設計的Trophée de Vaillance胸針,品牌工匠萃選多顆廣受推崇的天然哥倫比亞祖母綠,並研發出獨特的切割方式,以模仿箭頭的三角形結構。●

文:張曉冬

編輯:陳淑安

