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seasonal picks：火熱沙灘配飾 迎接盛夏

【明報專訊】陽光燦爛的盛夏假期，幾乎人人都渴望飛奔到海灘，期待被太陽親吻肌膚，換來一身健康膚色。很多人也專注於身穿的泳裝，卻忘記海灘配飾。事實上，設計師一直推動這個火熱的潮流，一眾品牌再次向大家證明海灘配飾，理應在夏日佔上更重要的一席位。

優雅湖水綠

Dior素來是優雅的代名詞，對於淑女而言，即使去沙灘也要用上品牌一系列優雅設計的產品，突顯氣質與品味。由品牌創作總監Maria Grazia Chiuri創作的Dioriviera系列，延伸Mr.Dior所珍視的dolce vita（美好生活）生活態度，當中的湖水綠色袋款與鞋履，讓人聯想起寧靜的海景與自然風光，躺在飾有Toile de Jouy Sauvage圖案的柔軟毛巾上，令整趟沙灘體驗更加舒適和愉悅。●

注入悠閒氣息

熱愛旅行的Louis Vuitton，帶大家如何展開海灘之旅呢？今夏推出的LV By the Pool系列，以珊瑚橙紅色、鮮粉紅色和加勒比海藍色為主調，為一系列經典設計注入從容悠閒的氣息。當中的OnTheGo經典袋款，披上奪目的瓷磚水彩效果，讓人聯想起熱帶國度。夏日必備的帽子，就有青春百搭的鈎織帽款，配以闊大的LV Tiles披肩，方便用家以百變風格襯托不同的海邊造型。●

手工編織配飾

酒椰棕櫚葉纖維予人濃郁的熱帶風情，比起一些人工合成的材料，更加貼近自然，加上具有良好的透氣度，往往啟發設計師發揮創意，創作出各款各樣的沙灘配飾。Fendi便與馬達加斯加的社會責任品牌Made For A Woman合作，採用源自當地的酒椰纖維，並以手工鈎針編織法重製經典的FF標誌大型手提袋，再加入品牌工匠在皮革手柄上以精緻手工縫的Selleria縫線，令每個袋款都獨一無二。●

伊比薩風情

Loewe每年夏天都會與西班牙伊比薩島（Ibiza）上的選物店Paula's推出限定聯乘系列，今夏雙方選擇以非常適合海灘的酒椰纖維作主打，當中一款巨型手提袋，從幾何線條汲取靈感，詮釋富含建築美感的幾何圖形嵌條，柔軟輕盈的設計，更可完全摺疊，配以小牛皮手提把，方便到海邊出行時使用。手拿這款極具創意的袋款的同時，當然少不了一款充滿玩味的太陽眼鏡，呼應整體造型。●

色彩繽紛設計

意大利擁有許多美麗的沿海沙灘浴場（lidos），Gucci便以此為創作靈感，推出Lido系列，向海濱的迷人生活致敬。系列用上色彩繽紛的設計，呼應盛夏的狂熱氣氛。一款太空棉物料製作的巨型手提袋，分量十足且輕盈，方便盛載到沙灘玩樂的一切所需物品，袋身上電藍色和綠色的熒光細節，更呈現出立體效果，為經典的GG圖案注入繽紛活潑的面貌。●

奢華魅力

代表精緻奢華的Hermès，與沙灘環境格格不入？試幻想：在夏日灼熱的沙灘上，品牌那精心打造的皮革，在陽光下閃耀着迷人的光澤，散發出高貴的氣息。在這一片藍天海綠的景致中，手拿一個條紋圖案的Birkin漫步，邊欣賞眼前美景，邊讓它優雅地襯托着周遭景物，展現出獨有的奢華魅力，再佩戴上數枚印花琺瑯手鐲點綴造型……其實優雅貴氣與夏日從來沒有矛盾。●

查詢： Dior 2524 8277（置地廣場店） Fendi 2524 1339（置地廣場店） Gucci 2199 7728（海港城店） Hermès 2525 5900（中環店） Loewe 2776 6881（K11 MUSEA店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店） Puyi Optical 2631 1881（1881 Heritage店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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