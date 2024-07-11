明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

showcase：小妹妹吐氣揚眉 夏日易襯版 網羅熱賣單品

【明報專訊】Prada在其同名集團旗下的多個品牌中，一向最為強勢。同一屋簷下的Miu Miu被視為姊妹品牌，雖然同樣由Miuccia Prada親自主理，風格取向亦與前者有所差異，卻好像沒有Prada的大氣，且常被設定為一個小妹妹角色。不過實際上，自二○二二年起一直帶動集團銷售額增長的卻是Miu Miu，品牌最新推出的二○二四 L'Été夏日系列，或者能解釋箇中原因。

Prada的大氣風範，無疑令它在集團眾多品牌中成為焦點，甚至在2020年Raf Simons加盟為聯合創意總監後，品牌如虎添翼，優勢變得更為明顯。不過據時尚媒體Vogue Business透露，自2022年起Miu Miu才是帶動Prada集團銷售額成長的主力。以去年為例，Prada的零售額增長為12%，Miu Miu則為58%，第四季度其銷售額更是猛增到82%。

恤衫冷衫短小 斜布褲變迷你裙

到底為什麼Miu Miu會在2022年起有如此突飛猛進的表現？影響時尚品牌銷售額的原因雖多，但我們更相信是源於其優秀設計。話說Miu Miu的2022春夏系列，利用恤衫、斜布褲、冷衫、西裝和有領飛機員外套等男士基本服，配合大刀闊斧的剪裁塑造別出心裁的造型，例如將恤衫和冷衫裁剪成胸衣般的短小長度；斜布褲則裁剪成超短迷你裙，露出長腿和小蠻腰之餘，再在褲頭露出內褲邊。如此造型融合男性斯文帥氣的學院風和女性的叛逆性感，隨之帶出的矛盾美學深受時尚圈和市場熱捧。相近的設計在之後的數個季度換上不同物料和設計元素，創意未見枯竭兼長玩長有。

此概念來到品牌的2024 L'Été夏日系列，就像把之前多季深受歡迎的眾多單品，推出更易穿易襯的版本，系列備有各式外套、襯裙、恤衫和polo恤，以及別注泳裝、沙灘裝、印花絲巾上衣和超短泡泡裙等。手袋有充滿夏日氣息的藤織和條紋棉質鈎織手提袋和藤籃，鞋履則網羅了Rivière涼鞋、帆船鞋、Church's×Miu Miu皮鞋和New Balance×Miu Miu運動鞋。如此大堆頭預計系列的銷售情况審慎樂觀。●

文：溫兆明

模特兒：Altyn S.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：韓國女團成員演繹手袋 提升熱度

Miu Miu近年氣勢如虹，選擇品牌大使亦蠻有一手。早前品牌發布Arcadie和Wander手袋的全新對比色袋款，分別請來（圖E左起）韓國五代女團神顏之首，擁有173cm高䠷身形的女團IVE成員張員瑛；擁有魅惑眼神和聲線，私底下卻可愛親和，女團(G)I-DLE的泰國籍成員Minnie；還有性感撩人的韓國國民級女團Twice日本籍成員Momo。其實一同演繹手袋的還有來自其他地區的多位品牌大使和好友，但以上3位已經分量十足，藉着他們傾倒眾生的魅力，繼續提升手袋的熱度。●

查詢：Miu Miu 2523 7833（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕Miu Miu

上 / 下一篇新聞