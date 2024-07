比利時地下文化：Willy Vanderperre時裝攝影展

整個展覽並非Willy Vanderperre的回顧展,反而以探索年輕和地下文化主軸。展內除了以不同方式如貼紙(B)、襟章等展示作品,亦有關乎比利時地下文化的展品,如現已結業、位於比利時小城Kuurne的Club 55員工T恤,印有美國藝術家Jenny Holzer的金句Protect Me from What I Want,是當地年輕和Techno文化的重要集體回憶。其作品的形象指導,大都出自他的伴侶Olivier Rizzo之手,如展內的紙皮箱裙等,又或是Willy如何將他喜愛的恐怖片元素化為時裝,是難得的時裝參考。●

WILLY VANDERPERRE

prints, films, a rave and more...

日期:即日至8月4日

地點:MoMu - Fashion Museum Antwerp

Nationalestraat 28, 2000 Antwerp, 比利時

網址︰https://www.momu.be

文:Dawn Hung(mr.misterdawn@gmail.com)