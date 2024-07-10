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比利時時尚搖籃 畢業騷後起之秀展實力

【明報專訊】畢業於Royal Academy of Fine Arts Antwerp的Dries Van Noten退下設計前線，叫不少時裝人深感惋惜。但作為時裝人不能只回首時裝界的黃金歲月，亦需要關注新秀，時裝業才能可持續發展。早前到安特衛普看Royal Academy of Fine Arts Antwerp的學士和碩士生的畢業展時裝騷後，不難明白為何這所位於傳統時裝首都以外的藝術學院時裝系，具有世界級的影響力。

要談比利時時裝，該回首1980年代的安特衛普。安特衛普自15世紀中葉起已是全球最大鑽石交易中心，但同時亦是紡織業，特別是亞麻布（linen）的生產重地。不過在1980年，整個比利時經濟下挫，1981年，時任經濟大臣Willem Clales在當地紡織及時裝協會主席Helen Ravijist的協助下，推行它的布業改革，並成立Golden Spindle時裝大獎，推動時裝設計帶動當地紡織業，比英國為同樣目的而成立的英國時裝大獎更早出現。其後畢業於Royal Academy of Fine Arts Antwerp的Antwerp Six（安特衛普六君子，包括Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dries Van Noten等設計師）和Martin Margiela成名，加上後來不少畢業設計師均衝出國際，令這所學院成為重要的時裝設計師出口之地。

近年學院的最大變動，是2007年起擔任時裝學系主任的Walter van Beirendonck已屆法定退休年齡，在2022年由Brandon Wen接手。以英國同樣聞名的時裝學院Central Saint Martins為例，他們的學士課題相對地以自由研究為本；但Royal Academy of Fine Arts Antwerp則有不少以時裝史為基礎的課題，在畢業展當日，一年級生會展示服裝原型如恤衫、連身裙，又或是歐洲傳統服飾和各地民族服為本的課題，讓學生有更紮實背景，特別是衣服結構和細節完成度的基礎。

今年算是這個時裝學系的豐收之年。按學系傳統，不少學生通常只會完成學士課程，能考入碩士並能畢業的則少之又少，如2023年只有15位。2022年更只有12位。今個年度則有多達18位。當中有5位是比利時本土的學生，兩位來自中國，並有3位來自韓國的學生。除了台上天橋騷，18個碩士畢業生亦有作品展EXPO，觀眾能近距離細看作品之餘，亦有設計師簡介，讓人能看到天橋上看不到的細節。●

網址：https://www.ap-arts.be/

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕時裝攝影師 安特衛普 Royal Academy of Fine Arts Antwerp

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