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Watch News：前衛設計 銀灰色鈦金屬腕表

【明報專訊】1976年，Girard-Perregaux推出Casquette腕表，以石英機芯和大膽前衛的設計外形，突破大家對腕表的想像。在時裝界上，Saint Laurent也一直以突破前瞻的設計，擴闊時裝的界限。最近Girard-Perregaux便與Saint Laurent Rive Droite合作，重新演繹Casquette表款，推出Casquette 2.0 Saint Laurent 02腕表。

新表採用管狀LED，以亮紅色數位顯示時間，呼應當年的設計。搭載的新款GP3980石英機芯，具備小時、分鐘、秒鐘、星期、日期、月份和年份功能，亦同時配備計時、第二時區以及「私密日期」功能（佩戴者設定的重大意義日期和時間）。

腕表的銀灰色調表殼由5級鈦金屬製作，兼具輕盈、強韌、堅硬、耐腐蝕、抗磁和防過敏等優點，經磨砂、拋光以及噴砂處理。配搭的5級鈦金屬表鏈用上橡膠襯裡，表扣同時配備微調系統，能夠微調表鏈尺寸，提升佩戴時的舒適感。腕表表底位置刻有兩個品牌的標記，限量發行200枚，將在Sain Laurent的右岸巴黎和洛杉磯精品店，以及其官網發售。●

查詢：https://www.ysl.com/en-hk/rive-droite

文：張曉冬

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