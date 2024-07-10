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顯現品牌底子升值潛力 二手鐘表拍賣見真章

【明報專訊】無論是一手還是二手腕表市場，近年也有回落迹象。不過，想知道品牌的底子有多厚，升值潛力有幾多？在市場放緩之時，才能最見真章。相比一手市場，顧客看到的自然是品牌連年遞升的定價，其實二手市場才更能反映哪些表款屬於真正的「有價有市」。一向聚焦鐘表拍賣的Antiquorum上月剛在港舉行拍賣，正好讓大家窺視哪些腕表仍然「企硬」！

相比其他大型知名拍賣行，來自瑞士的Antiquorum拍賣行好像沒那麼活躍，但它其實一直集中鐘表拍賣，在業界具有指標地位。上月拍賣行於香港文華東方酒店舉行「名家收藏之現代及古董時計及珠寶」拍賣，272件精品中不乏Patek Philippe、Rolex、Cartier等高級鐘表品牌。

最受歡迎PP：三問、萬年曆計時月相

在今次拍賣中，Patek Philippe 5216P-001配有三問報時和萬年曆功能的陀飛輪鉑金腕表是當中焦點。腕表2011年推出，一直生產至2017年，被譽為品牌功能最複雜作品之一。此款式採用鉑金表殼，搭載R TO 27 PS QR LU手動上鏈機芯，擁有兩個鋼製音簧的三問報時裝置、半瞬跳萬年曆、逆跳日期顯示、星期和月份指示器、閏年周期和月相顯示等。表款在今次拍賣中以450萬港元成交，相比同款腕表2019年於Phillips拍賣會上的393萬港元成交價，有1成多升幅，足見其價值。

拍賣會上另一枚拍下不錯成績的同品牌腕表為型號3970腕表。3970的前身可追溯至1941年至1952年期間製作的型號1518腕表，為萬年曆計時腕表，飾有月相顯示。1518停產後由型號2499和2499/100接力（由1951年生產至1986年），當品牌於1986年決定停產大受歡迎的2499時，取而代之出現的便是3970表款。雖然幾代表款的外形如表圈、表冠，到時標、指針、刻度等也有分別，但始終不變的是一直結合萬年曆、計時和月相功能，成為品牌經典作，此表款一直生產至2004年。拍賣會上現身的腕表由原藏家在1995年11月在新加坡Cortina Watch購買，配件齊全，配備罕見的18K玫瑰金表殼和銀色表盤。腕表僅佩戴過幾次，保存狀况上佳，最終以95萬港元成交。

罕見「日月星」Rolex

在拍賣場上，大家追捧的Patek Philippe腕表都是具有複雜功能的表款。相比起來，另一焦點Rolex的表款卻非以複雜功能為賣點，大家更喜歡的是它的名氣和特別款式。近年品牌表款較為穩陣，但在早期也曾推出一些「有趣」設計，例如Ref. 6062 Stelline 18K金腕表。此極為罕見的腕表以18K金打造，結合「日月星」功能，即日期、星期、月份/月相，而腕表最有趣之處，是部分小時刻度改以星星為標記！此限量表款只生產了350枚，其中18K玫瑰金只有50枚。36毫米蠔式表殼上的精緻年曆和月相功能，與星星Stelline表盤呼應，一直深受各地藏家和鐘表愛好者的青睞，今次的表款以345萬港元成交。

Paul Newman表款歷久常新

Rolex的Ref. 6262 Paul Newman Daytona精鋼計時表可說是拍賣場的常客。雖然只在1970至1971年間生產了1年左右，但作為品牌最後一款配備泵式按鈕的計時表，並配搭當時升級的727型機芯，以及熊貓黑白色副表盤配色，令人一見難忘。今次出現的腕表裝有7835/19號原廠表鏈，狀况良好，最近一次保養紀錄為1995年1月27日。表盤保持着近乎完好的狀態，所有熒光點均與指針脗合。腕表由香港藏家收藏超過30年，從未在拍場上曝光，今次是首次拍賣。罕有的時計配以絕佳的狀態，令腕表以超越估價的逾206萬港元拍出，Paul Newman款在拍賣場上可謂歷久常新。

近年不少品牌也熱中推出不同顏色表盤，早在2000年，Rolex也曾推出Ref.116519 Beach系列Daytona 18K白金計時表，分別以糖果粉色珍珠貝母、溫暖香檳黃色珍珠貝母、優雅綠玉髓和質地細膩的綠松石作為表盤配色。腕表面世時定價約為3萬美元一枚，在2015年曾在Phillips拍賣行以稍多於10萬美元被整套買下。近年愈來愈多人找尋特別款Rolex腕表，這次再次現身的4枚腕表分開上拍，按以上次序分別以35萬港元、32.5萬港元、46.25萬港元和51.25萬港元拍出，平均比2015年時升值近一倍。

Cartier Crash 一表難求

雖然拍賣場上常被PP和Rolex兩大巨頭搶去風頭，但Cartier Crash腕表每次現身，也引起大家熱烈討論。腕表最初在1967年推出，後來陸續發表不同版本。Crash的設計最早出自Cartier London（當時3個家族傳人分別在巴黎、紐約和倫敦3地獨立營運品牌），「奇怪」外形一直引來不少推測，有人認為靈感來自Salvador Dali的超現實主義繪畫中融化的時鐘，另一更常見說法是起源於另一表款Baignoire Allongée因車禍的烈火而融化的形狀。但Cartier家族後人Francesca Cartier Brickell在The Cartiers: The Untold Story of the Family Behind the Jewelry Empire一書中澄清，設計其實源於Jean-Jacques Cartier和工匠Rupert Emmerson的合作。品牌後來將Crash的生產線移師至巴黎，故表盤上飾有''Cartier Paris''簽名。這次現身的1990年代鉑金版本是罕見款式之一，附有原廠證書手冊和裝盒的腕表，最終以200萬港元成交。

Crash雖然沒有什麼特別功能，卻能賣出如此高價，因為它是Cartier眾多「量產」系列中最難入手的一枚。自從1990年代暫停生產後，Crash只曾在2010年左右推出過新款，以及在2019年短暫推出黃金復刻版表款，當時索價約6萬美元。但因為當時品牌每月只製作一枚Crash，令它變得一表難求。如果品牌日後再推出新款Crash腕表，絕對值得入手投資！●

網址：https://www.antiquorum.swiss

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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