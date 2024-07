顯現品牌底子升值潛力 二手鐘表拍賣見真章

相比其他大型知名拍賣行,來自瑞士的Antiquorum拍賣行好像沒那麼活躍,但它其實一直集中鐘表拍賣,在業界具有指標地位。上月拍賣行於香港文華東方酒店舉行「名家收藏之現代及古董時計及珠寶」拍賣,272件精品中不乏Patek Philippe、Rolex、Cartier等高級鐘表品牌。

最受歡迎PP:三問、萬年曆計時月相

在今次拍賣中,Patek Philippe 5216P-001配有三問報時和萬年曆功能的陀飛輪鉑金腕表是當中焦點。腕表2011年推出,一直生產至2017年,被譽為品牌功能最複雜作品之一。此款式採用鉑金表殼,搭載R TO 27 PS QR LU手動上鏈機芯,擁有兩個鋼製音簧的三問報時裝置、半瞬跳萬年曆、逆跳日期顯示、星期和月份指示器、閏年周期和月相顯示等。表款在今次拍賣中以450萬港元成交,相比同款腕表2019年於Phillips拍賣會上的393萬港元成交價,有1成多升幅,足見其價值。

拍賣會上另一枚拍下不錯成績的同品牌腕表為型號3970腕表。3970的前身可追溯至1941年至1952年期間製作的型號1518腕表,為萬年曆計時腕表,飾有月相顯示。1518停產後由型號2499和2499/100接力(由1951年生產至1986年),當品牌於1986年決定停產大受歡迎的2499時,取而代之出現的便是3970表款。雖然幾代表款的外形如表圈、表冠,到時標、指針、刻度等也有分別,但始終不變的是一直結合萬年曆、計時和月相功能,成為品牌經典作,此表款一直生產至2004年。拍賣會上現身的腕表由原藏家在1995年11月在新加坡Cortina Watch購買,配件齊全,配備罕見的18K玫瑰金表殼和銀色表盤。腕表僅佩戴過幾次,保存狀况上佳,最終以95萬港元成交。

罕見「日月星」Rolex

在拍賣場上,大家追捧的Patek Philippe腕表都是具有複雜功能的表款。相比起來,另一焦點Rolex的表款卻非以複雜功能為賣點,大家更喜歡的是它的名氣和特別款式。近年品牌表款較為穩陣,但在早期也曾推出一些「有趣」設計,例如Ref. 6062 Stelline 18K金腕表。此極為罕見的腕表以18K金打造,結合「日月星」功能,即日期、星期、月份/月相,而腕表最有趣之處,是部分小時刻度改以星星為標記!此限量表款只生產了350枚,其中18K玫瑰金只有50枚。36毫米蠔式表殼上的精緻年曆和月相功能,與星星Stelline表盤呼應,一直深受各地藏家和鐘表愛好者的青睞,今次的表款以345萬港元成交。

Paul Newman表款歷久常新

Rolex的Ref. 6262 Paul Newman Daytona精鋼計時表可說是拍賣場的常客。雖然只在1970至1971年間生產了1年左右,但作為品牌最後一款配備泵式按鈕的計時表,並配搭當時升級的727型機芯,以及熊貓黑白色副表盤配色,令人一見難忘。今次出現的腕表裝有7835/19號原廠表鏈,狀况良好,最近一次保養紀錄為1995年1月27日。表盤保持着近乎完好的狀態,所有熒光點均與指針脗合。腕表由香港藏家收藏超過30年,從未在拍場上曝光,今次是首次拍賣。罕有的時計配以絕佳的狀態,令腕表以超越估價的逾206萬港元拍出,Paul Newman款在拍賣場上可謂歷久常新。

近年不少品牌也熱中推出不同顏色表盤,早在2000年,Rolex也曾推出Ref.116519 Beach系列Daytona 18K白金計時表,分別以糖果粉色珍珠貝母、溫暖香檳黃色珍珠貝母、優雅綠玉髓和質地細膩的綠松石作為表盤配色。腕表面世時定價約為3萬美元一枚,在2015年曾在Phillips拍賣行以稍多於10萬美元被整套買下。近年愈來愈多人找尋特別款Rolex腕表,這次再次現身的4枚腕表分開上拍,按以上次序分別以35萬港元、32.5萬港元、46.25萬港元和51.25萬港元拍出,平均比2015年時升值近一倍。

Cartier Crash 一表難求

雖然拍賣場上常被PP和Rolex兩大巨頭搶去風頭,但Cartier Crash腕表每次現身,也引起大家熱烈討論。腕表最初在1967年推出,後來陸續發表不同版本。Crash的設計最早出自Cartier London(當時3個家族傳人分別在巴黎、紐約和倫敦3地獨立營運品牌),「奇怪」外形一直引來不少推測,有人認為靈感來自Salvador Dali的超現實主義繪畫中融化的時鐘,另一更常見說法是起源於另一表款Baignoire Allongée因車禍的烈火而融化的形狀。但Cartier家族後人Francesca Cartier Brickell在The Cartiers: The Untold Story of the Family Behind the Jewelry Empire一書中澄清,設計其實源於Jean-Jacques Cartier和工匠Rupert Emmerson的合作。品牌後來將Crash的生產線移師至巴黎,故表盤上飾有''Cartier Paris''簽名。這次現身的1990年代鉑金版本是罕見款式之一,附有原廠證書手冊和裝盒的腕表,最終以200萬港元成交。

Crash雖然沒有什麼特別功能,卻能賣出如此高價,因為它是Cartier眾多「量產」系列中最難入手的一枚。自從1990年代暫停生產後,Crash只曾在2010年左右推出過新款,以及在2019年短暫推出黃金復刻版表款,當時索價約6萬美元。但因為當時品牌每月只製作一枚Crash,令它變得一表難求。如果品牌日後再推出新款Crash腕表,絕對值得入手投資!●

