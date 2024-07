蘇格蘭威士忌品牌 港設旗艦店 沉浸式體驗 如走進酒莊

位於中環士丹利街1號的零售空間設3層,佔地面積約6000平方呎。對於本地威士忌愛好者而言,未去蘇格蘭酒廠朝聖之前,來到旗艦店打卡參觀「止渴」亦很興奮。對於海外威士忌迷遊客,來香港旅遊,這亦是一個必到新打卡景點,就像成人的「威士忌遊樂園」。

3層高3D立體壁畫

旗艦店由獲獎無數的世界頂尖建築師Jamie Fobert 設計,其代表作包括歷史悠久的威尼斯德國商館和倫敦國家肖像畫廊的擴建項目。從外圍玻璃幕牆隱約看見像花園的設計,一踏入The Macallan House便看到一幅高3層的3D立體壁畫,引領賓客進入沉浸式體驗,那棵3D樹和花園壁畫,就像走進莊園的環境一樣,是不能錯過的打卡位!說到這裏有個小貼士,如果想參觀The Macallan House,建議在網上預約,因為每節參觀人數有限,walk-in未必一定可以即時參觀。網上預約分為兩類,第一類是參加45分鐘的導賞團,之後可品嘗一杯The Macallan Double Cask 18年單一麥芽威士忌,分不同日子和時段選擇,每位$250。另一類是預約到旗艦店酒吧,在酒吧區品嘗品牌不同系列的威士忌和雞尾酒。

室內設計展現莊園特色

在地下大堂登記後便入𨋢展開這沉浸式體驗,一入𨋢便看見威士忌蒸餾器的插畫,有如穿梭到蘇格蘭Speyside區的The Macallan威士忌莊園。整個「大宅」的設計概念涵蓋5個特色區域,包括The Arboretum零售空間、The Horizon餐飲和展覽空間、The Solstice禮賓服務和娛樂休息空間、The Trellis酒吧以及The Paragon探索威士忌的獨特呈現方式空間。品牌亦將莊園的多個特色展現在室內設計中,包括代表小巧蒸餾器的銅製牆壁、向雪莉桶致敬的橡木地板、向酒廠創辦人Alexander Reid 致敬的標誌紅色、以阿爾巴里薩石呼應西班牙雪莉酒故鄉的特色土壤,以及對應酒廠屋頂和鄉村美景的波浪形牆等。參觀者就像踏上一段穿越大自然、和諧與時間的威士忌探索之旅,透過視覺、嗅覺、觸覺、味覺和聽覺,以多感官感受品牌傳統根深柢固的故事。

200周年展 近距離與罕有威士忌打卡

開幕典禮邀請了韓國演員李宰旭、厲雲和香港演員王丹妮作特別嘉賓,並以一場目不暇給的精彩空中表演為慶祝活動揭開序幕,表演者穿上蘇格蘭服飾吹奏蘇格蘭音樂和打鼓,相當有氣氛。

我首先上了3樓展覽區,欣賞由西班牙著名插畫家Javi Aznarez創作的The Macallan 200周年展The Heart of The Spirit,了解品牌對卓越品質的承諾,並將創造力與自然的聯繫帶入生活,呼應品牌核心理念。只要仔細看200周年的標記「2 ∞」,原來不止解讀成200,亦寓意無限和「200年年輕」(200 Years Young)的意思,相當特別。全座大宅共有約130支不同系列的威士忌展品,3樓有很多特別版威士忌和稀珍威士忌近距離參觀打卡,包括The Macallan Exceptional Single Cask、The Macallan×Sir Peter Blake 8個年代迷你套裝、The Macallan in Lalique「6大支柱」系列等。

接着在2樓繼續欣賞不同系列的特別版威士忌和稀珍威士忌,並到酒吧區品嘗威士忌和雞尾酒。數到打卡位的首位,一定是Fine & Rare威士忌牆,放了60支1926年至1995年的威士忌,相當震撼。另外亦展示了很多珍貴威士忌,包括The Macallan Red Collection(最長年份78年)、The Macallan M Collection、The Macallan Genesis in Lalique 72 年等。另一個打卡位是The Macallan The Reach ,這是酒廠至今推出最長年份的81年威士忌,1940年蒸餾,屬單桶雪莉桶威士忌,見到酒瓶旁邊寫着建議價錢$1,060,000 ,值得拍下留念。

酒吧區嘗酒 選購心儀威士忌

如果你只是想到旗艦店酒吧喝杯威士忌或雞尾酒,在網上都可以預約到酒吧。威士忌選擇不少,包括Double Cask 系列、雪莉桶系列、Classic Cut系列、Rare Cask 系列、Harmony系列和M Collection等。想輕鬆點亦可以在酒吧點招牌雞尾酒,酒單會不時更新。旗艦店亦發售限量版和主要系列單一麥芽威士忌,以及一系列品酒工藝品。你可以一邊喝杯威士忌,一邊詢問可否選購到心儀的威士忌作為紀念。Cheers! (預約連結:https://bit.ly/3S2N9On)●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

