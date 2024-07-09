明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：孩子情緒像「跳掣」

【明報專訊】冬冬是一個活潑好動的孩子，有時讓父母很生氣，有時又會哄得父母十分高興。

最近，冬冬做功課愈來愈不專心，經常拖延，當媽媽催促他，冬冬就會發脾氣，對媽媽說：「我唔鍾意你！」、「我唔想留喺屋企！」而且冬冬總是有很多藉口，兩母子經常在這個問題上角力。

冬冬也常常因為小事而發脾氣，明明前一秒是「晴天」，下一次就忽然「行雷閃電」，情緒像「跳掣」一樣。當媽媽指出冬冬的問題，糾正他的行為時，冬冬的情緒更激烈，很多時候都是不愉快收場。

用言語「攻擊」父母 掩飾不快

為何孩子的情緒像「跳掣」一樣？當孩子遇到壓力時，下意識會啟動應對機制，他們常用的方式是指摘、發脾氣、哭鬧、轉移話題焦點、裝聽不見等。

冬冬的表達能力較強，所以他通常會用言語「攻擊」父母，藉此來掩蓋自己的不快，例如被批評做功課慢。通常父母聽到冬冬的言語攻擊，都會更嚴厲地指摘他，而當冬冬被情緒主導時，他就什麼道理都聽不進去了。因此，父母常常在這位置與冬冬糾纏，不但沒完沒了，而且冬冬只會變本加厲地發脾氣。

那麼，在孩子「跳掣」前，會否有迹可尋？

例如冬冬的情况，當做不完功課，別人催促他時，他的樣子會開始嚴肅，有時會「反白眼」，這通常是冬冬有壓力的表現。如果這刻媽媽辨識到這些情緒的信號，嘗試「先心情，後事情」，問冬冬：「我感覺你心情不太好，你做功課有沒有困難？」冬冬的情緒會沒有那麼容易爆發。

協助孩子辨識情緒 可作不一樣回應

父母協助孩子辨識這些情緒的信號很重要，這不但有助孩子意識自己的狀態和情緒，更可以讓孩子落入情緒風暴之前，幫助他意識自己是有選擇的機會，可以作出不一樣的回應。

對未成熟的孩子來說，「追求快樂，逃避痛苦」是他們原始保護自己的機制。明明知道自己做錯，也會用不同的說話和行為去逃避，把責任轉移給父母或環境。透過辨識孩子的應對機制，幫助孩子逐步面對的自己的情緒，繼而學習為自己的情緒和行為負責。

歡迎瀏覽暑期課程資訊：editworkshop.com/summer_course_2024

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

上 / 下一篇新聞