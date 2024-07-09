解鎖孩子心：孩子情緒像「跳掣」

最近，冬冬做功課愈來愈不專心，經常拖延，當媽媽催促他，冬冬就會發脾氣，對媽媽說：「我唔鍾意你！」、「我唔想留喺屋企！」而且冬冬總是有很多藉口，兩母子經常在這個問題上角力。

冬冬也常常因為小事而發脾氣，明明前一秒是「晴天」，下一次就忽然「行雷閃電」，情緒像「跳掣」一樣。當媽媽指出冬冬的問題，糾正他的行為時，冬冬的情緒更激烈，很多時候都是不愉快收場。

用言語「攻擊」父母 掩飾不快

為何孩子的情緒像「跳掣」一樣？當孩子遇到壓力時，下意識會啟動應對機制，他們常用的方式是指摘、發脾氣、哭鬧、轉移話題焦點、裝聽不見等。

冬冬的表達能力較強，所以他通常會用言語「攻擊」父母，藉此來掩蓋自己的不快，例如被批評做功課慢。通常父母聽到冬冬的言語攻擊，都會更嚴厲地指摘他，而當冬冬被情緒主導時，他就什麼道理都聽不進去了。因此，父母常常在這位置與冬冬糾纏，不但沒完沒了，而且冬冬只會變本加厲地發脾氣。

那麼，在孩子「跳掣」前，會否有迹可尋？

例如冬冬的情况，當做不完功課，別人催促他時，他的樣子會開始嚴肅，有時會「反白眼」，這通常是冬冬有壓力的表現。如果這刻媽媽辨識到這些情緒的信號，嘗試「先心情，後事情」，問冬冬：「我感覺你心情不太好，你做功課有沒有困難？」冬冬的情緒會沒有那麼容易爆發。

協助孩子辨識情緒 可作不一樣回應

父母協助孩子辨識這些情緒的信號很重要，這不但有助孩子意識自己的狀態和情緒，更可以讓孩子落入情緒風暴之前，幫助他意識自己是有選擇的機會，可以作出不一樣的回應。

對未成熟的孩子來說，「追求快樂，逃避痛苦」是他們原始保護自己的機制。明明知道自己做錯，也會用不同的說話和行為去逃避，把責任轉移給父母或環境。透過辨識孩子的應對機制，幫助孩子逐步面對的自己的情緒，繼而學習為自己的情緒和行為負責。

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第509期]