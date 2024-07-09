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副刊
Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

教女無方：追究原因還是解決問題？

【明報專訊】這星期病了，立即去看醫生，醫生問過徵狀，開了些藥，吃了兩天，卻沒有好轉，再試另一種藥，休息過後，總算慢慢好過來了。這生病康復的過程誰也經歷過，關鍵不是因為找出哪天着涼，還是被某人傳染，而是如何對症下藥。

小病是福，我們大多不會去追究原因。但人生遇上大小不幸事，我們總會先問為何。懷着蘇菲初期，曾因出血入院，當日嚇得慌張的我不斷問為什麼，是我站立得太長時間？是我步行姿勢不當？我吃錯了什麼？一名已有3個孩子的同事很有權威地說：「不要問為什麼，放鬆自己，現在立即去醫院。」最後當然順利生下蘇菲，至於當時為何出血，記得醫生說過：「不知道，醫學界仍有許多未解答到的問題，盡力處理好，無事便好了。」

不對症下藥 孩子易諉過他人

許多事情都不易找到原因，又或者原因太複雜，怎能一言以蔽之。為什麼成績退步了？為什麼沒朋友？為什麼比賽輸了？孩子如何面對一連串「為什麼」的問題？為了保護自己，也許會找各種藉口，歸咎其他人或環境問題，教師教法不好，班上的同學都不好，評判的評審有問題等。有時，我們也喜歡聽這些原因，因為那終究不是孩子的問題，心裏好過多了。但細想，是否換了教師、換了班、換了評判，結果會不同？不知道。只知道若不是對症下藥，久而久之，孩子可能容易養成以此類藉口繞過問題，避過責任，父母也許不自覺花心力解決周遭問題，以代替面對孩子或自己的問題。

養成思考解決問題習慣

不輕易歸咎於他人或環境之過，也不要孩子承擔過於他所能擔當的，評估孩子的狀况，以解決問題取向來與孩子溝通，詢問「該怎麼做呢？」、「可以做什麼來改善情况？」將焦點放在孩子本身所能採取的行動上，讓孩子養成思考解決問題的習慣，而非將問題外判。這做法說來輕鬆，但實踐起來有難度，因為我們都不想接受問題的出現，所以我們都要為問題找個「合我們想法」的原因，心理上才能接受到。不如我們接受孩子成長總會遇到問題，重要的是如何去解決，更重要的是讓孩子嘗試、願意去解決問題。

與其找一個無細菌環境生活，不如增強抵抗力，病了便對症下藥，對於許多未知原因的問題，盡力處理就好，人生還是要在磨練中成長。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

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