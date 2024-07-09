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副刊
Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

善養救未來：怕孩子上學遲到的背後

【明報專訊】細佬讀K2時，每天早上都由我帶他上學。然而，孩子上學總是拖拉，加上他每天都嚷着「不想上學」，使我每天都進入緊急狀態，經常大叫大吼地罵細佬，所以，很多時候細佬都是哭着上學的。我開始覺察到自己在面對這些「快趕不及了」的情况時，格外暴躁，就算把細佬罵哭了，仍是停不下來；有時候，在路上仍一直罵，即使我腦內意識到這樣不好，卻停不下來。

回想起細佬在讀K1時，我也是每天帶着他趕上學，但那時的我卻沒有這麼暴怒。我又回想起家姐在K2時，我帶她上學也幾乎是每天狂罵她的。

到底K2有什麼特別呢？

我想起Robin Grille在教內在小孩療癒的時候說，孩子很容易觸發我們的身體記憶（內隱記憶），孩子多少歲，就會觸發我們多少歲時的記憶，所以養育孩子簡直就是在把自己的童年重活一遍。

讀K2時的孩子是4歲，我4歲時發生過什麼呢？

我對7歲前的記憶都很模糊，只記得幾件事，而其中一件，就是4歲時發生的。

那一天，媽媽來幼稚園接我放學，路過樓下公園時，我嚷着要玩一會兒搖搖馬。還記得那是一隻塘鵝形的搖搖馬，白色的身軀，黃色的大嘴巴，我特別喜歡。玩了一會後，我們便回家去，打開家門後，妹妹走過來，媽媽問妹妹爸爸在哪兒，然後妹妹指了指露台（舊式公屋有露台）。我赫然看見爸爸吊了在露台的晾衣杆上，媽媽被嚇得大驚，馬上把爸爸解下來，驚叫着：「你別嚇我啊！」那是我最後一次見到爸爸，也是我對爸爸的僅餘兩個記憶中的其中一個。

後來，在一次原生家庭工作坊內，我向輔導員談起這件事，我說：「如果我當時不是要玩搖搖馬，可能他便有救了。」輔導員說：「你並沒有錯啊。」我一聽到這句話，馬上哭得很厲害。這麼多年，從沒有人怪過我，雖然理智上我知道不是我的錯，但我心底裏一直覺得是自己令爸爸來不及被救的。

重新經歷喪父之痛 療癒內在創傷

幼稚園、4歲、「來不及」的感覺。難怪兩姊弟K2趕上學時會這麼觸發到我。

在我的心靈導師阿賢協助下，我開展了內在小孩療癒的旅程。

一直以來，爸爸對我來說都是一個陌生人，我不記得任何跟他互動的片段，也從來沒有為他的離去而傷心。但在這次梳理的過程中，有很多情緒都出現了，包括自責、憤恨、惋惜、不甘、無力、悲傷。

最令我驚訝的是，我發現原來我不想他死去。一個我幾乎毫無記憶的人，原來——我不想失去他。過程中我哭得很厲害，重新經歷遲來了30多年的喪父之痛。

之後，當我再帶細佬上學時，情緒變得平穩多了，沒有再為遲到而暴怒或吼叫，在心內我會跟自己說：「沒事，遲到是死不了的。」

原來，一些從來沒有出現過的情緒，也可能藏着一個很大的創傷。透過這次教養衝突，孩子讓我發現了這個被遺忘的創傷，讓我有機會療癒、成長和轉化。在我對爸爸的真實感覺呈現出來後，當我再面對同一樣的處境時，心境已經大有不同了。

內在小孩療癒對我幫助很大，讓我愈來愈了解自己。當我們愈梳理好自己的創傷，就愈會發現教養及人際關係自然地變得更和諧、親密和自在了！

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的童年創傷，深受感動，最後憑藉佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

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