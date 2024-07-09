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副刊
Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

自在講媽：魅力沙灘

【明報專訊】步入初夏，踏入雨季的香港可以持續下雨一至兩星期，為免錯失活動時機，我們常備「走佬袋」，見天色不錯就立刻衝去沙灘！

雖然每一次活動內容，不外乎踏浪、堆沙、發現神奇小生物，每一次大仔都會暈車浪嘔吐，每一次細仔都會皮膚痕癢，但「去沙灘」這三個字的號召力，足以吸引他們「自動波」換衣服穿鞋，催促大人加快腳步。

媽媽忙打傘 爸爸如企鵝看管財物

其實我不會游泳，年輕時候喜歡沙灘日光浴，但現在湊着兩隻馬騮去沙灘實在疲累。老實說，青春不再的老公和我，更加喜歡躲在樹蔭下納涼。不過看着他們沙灘來回跑虛耗精力，觀察其他家庭眾生相，仍然有趣。

昨天看到很多媽媽，準備好防曬措施，追着小朋友打傘、餵水；爸爸們有時像皇帝企鵝叉腰站着（大概因為太熱），監察個人財物、小朋友的玩具；有時又像海豹把追浪幼兒撿回岸上，來來回回疲於奔命。廣東話有一句俗語「有自唔在，攞苦嚟辛」，足夠形容沙灘上的父母，大家相視苦笑又惺惺相惜，互相照顧沙灘上橫衝直撞的孩子，育兒路上好像有點安慰。

太陽大派「免費良藥」

親親大自然為小朋友帶來很多元化的社交經驗、體能發展，好處不在此贅。反之想提醒父母們，大自然也給予我們力量：混合海水與太陽油的空氣，一望無際的大海，小朋友的嬉笑聲，用正念覺察忽然憶起生育孩子的血汗，感恩他們開心成長，感恩有伴侶支持，感恩自己仍然健康活着。

照顧孩子壓力大 鼓起勇氣求助

照顧小朋友不容易，近年多了人關心兒童及青少年精神健康，社會意識提高但衍生更多家長求助，表達擔憂小朋友有自傷傾向。有些家長可能多疑多慮，神經質監察小朋友情緒，他們的壓力及疲累確實值得支援。假如因為照顧子女而感到情緒困擾，父母並不需要因此感到羞愧，反而要鼓起勇氣求助。坊間有很多家長靜觀減壓小組，也有正向心理學支持的「教仔課程」、同路人心聲等，不妨向人傾吐心聲。

在沙灘「光合作用」的過程中，我們好像也得到太陽能叉電，精神爽利。太陽有助刺激腦袋製造抗抑鬱的血清素，讓人變得快樂而又不會上癮，絕對是免費良藥。趁暑假，父母也曬太陽，放鬆一會為自己打氣。

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

相關字詞﹕親子筆陣 彭梓雅 自在講媽

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