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副刊
Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

親子筆陣．閱讀的幸福：生命走到終結的故事

【明報專訊】最近有一些經歷，又讓我想起在學校開展生死教育的往事。當年我設計的校本教材都儲存在學校的伺服器內，當我在課堂上開啟教材時，學生會被一個名為「死亡」的資料夾所吸引，很渴望知道裏面有些什麼。其實這文件夾就是存放了我設計的一個生死教育單元，但原來孩子都對這些未知的事感到興趣，於是我跟他們分享了一個生命走到終結的故事。

《一片葉子落下來》是李奧‧巴斯卡力的第一個短篇故事。故事透過一片葉子弗雷迪由發芽至枯萎落下的過程，隱喻人的一生。葉子弗雷迪與他的一眾好朋友生長在同一棵樹上，他們雖然外貌相似，但沒有兩片葉子是一模一樣的。弗雷迪從好友丹尼爾口中得知自己活着的目的：我們活着，就是要讓別人過得快樂……我們活着，就是為了做這些好事情。這段獨白同樣也是人類生存的應有態度。

一片葉子 由嫩綠到枯萎

整本圖畫書作者運用了水彩及攝影手法，將虛構故事，真實世界有機地結合在一起。在閱讀過程中，讀者可以從看到樹葉弗雷迪隨着時間的流逝，由一片嫩綠、厚實的葉子，慢慢變成一片紅中帶金又帶藍的葉子，聯想到人也會隨着年歲長大而老去的事實。

弗雷迪和丹尼爾的對話，為小讀者坦白、平實地闡述了什麼是死亡：

「我們全都會死嗎？」弗雷迪問道。

「是的。」丹尼爾回答說：「萬物都會死。不管是大是小，是強是弱。我們先完成我們的任務。我們經歷日曬月照、風吹雨打。我們學會跳舞、歡笑。最後我們死去。」

「我不想死！」弗雷迪斬釘截鐵地說：「你也要死嗎？」

「是的。」丹尼爾回答說：「到時候我就得死。」

「到什麼時候呢？」弗雷迪問道。

「誰也說不準。」丹尼爾回答說。

這段簡單的對話清楚地向小讀者表示了，死亡是誰也不能避免的，而且死亡是可以隨時發生的，誰也不會知道自己什麼時候會死。

樹幹光禿禿 也是生命起點

弗雷迪也跟我們一樣，對不知道的死亡會產生害怕，在睿智的丹尼爾回答中，我們得到了安慰，不再害怕死亡。

故事的結尾，弗雷迪落到一堆雪中。在這裏，他甚至覺得比原先還要舒服。作者用最正面、樂觀的手法，將死亡真實的展現在讀者眼前。而最後的一幅相片，作者用一棵光禿禿的樹幹，配上「The Beginning」的字眼，向讀者透露了生命是會透過不斷的傳承來延續下去。

在教學中，學生領略到死亡本來就是生命的一部分，生命的意義必須透過死亡才能展現。因此，生死教育需要啟發孩子把握有限生命，用充實的生活去彰顯生命存在的意義。希望大家有機會在圖畫書中發掘有關死亡問題的元素，幫助孩子在閱讀圖畫書的同時，加深對死亡的了解，從而感悟生命的意義。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第509期]

相關字詞﹕親子筆陣 閱讀的幸福 何彥輝

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