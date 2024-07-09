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副刊
Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

台灣好去處：室內主題景點大集結 宜蘭修煉忍術 學射擊變身007

【明報專訊】天氣經常不似預期，明明安排到沙灘游泳，怎知烏雲蓋頂，雷暴大作，令人掃興。其實打風落雨又有什麼好怕。如果你今年暑假帶孩子到宜蘭旅遊，即使是打風落雨，你和孩子也不怕沒着落，因為當地有許多親子友善、不怕日曬雨淋的室內遊樂景點。準備帶小朋友外遊的爸媽，可以好好收藏這份宜蘭最新好玩室內主題景點清單，計劃一個風雨無阻的親子假期。

■ 1：奇職特訓 忍者vs. 特務初體驗

職業體驗樂園對很多小朋友來說並不陌生，他們可能已經當過一日飛機師、消防員或醫生，但你有想過當忍者或特務嗎？

體驗甩鎖鐮、迴旋踢

「忍者」這個古代情報員的角色，充滿神秘和吸引力，讓人幻想自己是亂太郎、新兵衛、霧丸，甚至是漩渦鳴人一心想成為火影等。在彷佛置身於日本忍者世界的宜蘭忍者村，是最好玩的忍者忍術修煉所。參加者需通過一關又一關的挑戰遊戲，體驗忍者的甩鎖鐮、射苦無、迴旋踢等傳說技能。完成各項修煉檢定，看看自己屬於上忍定下忍。

另外，宜蘭還有金特務樂園，讓你可以扮演007特務，在不同區域學習射擊、解密、拆彈、搏擊等特務技能，體驗電影中神秘碟報元素，發掘自己的特務潛能。不僅小朋友玩得過癮，大人也能全情投入。

◆INFO

宜蘭忍者村

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路 95-6號

facebook：Ninja Totolo

宜蘭金特務007

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

facebook：宜蘭金特務007 Kingspy

■ 2：綜藝遊戲玩很大 真人彈珠

「歪歪球」和「頭等倉」兩個主題不同的室內闖關遊樂場遊樂館，一個用球，一個用頭，遊戲項目充滿創意和幽默感，讓人感覺像參加綜藝節目一樣，無論你是運動健將，還是笨手笨腳，都能在這裏找到樂趣。

「歪歪球」擁有12個關卡，全都是非一般的球類遊戲。這裏有巨型真人彈珠台，用西洋劍刺棒球等創意十足的遊戲項目。此外，這裏還介紹了全世界各種球類歷史，並設有海報供遊客拍照留念。

鬥智鬥力 頭頭是道

而「頭等倉」是宜蘭最新的主題室內遊樂館，擁有15項設施和活動，遊戲極之考驗體能和智力，主要使用頭部，包括額頭、拳頭、手指頭甚至腳指頭的趣味遊戲。這些遊戲像是公司晚會或婚宴上的小遊戲，例如用額頭敲打鍵盤Enter鍵比賽，或頭戴鐵鍋玩急急棒等，旨在讓一家人或一班好友來此盡情玩樂，留下歡樂回憶。

◆INFO

歪歪球

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號

facebook：Wild Wild Ball

頭等倉

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

查詢：+886 03 922 0898

■ 3：夢幻場景 美拍無極限

現代人去旅行怎能少得美拍呢？宜蘭有很多打卡景點，但如果想拍出與眾不同的美照，不妨來到以下兩間美拍館。「白日夢自拍館」以夢境為主題，10個場景有讓小朋友興奮尖叫的無限個比卡超鏡海，女孩們最愛的芭比粉紅超市等。現場有影樓級的打燈設備，還有大量變裝道具借用，單用手機也可輕易拍出好看又有新意的美照。另一間美拍館「美拍玩很大OMG！畫框博物館」是以名畫為主題，以有趣方式讓參觀者從品畫、入畫到玩畫去接觸藝術。館內牆壁和樓梯展出多個金色古典畫框珍藏，又有多幅世界名畫的趣怪二創，欣賞展覽之餘，最重要是到3樓巨型歐式古典畫框牆打卡，只要走到畫框後方，馬上就能成為畫中主角。

◆INFO

白日夢自拍館

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

facebook：Yilan Dayjavu

美拍玩很大OMG！畫框博物館

地址：宜蘭縣五結路三段81號

facebook：OMG畫框博物館

■ 4：砌積木、科學手作 邊玩邊學

趣味與學習兼備的益智樂園一向深受家長歡迎，而宜蘭的「樂色山」就是其中代表。這裏堪稱台灣版的室內樂高積木樂園。館內展示多個生動的積木小小兵、憤怒鳥和比卡超等卡通人物，更以積木重新演繹多幅世界名畫和經典建築。而最令人印象深刻的是博物館部分，這裏藏有全世界第一顆塑膠積木以及積木200年來鮮為人知的歷史。此外，還有小朋友最喜歡的積木玩樂區，激發他們的創意和想像力。

DIY天氣瓶、集光瓶

如果對科學感興趣並喜歡手作，可以到「大風吹手作館」。館長是一個充滿熱情的化學博士，他希望通過各種手作讓更多人了解科學常識，啓發小朋友對科學的興趣和認識。手作館提供結合自然科學的DIY活動，包括天氣瓶、集光瓶、磨砂玻璃杯和紙飛機推進器，每一款都既實用又美觀。

◆INFO

樂色山

地址：宜蘭縣宜蘭市東津一路192號

facebook：Le Soul Hill

大風吹手作館

地址：宜蘭縣冬山鄉柯林村光華三路129 號

網址：www.joyfulkidd.com

■ 食住歎行 宜蘭親子輕鬆遊

◆食．廉價優質火鍋吃到飽

．台式小火鍋

．INFO：

八方悅鍋物羅東店

地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路 90巷61-1號

facebook：八方悅鍋物羅東店

◆住．溜滑梯親子民宿

．親子套房

．INFO：

小蘋果民宿

地址：台灣宜蘭縣五結鄉福和二路118巷50號

房價：二館主題房間包早餐，每晚4500新台幣（約1080港元）、假日5500新台幣（約1320港元）；本報讀者憑此報道可享優惠：平日折抵1000新台幣（約240港元）、假日享9折，優惠期至2024年12月31日）

網址：littleapplebnb.com.tw

◆歎．養生館附兒童遊樂室

．親子空間

．INFO：

武淵堂足體養身親子館

地址：宜蘭市女中路三段 187號

facebook：武淵堂足體養身宜蘭親子館

◆行．輕鬆包車 自在出行

．包車1日遊

．INFO：

小宋台灣輕鬆趣

收費：宜蘭一日遊（9小時）7000新台幣（約1680港元），桃園機場接送至宜蘭（單程）3000新台幣（約720港元）

WhatsApp：+886 938 151 978

●旅遊資訊

匯率：100新台幣約兌24港元

機票：7月份長榮航空往來台北票價$1767起（連稅）

前往宜蘭交通：台北桃園機場乘客運直達宜蘭羅東轉運站，車程約2.5小時，車費300新台幣（約72港元）；

或從台北火車站乘火車到羅東站，車程約1.5小時，238新台幣（約57港元）

文︰司徒鳳恩

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

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