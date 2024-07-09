家家有禮：充氣樂園 彈吓彈吓攀山灌籃

【明報專訊】爸媽們，準備好讓孩子參與一個蹦蹦跳跳的運動會了嗎？今個夏天，東港城再度與新加坡大型兒童室內遊樂場品牌Kiztopia合作，加入多項運動元素，打造出一個面積達5300平方呎的彈跳運動會。這個充氣樂園設有全新9大彈跳運動體驗區，包括障礙重重的80米挑戰賽跑道，需要一步一步攀上高達6.5米的高梯，來到充氣滑梯熱身區，再從高處滑下感受極速賽艇的快感；又可以來到600平方呎的波波池中，攀上位於中央的冠軍山，或在角落的籃球架來個空中灌籃；也可體驗小騎士競技場，騎上充氣小馬與朋友仔「彈吓彈吓」比試馬術。