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Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：「婚後事」求助有門

【明報專訊】娛樂圈最近接連傳出藝人婚變的消息，先有結婚18年的郭晉安與歐倩怡宣布離婚，最近連林祖輝與姚嘉妮也證實婚姻觸礁，外界除了替他們感到惋惜之外，更加關心他們子女的情况。

全方位支援離異家庭

為人父母的，當婚姻走不下去，最重要的，是要保護子女的福祉，同時避免讓孩子受到傷害。今期封面故事，香港家庭福利會（下稱家福會）兩名社工都詳盡分享了該怎樣做好「婚後事」，讀者可自行細閱，在此不贅，反而想談談求助門路。

踏上離異家庭之路，不管成年人或小朋友，有情緒或傷痛，其實也是十分正常的，但萬一發現自己處理不來，就要及時求助，不要「收收埋埋」啊！事實上，本港不少社福機構都有提供協助離異家庭過渡和適應轉變的服務，單是家福會，便有3個服務單位，包括「家福中心」、「親籽薈共享親職支援中心」，以及「賽馬會放晴‧再『喜』航多元家庭支援計劃」，全方位及多元化去支援離異家庭各成員，有需要的人士，不妨瀏覽各單位的facebook專頁。

家福中心︰facebook.com/HKFWSFamilyResourceCentre

親籽薈共享親職支援中心︰facebook.com/hkfws.parentchildconnect

賽馬會放晴‧再「喜」航多元家庭支援計劃︰facebook.com/HKFWSJCLGLG

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

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