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Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

離婚法例5問 「分居」不一定分開住

【明報專訊】站在婚姻的十字路口，有不少事情需先行考量，離婚法例亦要了解清楚。我們整理了5大常見問題，並找來高葉律師行（Hugill & Ip）高級律師王銘澤（Raphael）一一解答。

需證明婚姻無可挽救

問︰離婚是否一定需說明具體理由？

答︰在香港辦理離婚只可基於一個理由——婚姻已經破裂至無可挽救，這是所有離婚申請的前提。但呈請人亦需依賴以下5項「事實」其中之一，去證明婚姻已經破裂至無可挽救，包括：

(1)答辯人曾與人通姦，而呈請人無法忍受與答辯人共同生活；

(2)因答辯人的行為而無法合理期望呈請人與其共同生活；

(3)婚姻雙方分開居住最少連續1年，且答辯人同意由法院批出判令；

(4)婚姻雙方分開居住最少連續2年；

(5)答辯人已遺棄呈請人最少連續1年。

假如雙方已經分居，一般都會使用分居滿1年或2年作為事實基礎。但若雙方分居未滿法例要求，卻對離婚的決定沒有爭議，近年也有不少人會採用上述第2項，即對方的「不合理行為」作為事實基礎去要求離婚，例如答辯人沒有給予呈請人尊重和愛護等。

問︰若雙方經濟狀况同樣欠佳，難以租住另一居所，那便無法分居？

答︰所謂「分居」，不單指字面意義上的分開居住，亦可涵蓋到雙方雖然居住於同一屋簷下，但實際上已經分開作為兩個住戶去生活。一般來說，法庭都會考慮雙方是否分房分牀，有否共同起居飲食，有沒有親密行為等狀况。

按經濟狀况定贍養費

問︰離婚一定要付贍養費？

答︰不一定。法庭會根據婚姻雙方的實際經濟情况，頒發在財產方面的不同裁決，包括整筆付款、贍養費命令、財產轉讓令等。假如婚姻雙方有足夠資產，法庭也可考慮不頒布贍養費命令，讓雙方在分配財產之後徹底分清，以後各不相干；若雙方都有經濟困難，法庭就會根據實際情况作出盡量公平合適的安排，例如賣樓並瓜分收益。實際上的命令，就要根據當事人的財產和雙方經濟狀况而定。

處理時間一般少於1年

問︰處理離婚手續一般需時多久？

答︰離婚訴訟涵蓋的不僅僅是離婚本身，也有財產和子女方面的事項需要處理。若某些案件，頒發離婚命令後，會對財產和子女事項構成嚴重影響（例如配偶會喪失住宿或醫療福利），法庭或許會待財產和子女事項處理完畢後，方頒發離婚命令，那就可能需要等上1至2年才能獲得離婚命令。但如果雙方沒有財產和子女爭議（或已在離婚訴訟前期達成妥善協議），從提出呈請書到獲得離婚最終判令，一般只需要幾個月至1年。

法庭傾向頒共同管養權

問︰獨立管養權，或共同管養權，兩者有何分別？法庭判決時，會考慮什麼因素？

答︰無論是獨立管養權或共同管養權，父母雙方對於子女的人生重大事項作出決定時，都必須諮詢對方意見。在共同管養權的情况下，雙方必須達成共識；在獨立管養權的情况下，如果雙方無法同意，擁有獨立管養權的一方就有最終決定權，而另一方如果希望推翻決定，就要交由法庭定奪。

香港法庭一般都傾向頒發共同管養權的命令，除非雙方都同意，決定由某一方獲得獨立管養權；或基於一些特殊情况，例如因為某一方精神或行為存在巨大問題，根本無從子女的最佳利益角度出發，以致雙方完全不可能就子女問題作有效溝通；或者是某一方已經在子女的成長中「消失」了很長時間等。獨立管養權在本港是罕見的命令，如果一方有意爭取但遭對方反對，建議尋求適當的法律意見，評估風險。

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

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