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Happy PaMa 教得樂 第509期

Happy Pa Ma

父母離婚：夫妻關係完結 毋須詳細解釋因由 親子情不變 給孩子兩個快樂的家

【明報專訊】曾是演藝界公認的模範夫妻郭晉安與歐倩怡，以及林祖輝與姚嘉妮，早前相繼宣布離婚，震撼娛樂圈。事實上，隨着時代發展和不少人對婚姻觀念的改變，香港的離婚率持續高企，並超越全球的平均率，惟當夫婦育有子女的話，離婚便不再單單是兩個人的事，如何處理好「婚後事」，給孩子兩個快樂的家，成為至關重要的課題。

文︰沈雅詩

2023年香港港的粗離婚率（每千人口中，有多少張離婚判令）為2.38，高於全球的平均率1.65，而相比本港在1993年粗離婚率只有1.27，30年的增幅高達87%。

另根據政府統計處去年發布有關單親人士的主題報告，在2021年，本港約有72,279名與18歲以下子女同住的單親爸媽，當中屬離婚或分居的合共約58,755人；而跟父或母同住的18歲以下單親孩子則約有94,508人，雖然報告未有詳列當中有多少兒童是來自離異家庭，但若以離婚或分居的單親爸媽佔整體單親父母的八成比例推算，估計目前生活於離異家庭的孩子，約有75,000人，數目可不少。

視為「生意伙伴」 為子女謀福祉

當婚姻走到盡頭，雙方湧現負面情緒，甚至彼此心生怨懟，這些狀况都不難理解，惟若身兼父母角色，香港家庭福利會（下稱家福會）家福中心社工施婷婷強調，再難也要繼續溝通下去，「夫妻關係可以完結，但親子關係是永遠不會改變的」。她提議，大家不妨把對方視作「生意伙伴」，不需帶任何男女感情，合作唯一目的，就是要把子女的福祉放到最大，把對他們的負面影響減到最低。

為使小朋友日後也能跟另一方的父或母輕鬆自在地相處，施婷婷說，家長可毋須太詳細解釋離婚的因由，也不要在子女面前數說對方不是，「在你眼中，對方未必是一個好的配偶，但不代表他／她不是一個好的爸爸／媽媽，小朋友自己會分辨得到。反而更加需要讓小朋友知道的是，大人這個決定，並不會影響他們作為父母的身分。即使爸爸媽媽日後分開居住，只代表孩子有兩個家，不論與爸爸或媽媽，依然可以經常見面和保持聯繫，他一樣會得到二人的疼惜」。

家福會「賽馬會放晴•再『喜』航多元家庭支援計劃」社工何美紅亦認同，成年人的感情事很複雜，誰對誰錯，孩子不易理解，所以輕輕交代離婚的決定就可以了，例如說︰「爸爸媽媽一起生活，傾談不來或感情不好時便會吵架，大家都很不開心。所以爸爸媽媽決定分開生活，那便不需要再吵架，我們都會覺得開心。」

要孩子選擇「跟邊個」 徒添壓力

她提醒，夫妻協議離婚後，便應該傾談好子女往後的生活安排，切忌叫小朋友自行抉擇，「『你想跟邊個吖？』一條看似簡單的問題，其實大大增添孩子的負擔，因為爸爸和媽媽，兩個也是他最愛的家人，無論揀哪一個，都會令另一方不開心。既然如此，就不要讓小朋友陷入這種『忠誠矛盾』之中」。

父母離婚，很多時都令小朋友衍生很多情緒，施婷婷指，面對人生巨變，孩子需要時間消化，家長應予以體諒和包容。「小朋友要慢慢適應兩個家的生活，在這個過程，他們心裏或許仍然有擔心、不安，以致多了脾氣和情緒。家長可嘗試開放多些機會，給子女提出疑問，了解他們的困擾所在」。

何美紅補充，也見過一些離異家庭的子女因渴望父母能復合而刻意製造行為問題，「小朋友在學校可能會突然間變得很『曳』，他們的目的，是想家長被（老師）召見，那爸爸媽媽便有機會因為要見老師而再聚在一起。假如父母不清楚發生什麼事情、不理解子女這份小心思的話，便會埋怨小朋友頑皮，有很多責怪」。

雖然遭遇家庭遽變，孩子有不安、鬧情緒，甚至有倒退行為，例如尿牀、啜咬手指等，都屬於「正常」，施婷婷提醒，假如家長也嘗試過回應和處理，但情况仍持續發生，又或者家長自己都未預備好去面對小朋友的狀况，便需尋求專業人士的協助。例如家福會都有為離異家庭兒童提供個案服務、小組活動，透過不同層面，陪伴孩子一起跨越難關，勇敢面對人生新階段。

[Happy PaMa 教得樂 第509期]

相關字詞﹕婚姻 分居 粗離婚率 離婚 婚後事

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