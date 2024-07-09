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雪山下藏夢幻「藍寶石」 麗江登4506米親近玉龍

【明報專訊】麗江，一個充滿詩情畫意的名字，也確是一個讓人心醉的夢幻之地。這裏有雄偉的玉龍雪山，白雪皚皚，直插雲霄；清澈的藍月谷，宛如一顆巨大的藍寶石，靜靜躺在群山之中；還有充滿歷史文化的白沙古鎮，古色古香的建築，訴說着歲月的滄桑。

擁有白雪連綿的納西族「神山」、如藍寶石般深邃的湛藍湖泊、濃厚樸實的古鎮情懷……難怪雲南麗江市，無論什麼季節都擠滿了遊客。麗江市位於雲南西北部，屬青藏高原與雲貴高原的交界處，海拔一般在2000米以上。別以為高地氣候一定極度寒冷，事實上麗江氣候舒爽。夏天穿一件薄外套，沐浴在陽光之下，漫步在古鎮大街小巷，吸一口格外清新的空氣，十分寫意舒適。

瓦貓鎮守獨特納西建築

被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的麗江古城，位於玉龍雪山腳下，亦是國家5A級旅遊景區。隨處可見木樓青瓦、青石板路，還有小橋流水，古樸自然。古城裏有三大古鎮，分別為麗江（大研）古鎮、束河古鎮，以及當中最古老的白沙古鎮。相比熱鬧的麗江古鎮，白沙古鎮顯得靜謐古樸。這裏被譽為中國西南的「古納西王國之都」，是納西族人最早聚居的地方和麗江木氏家族的發祥地，曾經是納西族政治、經貿及文化中心。走在石板路上，只要抬頭就能望見玉龍雪山，而街道旁邊則遍佈兩層高的納西建築，建築多為土木結構，門窗雕有花鳥鏤空圖案，而屋頂正脊兩側還會垂着一種叫懸魚的建築裝飾，多由木板雕刻而成。有時望向屋頂，更會發現鎮守屋脊正中的瓦貓。別看它咧着大嘴、面目猙獰的樣子，其實大有來頭，納西人都會在大門或主屋頂放上一隻瓦貓，有避邪鎮宅之用，為雲南一種獨有風俗。

600年壁畫細說不同宗教故事

要數白沙古鎮的著名景點莫過於白沙壁畫，壁畫始於明朝，至今已有600多年歷史，屬於宗教藝術界的珍品。要鑑賞壁畫，可先購買門票，再走進壁畫景區的宮殿內，一探這個色彩斑斕的世界。雖說從明朝保留下來的作品只有50多幅，但從壁畫的主題及藝術手法，足以體現納西族文化的包容度。壁畫描繪了藏傳佛教、漢傳佛教、道教等不同宗教故事，色彩鮮艷，構圖精美，細節處處彰顯出古代工匠的高超技藝。在壁畫前駐足，細味每一筆，彷彿穿越時空，感受那個年代的信仰與生活。

離開壁畫景區，隨意在古鎮中閒逛，發現鎮上有不少裝潢別致的咖啡店，充滿文藝氣息，還很IG-able。不少人會選擇位於2樓的cafe，坐在靠窗位置，遙望玉龍雪山。雪山的壯麗與古鎮的寧靜在這一刻完美融合，讓人感受到一種難得的愜意。拿出相機，與這幅美景合影留念，隨便一拍都是美照。

登山前預備氧氣筒 穿保暖衣物

玉龍雪山的美，豈止遠望觀賞，要欣賞雪山的宏偉，當然要走近觀賞。玉龍雪山被納西族人視為「神山」，由13座山峰組成，最高海拔達5596米，為國家5A級旅遊景區。從遠處觀看，雪峰白雪皚皚，宛如一條玉龍橫臥在山巔，非常壯觀。若想登山感受這座巍峨雄偉的雪峰，就要乘搭纜車上山。玉龍雪山景區纜車共有3條索道，當中最熱門的大索道可以登上海拔達4506米的玉龍雪山冰川公園。纜車票需要實名認證購買，一票難求，想一登雪山，或可嘗試經旅行社購票，有些套票會包含往返接送、保暖衣及小型氧氣筒。

要上雪山，先到冰川公園候車廳，再乘車抵達海拔3356米的索道站。由於高海拔地方有可能出現高山反應，因此景區中隨處可見售賣小型氧氣筒的販賣機，最好預先購買，在攀升期間不時吸入氧氣，亦不要有太劇烈動作。另高山地區氣溫較低，緊記穿好保暖衣物。

隨着纜車緩緩登上玉龍雪山，山坡上所見的綠植愈來愈少。近年氣候暖化，只有接近山頂部分才會終年積雪，因而在上山途中仍會見到部分岩石未被白雪完全覆蓋。當真正踏上海拔4506米的觀景台，呼吸着清新空氣，眺望近在咫尺的雪山景致，頓時感覺心胸開闊了許多。不過，這裏經常處於雲層之中，未必能欣賞到較遠的風景。事實上，能否上山也要看緣分，有時會因大雪而封山，也可能到達公園後，棧道卻關閉，未能登上4680米的最高點。要感受雪山的魅力及大自然的鬼斧神工，最好選擇有陽光的天氣前往，那就可以悠然地走在木棧道上，更可挑戰高峰。

「小九寨溝」湖水 隨天氣變色

從玉龍雪山下來後，可來到被譽為「小九寨溝」的藍月谷。大索道纜車票已包回程的旅遊大巴，只要在第二站下車，走1至2分鐘的路程就可看見藍月谷。位於雪山下的藍月谷，因山上積雪融化成河水後，順山谷而下，湖水清澈見底。在晴天時，呈現出夢幻般的藍色，而且山谷呈月牙形，就像一輪藍色月亮，因而得名。由於河牀是石灰岩，下雨時水會變成白色，又被稱為「白水河」。

藍月谷因應山體構造形成了4個湖泊，從上而下分別是玉液湖、鏡潭湖、藍月湖及聽濤湖，湖與湖之間還有錯落有致的小瀑布。漫步在木棧道上，聆聽着流水潺潺，感受微風拂面，彷彿置身仙景。每一個角度拍攝出的照片都宛如一幅畫作，記得要在陽光充足的日子前往，這樣才可欣賞到最美的湖光山色。

若有空閒，也可來到玉龍雪山景區甘海子露天劇場，觀看張藝謀導演的原生態大型實景演出《印象麗江》。演出開始前，來自納西族、彝族、藏族等少數民族演員穿上鮮艷的民族服飾，為觀眾載歌載舞，他們以歌聲和舞蹈展現了東巴文化、茶馬古道歷史和當地的納西民俗民風。背靠雄偉的雪山，讓整個演出更加氣勢恢宏，充滿生命力和感染力，令人不禁動容。●

白沙壁畫

入場費︰每位30人民幣（約32港元）

玉龍雪山冰川公園（大索道）

進山費︰每位100人民幣（約107港元）

索道票價︰每位140人民幣（約150港元）

印象麗江

票價︰每位220人民幣（約237港元） 起

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：100人民幣約兌107港元

機票：7月份往返香港與麗江，東方航空約2033港元起，中國國際航空約2099港元起，均連稅

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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