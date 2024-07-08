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健康

談痛說情：傷旋轉肌袖 排球手司機同病相憐

【明報專訊】一名年輕、司職「重炮手」的排球員，一名以「賭馬仔」為最大嗜好的中年的士司機，兩人年紀及生活習慣迥異，因着肩膊疼痛而求診，最後同樣確診為旋轉肌袖受損。

兩大成因：激烈活動＋長期錯姿

旋轉肌袖是一組控制肩關節活動的肌肉群，由肌肉和數條肌腱組成，協助肩膊多角度旋轉及活動。排球員無論發球還是扣球，均需要把上臂向後拉，再奮力向前拍打排球，這牽涉肩關節大幅度的激烈活動，因此容易造成旋轉肌袖受傷。排球、棒球、壘球、網球等需要上肢大幅度擺動發力的運動，皆有可能導致旋轉肌袖受損，令患者在轉動肩膊時疼痛不已。

沒有運動習慣的的士司機，雖然不用大力擺動肩膊，但原來日復日重複的肩關節活動也可令旋轉肌袖勞損。這名每天困在車廂12小時工作的的士司機，最初抓破頭皮也想不到哪個生活小節出錯，導致肩關節受傷，及後想到每次向乘客找贖零錢時，便會肩痛發作，甚至需改用右手。原來他每次載客到目的地後，習慣以左手探向後方，向客人收取車資及找回零錢。儘管這個動作緩慢且不需使力，但每天重複10數次並持續20、30年後，終令旋轉肌袖勞損。於是每次這名的士司機伸出左手向後擺動時，便會觸及受傷肌肉及筋鍵並發出痛楚。

除了的士司機，相似情况也會發生在因職業需要經常重複轉動肩膊的人士身上，例如洗衣店的燙衫工人、花店員工等。治療方法不外乎服用止痛藥物及物理治療，但治本及預防之道，則是從改良姿勢及強化肌肉着手，避免勞損出現。

不少人把旋轉肌袖受損，誤當作是俗稱「五十肩」的黏連性肩關節囊炎。然而，五十肩所引發的痛楚並不局限於某一位置，而是整個肩關節發痛，導致難以活動；即使勉強轉動肩關節，也由於關節囊內的黏膜發炎及黏連，令活動肩膊時有被「卡到」的感覺。由於病理不同，兩者治療方法也有差異，不能混為一談。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

中大痛症頻道

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