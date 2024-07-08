知多啲：長期食瀉藥削腸道功能 便秘惡化

飲食及日常生活方面，多吃蔬菜、水果、五穀類等含豐富膳食纖維的食物，有助改善腸道生態及刺激腸道蠕動。少吃辛辣、煎炸等溫熱刺激食物，多喝開水，有助減少腸胃積熱，並保存津液，滋潤腸道。日常起居要留意多做運動，避免久坐久臥，以增進氣力及促進氣機暢行，有助保持大便通暢。精神壓力會對腸胃功能造成不良影響，當壓力大時由於消化能力減慢，胃腸蠕動遲緩，便有可能引起便秘。因此建議繁忙緊張的都市人學習鬆弛減壓。

定時如廁 勿忽略便意

臨牀上不少人罹患便秘的原因，是欠缺規律的如廁習慣，常常忽略便意，或經常在有便意時因不方便如廁而強行憋便，錯過排便時機，逐漸形成排便愈來愈艱困的苦况。養成定時如廁的習慣，可幫助身體和腸道建立定時活動的規律，增強便意，能預防便秘。對未有養成規律排便意識者來說，可以每天選定一個時間（通常在睡醒後或早餐後便意會較強烈）定時如廁，在起初階段即使全無便意，也得上個廁所10至15分鐘，中途不要看書報或滑手機，放鬆身心，專注腹部感覺，不嫌煩悶，慢慢訓練產生便意的條件反射，有助改善排便困難的問題。

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