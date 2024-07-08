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健康

清熱祛邪 扶正補虛 腸胃恢復傳導暢便

【明報專訊】大便次數超過3日1次，糞便質地乾硬，排便困難，排便後仍感腹部脹滿，是便秘的常見徵狀。每個人都有可能偶爾便秘，身體大多能自我調節，但如果持續超過12周，便屬於慢性便秘。

慢性便秘的成因，通常與腸道傳導功能障礙或排便障礙有關，可以通過中藥、針灸，配合飲食作息調整，緩解便秘症狀。

中醫理論大致將便秘分作「實秘」和「虛秘」兩類，前者成因主要是腸胃積熱或氣機阻滯，導致腸道失潤或傳導失職；後者則與氣虛、血虛和陽虛有關，令大腸傳導無力或無法溫潤腸道。治療實證便秘需要清熱祛邪，並促進氣機運行；治療虛證便秘需要扶正補虛，恢復腸胃正常運化和傳導能力。

過食炸物、飲水不足 腸熱大便乾硬

一般人稱作「腸熱」、「腸燥」的便秘屬於熱秘，特點為大便乾硬，津液不足。熱秘成因多與過食辛辣煎炸等溫熱食物及飲水不足，令胃腸積熱，耗傷津液有關。熱秘患者亦可同時出現身體積熱上火的徵狀，如身熱面紅、口乾、煩躁、出暗瘡等，舌診可見舌色偏紅，舌苔黃乾，反映身體有熱並且津液不足。中醫治療熱秘的方向是清熱潤腸，既能減少積熱津傷，亦可增加津液以滋潤腸道，常用方藥如麻子仁丸、增液湯、火麻仁、大黃、生地黃、玄參等。

肝氣鬱結 有便意卻排不出

肝氣鬱結使大腸傳導失常，可導致氣秘，病機為氣機阻滯，胃腸無法有效傳導，屬於不通，成因與情志不和、焦慮緊張，以及欠缺規律的如廁習慣，長期忽略便意等有關。這類患者往往主訴腹脹甚至脹痛，老是想如廁大便，但便意並不強烈，臨廁即解便困難，或僅有矢氣（放屁）。其他徵狀可包括胃口減少、噯氣胸悶、舌苔厚膩等。要改善氣滯便秘，中醫會採用理氣行滯的方法，使腸道能正常傳導糟粕，常用方藥包括六磨湯、木香檳榔丸、枳實、厚朴、烏藥等，有助疏肝行氣，促進腸道蠕動。

嗜食生冷、久病 氣虛排便乏力

氣虛便秘是臨牀常見的虛秘類型，特點是排便乏力，雖有便意，但如廁努責乏力，即使大便不乾硬，仍然久久未能排出。導致氣虛便秘的原因，多與缺乏運動、過食生冷等有關，也可因為年老、久病體弱所致。這類患者可伴隨易倦肢困、語聲低微少氣、面色蒼白、脈象虛弱無力等，在治療方面可以益氣潤腸，常用方藥如補中益氣湯、黃芪、黨參、白朮等。

失血、勞神 致血虛便秘

血虛便秘的成因包括失血過多，或勞神過度引致精血暗耗，或體弱精血無力生化。證屬血虛津虧的便秘同樣可見大便乾硬，不過全身虛象較為明顯，如見面色無華、頭暈目眩、心悸易驚、唇舌色淡等。

在治療方面患者宜養血潤燥，常用方藥如《尊生》潤腸丸、五仁丸、當歸、生地黃、生何首烏等。

年老陽氣虛衰 腸道推動無力

陽虛便秘又稱作冷秘，多見於老年人，由於陽氣虛衰，陰寒內盛，既可阻礙氣機，亦令腸道推動無力。患者大多出現持續的排便困難，伴隨怕冷、腹冷、腰膝痠軟、小便清長等。在治療方面，冷秘患者宜溫陽通便，常用方藥如濟川煎、半硫丸、肉蓯蓉、牛膝等。

針灸刺激腸道蠕動

針灸治療便秘，一般可選用腹部穴位刺激腸道蠕動，再配合辨證選穴。常用腹部穴位包括中脘、下脘、天樞、大橫（見圖），熱秘者可配合手部曲池、合谷、支溝，氣秘者可配合太衝，虛秘者可選用足三里、三陰交，陽虛者再配合艾灸關元、氣海。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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