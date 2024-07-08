醫學滿東華：更強新薄血藥 提升生活質素

副作用減 毋須戒口

新一代抗凝血藥可分為兩大類，包括「凝血酶抑制劑」達比加群酯（dabigatran etexilate），以及凝血因子Xa抑制劑阿哌沙班（apixaban）、艾多沙班（edoxaban）、利伐沙班（rivaroxaban）。相比傳統藥物華法林（warfarin），新一代抗凝血藥在保持同樣療效的同時，可減低嚴重出血風險達兩成；或在同等風險下，加強預防中風能力逾三成。新藥另一優點是藥效較穩定，使用更方便。除基本的肝腎功能檢查外，病人毋須定時抽血監測凝血指數及反覆調校劑量。新藥亦不容易與其他藥物相互反應，病人毋須戒口及刻意控制日常飲食，大大提升生活質素。

然而，即使正確服用抗凝血藥，血管內形成有害血塊或出現藥物副作用的風險仍然存在。因此，病人如出現以下中風徵狀，如視力模糊，言語不清或說話表達出現困難，半邊身體或臉突然麻痹或軟弱無力；又或出現全身性血栓塞的病徵，如：手腳腫脹痛楚、胸口痛、呼吸困難的話，便應立即求醫。

服用抗凝血藥物最常見副作用是出血，止血亦會比正常慢。病人應留意與出血有關的徵兆，例如皮膚出現不正常瘀痕，小便或大便帶血，吐血或嘔出像咖啡渣般的東西等；若出血情况嚴重、持續或受傷流血不止，就應立即求醫。因出血風險增加，服用抗凝血藥的病人在接受任何手術或治療前，請告知醫生或牙醫，以便作出適當安排。新一代抗凝血藥達比加群酯，較常會引起消化不良和胃部不適，因此建議病人飽肚服藥，即與早餐及晚餐同服。另外，其膠囊必須整顆吞服，病人切勿咀嚼或打開膠囊，避免因吸收過量而增加副作用。

以上提及的抗凝血藥均為處方藥物，病人不可自行購買服用。使用前須遵循醫生的專業意見及指示，亦不應擅自停藥。詳情可向醫生及藥劑師查詢。

文：邱文珊（東華三院中銀香港社區藥房註冊藥劑師）