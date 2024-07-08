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健康

澤星寄語：多元學科 健康一體

【明報專訊】上一篇談到「一體化健康」的概念，如要有效保障人類健康，我們必須同時考慮地球生態平衡。在此前提下，跨學科研究的交流與合作更形重要。

要促進跨學科的交流與合作，首先需要認識其他相關學科，拓闊自己的視野與思維。最近我參加港大跨學院舉辦的大型「生物醫學工程學研討會」，邀請來自全球的頂尖學者親臨校園分享真知灼見，以及他們在多維免疫工程學、泛組學、空間組學等範疇的嶄新研究成果，對診斷及治療癌症的成效。雖說這些都是生物醫學工程學的最新發展，但無不與醫學息息相關。這次寶貴的交流，再次令我深深體會到，讓醫生涉獵不同學科，拓闊知識層面是多麼重要。

香港特區政府早前提倡發展生命健康科技，包括推動香港成為生命健康科技樞紐，在本港設立生命健康研發院等，正與學院的學術及研究方向不謀而合。為配合相關發展，加強醫學與其他學科交流和聯繫，目前正是最佳的時機。所以，我建議將生物醫學工程學納入醫科臨牀及研究課程，藉此加強工程人員、科學家與臨牀醫生之間的溝通。透過了解其他學科的嶄新發展，並及時把握跨學科合作機會，或可在促進人類健康方面取得重大突破。既然按照「一體化健康」的概念，我們需將動物和生態系統納入保障人類健康的通盤考慮，何不從開拓知識層面開始？

借鑑其他學科知識 突破思考盲點

作為醫療教育工作者，必須與時並進，不斷完善課程內容，以應對全球健康日新月異的挑戰。因此，我們將跨學科交流的元素融入醫科課程，相較於畢業後才涉獵其他範疇，會更為理想。我也鼓勵有志從事研究的學生修讀碩士及博士研究式課程，涉獵不同學科的知識，以助研究突破創新。正如我和風濕及臨牀免疫學科研團隊、幹細胞轉化研究中心，與英國劍橋大學的跨學科合作研究，開創了全球首個個人化幹細胞治療，為原發性免疫缺陷病患提供了有效和安全的治療方案，以免為患者帶來不必要的風險。

醫學範疇廣泛，內容淵深，又隨着時代進步，我們必須終身學習，不斷掌握新的知識。借鑑其他學科的知識與經驗，亦有助我們突破思考局限或盲點。例如，社會科學畢業生對人的行為、心理狀况及人際溝通等方面有較深認識，有助我們改善與病人的溝通及關係；生物醫學畢業生對人體亦有獨特的見解，或能發掘嶄新的角度，為病人提供更好的診斷和治療。因此，港大醫學院現擬籌備新的醫學課程，提供更多優質的醫科教育機會，讓「跨域跨界」的同學，能有機會修讀醫科並投身專業醫療行列，集思廣益，更有效地守護民康。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕醫科生 醫科 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

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