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健康

知多啲：新藥研發應用 快不過抗藥細菌變異

【明報專訊】「全球趨勢而言，敗血症數字不斷上升，香港也是。」中大醫學院去年發布本地成年人敗血症的研究報告，分析2009至2018年的10年間本港公立醫院逾1300萬住院病例，指出敗血症發病率每年增2.8%，而死亡率每年增1.9%。在2018年，每10萬人有759人患敗血症，當中有156人死亡。

老化+治療風險 敗血症年增2.8%

負責研究的中大麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴指，本地發病率上升有幾個原因。人口老化下長期病患增加，他們免疫系統較弱，容易受感染，演變成敗血症的風險亦會隨之增加。醫療進步亦是因素之一，病人可接受的治療更多，如插喉供氧、手術等，這些治療都有可能使細菌更易侵襲身體，增加感染風險。

急症科專科醫生嚴建明亦指，現今的細菌愈來愈「惡毒」，「20年前沒有看到這麼多抗藥性細菌，但現在卻很常會遇到，所以醫生經常提醒不要濫用抗生素，因細菌會逐漸演變出抗藥性，一旦感染，普通抗生素就會失去效用」。儘管現今藥物治療成效不斷進步，但細菌變異速度亦很快。「研發抗生素或其他藥物需要做許多臨牀檢查及測試，才能通過藥檢去到實際應用，大部分都需要10至20年時間。但一種細菌短短2、3年，甚至幾季已經可以出現不同的抗藥性。」

[健康]

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