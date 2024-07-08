拖延1小時 死亡率增9% 攞命敗血症 醫生大敵

即使在醫學水平不俗的香港，敗血症仍是醫生一大敵人。香港中文大學的研究顯示，2018年香港成人死亡個案中，有27.8%都與敗血症相關。

方太早前患上尿道炎，其女兒在社交平台分享經歷，指方太按醫生指示服用7天抗生素，突然高燒、嘔吐、「躺着一動不動」，最終證實患上敗血症，留院20日後才康復出院。香港急症科醫學院急症科專科醫生嚴建明指，敗血症具高死亡率和病情迅速惡化的特性，如不及時治療，可導致多重器官衰竭而死亡。

病原體入侵 免疫系統過度反應

中大醫學院去年發表研究指，本港成人四分之一死亡個案與敗血症有關，發病率、死亡率在10年間呈上升趨勢（詳見「知多啲」）。呼吸系統、泌尿系統和消化系統，是敗血症成年患者最常見的3個受感染部位。

很多人認知，敗血症是由細菌入血引起，但遠不止於此，嚴建明解釋敗血症是因細菌、真菌或病毒等病原體入侵身體時，患者免疫系統出現過度反應，「不單攻擊這些外來物，更破壞體內器官，導致全身出現炎症反應」。與此同時，病原體在體內繁殖，「引起血管損壞、滲漏及擴張，令血壓偏低，還影響身體凝血功能，結成血塊，造成栓塞」。當血壓不足以提供血液予重要器官，微血管又出現血栓，便會導致血液循環不良，引致器官衰竭。

長幼、長期病患 免疫力低增風險

數列風險因素，嚴建明指，長者、兒童，還有長期病患如癌症、糖尿病、肝硬化患者等，本身免疫力較低；或未有接種疫苗的人士，身體缺乏抗體保護，都較容易受感染後惡化成敗血症。其次，病原體數量和殺傷力都會影響敗血症的發病及惡化速度，「例如（患者）感染的細菌或病毒量較高、有抗藥性，或是遇上像SARS、新冠病毒的變異株、俗稱『食肉菌』的甲型鏈球菌等殺傷力強、繁殖快的病原體」，兩者結合下，病情就會迅速惡化，引致敗血症風險大增。 在方太的案例中，雖然她服用抗生素，但是感染的細菌有抗藥性，再加上身為高齡長者，結果就演變成敗血症。

徵狀：發燒、心跳快、呼吸急促

嚴建明又指，敗血症會引致全身性免疫反應，「例如體溫過高（超過38℃）或過低（低於36℃）、心跳過快（每分鐘90次以上）、呼吸急促、白血球數值過低或過高等徵狀」。中大麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴補充，患者可能出現神志不清、寒顫、皮膚變紫等徵狀。正因為誘發敗血症的原因眾多，上述徵狀亦非敗血症獨有，醫生診斷敗血症並非易事。曾有研究發現，「20%個案起初以為是敗血症，最後卻發現不是，找到其他源頭」。

凌若崴表示，醫生主要靠經驗和臨牀診斷，留意病人徵狀找出有沒有受感染，如肺炎、尿道炎等；觀察各器官的指標，如呼吸、含氧量、血壓等；還要抽血觀察腎指數、血小板量、肝指數等，看看有沒有出現器官衰竭；同時從血液培養找出細菌、病毒等的蹤影。綜合以上，才能判斷病人是否患上敗血症。

源頭難尋 醫生落藥如查案

對付敗血症，最理想情况就是找到「元兇」，對症下藥。敗血症約七成由細菌感染導致，約三成由病毒與真菌等引起，分別要處方抗生素、抗病毒藥及抗真菌藥應對。若感染部位有膿瘡，還需透過手術放膿等，讓組織不再發炎；並輔以器官支援，如用呼吸機幫助呼吸、「強心藥」維持血壓。「不過治療最困難的地方是，最嚴重、出現多重器官衰竭的病人，僅約30%能確診由什麼細菌引起；有60%至70%嚴重病人，我們知道他們有感染，卻找不到源頭。」凌若崴說。

雖然可透過血液培養尋找感染源頭，但可能需要三數日才驗出，亦不一定找到，為免錯過治療黃金時間，醫生會憑臨牀經驗用藥，例如了解病人曾感染的細菌，曾到訪的地區，懷疑哪些器官有感染，從而推測可能的菌種，再處方合適抗生素療程；用藥後再評估病情，若沒有好轉就再找其他可能，猶如偵探一樣；但若病情嚴重，無計可施下就會直接用效力最強的抗生素。

從細菌感染惡化至敗血症，凌若崴指，速度可快至以日數甚至小時為單位。有病人可能在社區接受治療數日，才演變成敗血症，但他亦遇過患者入院時身體狀况還可，卻在1小時內急轉直下，出現敗血症。治療敗血症分秒必爭，「很多研究指，一般敗血症患者，建議3小時內處方抗生素，但當惡化至最嚴重的程度，即多重器官衰竭並出現感染性休克，就需在1小時內處方抗生素」。嚴建明補充，有研究指每延誤1小時治療，死亡率增約4%至9%。

4器官衰竭 死亡率近五成

隨着衰竭器官數量增加，死亡率亦會上升，以香港為例，凌若崴的研究發現，當有1個器官衰竭死亡率為15%，4個或以上飈升至接近五成。即使敗血症受控，文獻記載康復者可能在腦部、肺部出現後遺症，如神志錯亂或記憶衰退，若肺部曾有嚴重呼吸綜合徵，有可能出現肺纖維化、肺硬化，影響呼吸功能。

凌若崴在訪問中多次提到「現代醫學都不是很清楚……」儘管現時醫學昌明，但敗血症對醫生而言仍是一大敵人，「有時即使用對藥，有些病人仍可能無法康復，是治療此病的難處」。醫學界對敗血症的療法很有限，暫未有針對的藥物面世，「最好的預防就是及早給予適當治療，控制感染。因此當懷疑出現敗血症相關徵狀，應盡早求醫」。嚴建明提醒，接種疫苗是預防疾病的有效方式，讓免疫系統產生相關抗體，身體就能得到較好的保護。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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