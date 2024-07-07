未來城市：南延線2030年開通 紓緩屯南交通 坐港鐵好過坐巴士？

屯南至屯門20分鐘減至5分鐘

根據港鐵網站資訊，預計在2030年，暫名為「第16區」和「屯門南」的兩個站會完工啟用；自去年末開展工程，把屯馬線從屯門站透過高架橋延伸約2.4公里，走線經過屯門河上蓋，直達屯門客運碼頭區。

屯門南延線方案在2022年1月刊憲，屬於政府《鐵路發展策略2014》中7個鐵路方案之一。運輸及房屋局指會繼續發展以公共運輸為本，並以鐵路為骨幹的客運系統。現時，鐵路每天載客量接近460萬人次，約佔公共交通乘客量40%。當局認為，發展鐵路運輸可以疏導人流，減少對路面交通的倚賴，亦有助釋放鐵路沿線地區發展潛力；在繁忙時間由屯門南前往屯門站，路面車程需時約10至20分鐘，南延線啟動後，鐵路車程將不超過5分鐘。

在屯門南附近住宅區居住的街坊Circle Huen卻說，不太理解南延線方案。「其實屯門人一般希望環境清淨，我們家在走線範圍內，附近公園圍封，工程讓我們有點困擾。」她說屯門公路塞車的確煩人，但已經習慣。巴士站點較多，而且不論是去旺角（有59X巴士）、荃灣（59M）、觀塘（259D）還是銅鑼灣（962X），屯門南的巴士很方便，而且有位可坐。比起期待新港鐵站開通，她更關注原有的巴士服務會否受影響。

巴士較快 鐵路可預時間

「有人講正喎，有地鐵伸入來，但我不覺得會方便很多，因為本來可以行公路直接出去。如果坐屯馬線，去尖沙嘴、美孚都要兜一大個圈，其實有點傻，我們坐巴士一出（屯門）公路已經是美孚。」她補充。如果最終車程較快，Circle又會否支持方案？她就回應道，要看看是不是真的如此：「住港鐵站附近，車程都有機會比較快，但巴士的那種方便，在於一落樓下不用走很遠，就有巴士站。南延線屯門南站選址，跟附近住宅區，比如美樂，距離步行路程10分鐘，而且夏天容易行到身水身汗。所以有可能，車程聽落比較短，但最終是要搭車、走路過去，才能享受到這個短車程。」

屯門西區議員鍾健峰認為，南延線方案整體好處多於壞處，未聽到有很多街坊反對。他稱，「我們住新界西的人，一定喜歡搭點到點的巴士」。只不過，屯門公路塞車始終是出行的風險。屯門東區議員葉文斌感嘆：「近年公路是擴闊了，但不知道為什麼經常炒車，一炒，整條公路就塞。」

葉文斌笑言，他倆從小適應屯門公路塞車，但近來「三隧分流」措施實施後，塞車情况更嚴重。「很多怨氣呀，我住屯碼，在灣仔返工。比如我9點要開會，如果遲過8點出門口就大鑊，一定要飛的士去屯門站，避開屯門公路和西隧。」他認為南延線最主要的好處，不是車程每時每刻比巴士快，「如果不塞車，一定是巴士快」，而是「時間可以預計」。

鍾健峰指出，屯門人口愈來愈多，有更多私人屋苑、居屋和公屋，估計人口很快就會到60萬。「我們現在已經習慣搭地鐵，透過K巴接駁就可以。未來站覆蓋面愈多，對市民愈有利。」葉文斌則補充，近年新增的人口中，不少本來住在九龍等市區，因為屯門樓價比較便宜所以搬進來。「他們相對較基層，住屯門東青山公路附近，掃管笏和黃金海岸那邊，雖然有巴士，但他們習慣搭鐵，南延線有重要性。」

復辦往中環渡輪或是出路

只是，增加鐵路站，是否一勞永逸的交通萬靈丹？從立法會文件可見，2022年屯馬整體載客率（以每平方米站立4人）計算達82%；在疫情前的2019年上半年，早上最繁忙一小時最繁忙的載客率（以同樣方式計算）更達99%。葉文斌和鍾健峰對此嘆了一口氣，前者說：「屯門這麼多年都只有一個（主要）問題，就是交通問題，人們要跨區返工，區內就業不足，但好難改善，你不能貿貿然叫企業搬來屯門，以前的工業又已經走晒。」

葉文斌說屯門的交通，是棘手議題，當前南延線的關鍵，是紓緩公路的負荷。「當然，我們不知道遲些會不會可以用直升機返工，發展低空經濟，但起碼10年內不會吧。」鍾健峰曾經嘗試向政府爭取，在屯門碼頭復辦開往中環的渡輪——曾經由信德船務營運，在2000年7月停辦，但政府初步詢問各間渡輪公司後，發現沒有公司願意做，大都認為難維持盈利；「我覺得繁忙時間有一兩班已經很好，但政府似乎不願意補貼很多在這條渡輪路線上，它覺得屯門已經有鐵路和巴士。」

屯馬線載客率的確高，但鍾健峰提醒，增加南延線後，情况不會如批評者預料般嚴峻，因為屯門南目前有很多人已經是鐵路使用者，現在透過接駁巴士使用鐵路。葉文斌預料改善信號系統和增加班次後，情况未至於不可接受。而且，在鐵路延長後，屯門西更多人使用鐵路，能騰出空間，讓屯門東居民更舒適搭巴士。

屯馬線車費貴 吸引力有限

記者又向香港鐵路發展研究組成員Owen Leung查詢，想知道從民間鐵路發展研究員的角度，怎麽看這條新線。他指，「南延線覆蓋人口是10萬左右，數據上足夠支持它的發展，而且比起路面交通工具相對穩定，最主要受惠者是經常用接駁交通，到屯門站轉乘鐵路的乘客」。可是，他又理解方案對屯門南居民吸引力有限：「它增加居民的出行選項，但是一個迂迴的選項，要兜元朗、天水圍才能到市區，如果要去九龍東的話，還要兜埋紅磡、土瓜灣。應該可以縮減車程，但不會很多。」

Owen分析指，屯馬線車費較巴士貴，座位亦不一定比巴士的舒適；雖然鐵路有不塞車的優勢，但他預計，如果目前巴士路線和方便程度維持不變，未來碼頭居民還是會選擇巴士為先，不認為很多居民會願意用額外票價，避免塞車時間。至於Circle提及的，從距離屯門南或16區站較遠的住宅區，前往車站的路程問題，Owen也有擔憂，關注兩個站的行人網絡規劃。

住屯門，深圳就業更方便？

香港鐵路發展研究組分析指，目前屯馬線在繁忙時間每小時有22班車，還有上調的空間。但是，未來鐵路還要應對北部都會區和洪水橋站的人口。Owen說，政府在研究「中鐵線」，初步建議走線由元朗錦田連接九龍塘，如果成事，能避免香港鐵路的車廂和月台，在繁忙時段變成北京或東京鐵路般，人頭攢動，似沙甸魚罐頭的恐怖情况。可是，這條路線無法在短期內完工，亦有不同可行性研究要做，「遠水難救近火」。所以，他認為，為新界西居民保留鐵路以外的交通工具，絕對有必要，也呼籲政府和巴士公司不要減班次。

葉文斌有個大膽設想，他想像大灣區融合趨勢之下，將來屯門反會變成交通方便的一區。「現在已經很多香港人住內地，每日過關回香港返工，深圳灣過來很近屯門。其實我們找工作，也不一定要在香港，在深圳也可以。」為什麼要將眼光局限在香港？屯門人一定要跨區就業，向南、向東到港島、九龍？他說如果可以向西到深圳，那麽「屯門位置其實超級靚」。

港鐵：可應付繁忙時段乘客量

港鐵回覆記者就社區影響、預計車程及承載量的查詢指，港鐵在推展項目的過程中重視社區支持及意見，團隊在2020年規劃及設計時開始，與社區、附近屋苑及學校保持緊密聯繫。南延線走線途經發展成熟的社區，港鐵在工程規劃上已充分考慮環境保護。部分車站及高架橋結構將以預製組件的方法建造，以減省現場施工的工序，從而減少項目對周邊環境的影響。

新延線落成後，鐵路將直接駁通屯門南社區，由屯門南站前往屯門站的車程只需約5分鐘，大大節省交通時間，居民透過鐵路網絡前往香港各區更方便快捷。配合屯門南延線未來啟用及因應乘客量的增長，港鐵公司會適時調配及增加列車班次，預計可以應付未來屯馬線於最繁忙路段及繁忙時段的乘客量。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

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