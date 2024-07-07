社會實驗：中大研發種子 可高溫種植 去巴基斯坦種大豆

背景

項目：巴基斯坦大豆和農業研學之旅

目的：讓居港巴基斯坦裔學生回到家鄉了解農民需要

人物：林漢明、梁雄峰、3間地利亞修女紀念學校（吉利徑、百老匯、協和）及鐘聲慈善社胡陳金枝中學師生、其他專家

高溫下仍可完成生長周期

巴基斯坦夏天天氣炎熱，南部屬熱帶氣候，北部則屬亞熱帶，南部的信德省氣溫可高達52℃。在巴基斯坦熱死並不是奇聞，據英國廣播公司6月27日報道，信德省首府卡拉奇（Karachi）一醫院於4日內接收267名中暑病人，其中12人死亡。提及巴基斯坦大豆考察之旅，林漢明和眾學生也不禁直呼「好熱」，據聞他們初到埗時的氣溫達46℃。

林漢明研究大豆逾廿載，10年前他與其研究團隊複製大豆的耐鹽基因，研發出耐鹽耐旱的隴黃大豆品種種子，供內地農民在鹽漬地上種植，這款種子去年曾隨中國神舟16號上太空。巴基斯坦的耕作環境有別於內地，他說他帶隊去的旁遮普省費薩拉巴德（District Faisalabad in Province Punjab）天氣太熱，難種植大豆，因此他給當地的大豆種子，並非耐鹽耐旱的隴黃大豆品種，而是較耐熱的種子。這款種子暫未有正式名稱，只有編號，還未在內地應用，他打算將隴黃大豆與供給巴基斯坦種植的大豆雜交，培育適合巴基斯坦的大豆「耐鹽耐熱」品種。

「我給巴基斯坦農民的大豆種子，可在夏天的高溫下完成整個生長周期，結到果，有產量。」即是當氣溫上升，種子可以更快開花結莢。林漢明指在巴基斯坦種大豆仍是試驗階段，「還有一段很長的路要走，因為這不是巴基斯坦傳統種植的農作物，仍有很多未知之數」。要將大豆化為有價值的農產品，並應用在更多地區上，這些尚待發展。他續說，現時初步是要教當地農民種植大豆，試驗哪些大豆品種適合栽種，才思考能否機械化生產。

植物「熱緊迫」 影響種子發芽

港人對大豆製品不陌生，但原來大豆在巴基斯坦屬新鮮事物，這一切都歸因一個「熱」字。熱浪除了對人類不友善，還會影響植物生長。高溫會造成土地乾旱和植物的「熱緊迫」（heat stress）現象，包括改變葉片顏色和植物逐漸枯萎，甚或延緩植物生長和減少蛋白質的累積；也會影響種子發芽。不過林漢明說：「最重要的是它能否結莢收成，整棵植物枯死也沒關係，種子才是農民要收穫的部分。」原來只要在非常高溫前長出保護種子的豆莢，便有望有收成了。

7名隨林漢明考察的學生都在香港土生土長，除了一名是港生，其餘都是巴基斯坦裔。Mohammad Khadija Bibi（馬比比）是鐘聲慈善社胡陳金枝中學中五生，她選修資訊及通訊科技和企業、會計與財務概論，兩科看上去與農業沾不上邊，她為何有興趣參與考察？她說：「因為是去家鄉巴基斯坦，而且我想學多一點科學知識，現在很多東西都涉及科學和科技。」

馬比比的家族在巴基斯坦住的村子附近有很多農地，她記得農民種的多數是粟米、稻米和番茄等，她從未見過當地有人種大豆，「今次考察第一次見到（農民種大豆）」。她蹲在田地旁，看着那些甚至比尾指指甲還小的大豆，只感到驚訝。同行的中四同學 Aaminah Nosheen Ahmed（亞美娜露舒）則覺得感動，「因為大豆對巴基斯坦人來說，是很新穎的食物」。她們訪問了巴基斯坦農民，發現農民欠政府支援，即使農民成功栽種大豆，大豆的銷情不太理想，馬比比說這是因為當地人吃不慣大豆製品，買大豆多數用來餵飼牛羊。與她們同校的Asghir Hummad Ali和來自地利亞修女紀念學校（吉利徑）的中四學生Syed Adeel Shehzad則留意到，巴基斯坦缺乏水利設施，令農民灌溉耕作更困難。

巴裔生：對家鄉認識更深

Adeel補充，巴基斯坦的基礎建設，例如儲水設施不足夠，「農民不能適當地儲起雨水來使用」，而且農民主要利用人造水渠來引水灌溉，浪費水資源，「如果他們改變習慣，轉用滴灌系統則會省不少水」。種植大豆剛好不用澆太多水，有助解決農民缺水種植的問題。Adeel說，以前看新聞得知同鄉於上世紀試過種大豆不果，「他們沒有足夠種植大豆的知識」，今次看到巴基斯坦農民用林漢明提供的大豆種子栽種，「有些成功生長，有些成長得不好」，算是一大進步。

Adeel和其他巴裔同學首次到訪農場，他們此前在香港沒任何農場體驗。Adeel看到農民簡樸的生活，住的鄉村旁就是一大片農地，「他們每日只是在耕作，彷彿他們的生活就只有耕作」。Adeel說這讓他對家鄉認識更深，「我意識到巴基斯坦農民的生活不易，他們每一日如何為國家、家庭和生產糧食奮鬥，我們做任何事不應只為自己而做，而是嘗試幫助別人」。Adeel很感激林漢明，指他並非巴基斯坦人，卻願意為巴基斯坦農民出一分力。

與Adeel同校的Mohammad Ibraheam Ali曾返鄉數次，但那幾次以探親為目的，對比今次與農民近距離交流的經驗，「身處大自然的感覺真好」，他說巴基斯坦地方空曠，相較香港看到密密麻麻的建築，兩者的環境截然不同。

借助科技監測 感氣候變化挑戰

是次巴基斯坦的考察，林漢明也帶了其他專業的科學家和專家，譬如買賣種子的老闆教農民做生意，還有專家教授農民種植大豆，「我希望不止是給一些大豆種子讓當地人試種，而是他們學會如何種大豆，並將之推廣至其他南亞地區，讓他們享用這種高蛋白質的食物」。Adeel選修物理，他難忘從專家習得的可持續農業生產模式，例如運用太陽能，發動電動抽水泵抽取地下水，這樣既節省能源也慳錢，「巴基斯坦人通常用柴油，柴油很貴」。

隨行的工程師梁雄峰說，當地的農地範圍廣闊，單靠人力不足以應付生產，須以科技輔助，例如使用物聯網（IoT）量度土壤水分，又或是用航拍技術監測氣候變化對農田的影響。他當時身處巴基斯坦，感受到氣候變化之嚴重，他憶述操作航拍機於農地上空拍照，在氣溫逾40℃下「才飛了5分鐘就不行了，掉了下來」，原來高溫會令航拍機功能異常。對於局部地區乾旱、部分地區不時經歷暴雨的巴基斯坦，梁雄峰認為要改善航拍技術助監測。這場大豆研學之旅雖以大豆種植為主軸，學習內容卻集百家之長。

一同帶隊前往巴基斯坦的鐘聲慈善社胡陳金枝中學校長劉德銘說，是次考察不僅是一場教室或學校實驗室外的科學課，更是一次文化交流。他仍清楚記得返港前，機場突然停電，他們一行人要摸黑前行，「這件事讓我詫異，因為不曾想過機場會停電」，林漢明也因此困𨋢。說到這裏，一眾曾返鄉的巴基斯坦裔學生笑言他們對停電的情况習以為常，說「get used to it（早就習慣了）」、「regular（恆常發生）」。面對學生的冷靜，劉德銘和林漢明嘆服之餘，也學了一課。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao