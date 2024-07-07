明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

{獨立放映達人}熊秉文 不求資助的電影節 一切從心

【明報專訊】如果對電影的發燒程度有分級的話，非牟利獨立電影放映及發行團體「藍空間」的共同創辦人熊秉文，肯定屬於最高的幾個級別。自2004年成立以來，他和拍檔陳禮恒策劃了十多屆InDPanda國際獨立短片節，又辦長片、紀錄片、動畫、同志電影節，許多現在廣為香港人認識的「四字電影」本地導演，作品都在InDPanda往屆選片名單中。

創辦以來從未申請資助

熊秉文是完全沒有架子的電影人，他臉上常掛友善笑容，恭敬接待前來看放映的觀眾；當票房收入不足以支付營運開支，他會用自由撰稿的稿費補貼，年復年低調支持有心有力的導演。導演杜琪峯發起的短片競賽及國際短片展「鮮浪潮」，在過往多年尚且有香港藝術發展局資助，近年資助才被削停，熊秉文和拍檔發起、香港第一個國際獨立短片節InDPanda則從第一屆開始，從未申請任何資助。

今年是藍空間成立第20年，InDPanda迎來第19屆。翻看多屆的節目小冊子，會發現作品名錄上星光熠熠：《正義迴廊》導演何爵天、《窄路微塵》導演林森、《樹大招風》導演歐文傑等「四字電影」的創作者，不少都在InDPanda放映過短片；成名電影非4個字但也備受好評的導演如《填詞L》黃綺琳、《幻愛》周冠威和《手捲煙》陳健朗，亦是InDPanda的座上客。

命名「獨立」短片和電影節，獨立所指何物？熊秉文解釋，它的意思與政治全無關係。他欣賞的電影創作，是導演或編劇用創新方法說故事，不受商業、倡議或政治立場影響，自由進行的創作；同樣地，他和拍檔不申請資助，為的就是不想讓資助方的要求，影響電影節的選片原則，在他們的能力範圍內，讓少有放映機會的創作人被看見。

藍空間也做電影發行，曾經發行超過150套短片和30套長片。去年起，熊秉文替缺少本地發行機會的澳門電影在兩岸三地安排放映，包括孔慶輝的《海鷗來過的房間》和歐陽永鋒的《來世還作人》，最近他也替台灣導演陳宏一籌劃，讓電影《（真）新的一天》能在香港影院播出。

任職大機構 有資助才有活動

較少人知道，熊秉文最初是個社工。「我在電影《北斗星》中認識香港第一代社工，很想似主角郭子明（劉松仁飾）一樣，做社工幫人。」他的學業成績不算好，曾重讀中五，輾轉之下就讀城大社工文憑畢業；但又在踏入業界的第10年辭職。「我不喜歡不斷做重複的事情，做過近10年社工，在3間機構做青少年和家庭服務，之後很想嘗試新的東西，（用社工身分）很多東西都試過了，還有什麼可能？如果做跟過去一樣的東西的話，新人做就得，不需要我來做。」

他曾在突破機構工作，除了社工本職，也在電台部門客串講解電影，為機構的雜誌寫影評。約在1997年，熊秉文因看電影和寫影評，認識了時任香港藝術中心電影及錄像部總監蔡甘銓。2000年，他在辭去第3份社工工作後轉行，任職香港藝術中心電影及錄像部發展經理，負責「IFVA（當時名為：香港獨立短片及錄像比賽）」和媒體中心工作。不過，在機構工作也有限制。熊秉文尤其對依靠資助營運的文化感到疑惑，「很多時，機構覺得要能申請到資助，才會去做活動，沒資助就不用搞」。

他曾籌辦青少年的電影製作課程，「參加完之後同學仔好開心，好想我們繼續搞，怎知道老闆說不會繼續做，因為這個是沒有資助的活動」。但他覺得推廣藝術和文化不能如此，不能「挑起別人條筋之後又話不繼續做」。2002年，熊秉文家人因病去世，令他思考生命意義，要做些不會讓自己遺憾的事情，於是辭職，與曾任職報館編輯的陳禮恒成立藍空間，獨立地為獨立電影多做一些事情。

結合社工經驗 以影像助青少年

「在藍空間，我是將社工經驗和電影興趣結合，用影像角度幫助青少年成長，也讓人認識身邊的人和事。」熊秉文主要負責影節選片，每年都有關於青少年成長和同志的短片。他將電影節視為生命教育平台，不會特別迎合某類觀眾，也不會只選某類題材：「不會全部都選某個性向的電影，也不會只選地下、敏感題材，而是期待人們來到可以看到身邊存在、只是未有機會認識的人和事，涵蓋任何國家、任何類型。」

年輕導演首幾部作品通常是短片，但熊秉文認為短片和長片的分別，只在長度，短片不一定次人一等；他和拍檔想盡辦法放映質素好的短片。頭9屆電影節，藍空間主要放映短片，希望觀眾學習欣賞篇幅較短的作品。熊秉文說，小時候電影讓他有奇妙經驗，「創作者在電影中創造了夢幻時空，讓我好似發夢，體會不同的生命」。到後來，他和拍檔看到很多年輕導演，在資源緊絀的情况下，用盡方法拍片敘事，他倆決心再進一步，身體力行支持這些創作者。

藍空間對獨立電影的定義，主要在作品是否完全忠於創作者內心想法，如果受官方資助，又或有企業贊助，創作就可能會被影響。「製作上，拍攝的人用自己的錢，想說什麽就直接拍出來，不是為了市場而拍，也不是為了幫助推廣別人的信息，不論是什麼信息都不行。」熊秉文續指，這是因為商業或主流電影已有足夠的渠道放映，不需要他們幫忙。另外，純粹的創作，是更難得的心血結晶，如杜琪峯近日接受網媒採訪，也說「拋下所有」做電影是畢生夢想，但從未實現。

去年熊秉文為多屆短片節的合作導演辦回顧展「他們的短篇作品」，放映何爵天、林森、尹志文等人早期的短片，有的更是首次公開播放。「APA（香港演藝學院）畢業的一堆導演，我們以前都放映過他們的課堂或畢業作品。」熊秉文感嘆，自己跟不少本港導演識於微時，「我的人生是跟着他們一起成長」。熊秉文當年選他們的短片播放，是認為這些故事有意思，與國際上其他短片並列放映，也不會「輸蝕」。

簡樸生活 堅持零資助

眼見合作過的電影人，在10年間從寂寂無名到成為知名導演，終於有很好的發展，熊秉文衷心感到高興，可幸自己的眼光沒有錯。同時，藍空間也因應他們的發展，在2010年起辦長片節。熊秉文以港人熟知的熊貓為標誌，用「Panda」命名短片節，後來藍空間其他不同的影節以他的姓氏出發，用「Bear」命名長片節、「Polar」命名動畫節，「Black Bear」是紀錄片節，「Teddy」則是同志電影節。

「別人話我們傻傻哋。」熊秉文長期接案工作，拍檔則長期在報館全職工作，用自己的收入辦影節。「我們都是很單純的人，幫到就幫囉，票房場租蝕晒，就自己倒貼囉。我們想讓大家看到，不計較成本之下，其實很多嘢都可以做到。不計算自己人工、為發行活動開支去quote價（索取並比較不同公司的報價）、自己為電影做字幕等，都可以壓縮成本。」

簡樸的生活，讓他能夠特立獨行地支持自己憧憬的電影世界：「不要說你給我錢，我就要跟你的方向。」他說，曾應邀到藝發局與影意志等電影團體開交流會。當時杜琪峯和導演舒琪都在場，並以藍空間為例子，請其他團體參考不靠資助的經營方式。「杜sir同舒琪那時問我，是怎麼做得到。」他說方法很簡單，就像比較節儉的人，可以看早場電影、吃下午茶和到12蚊店購物，一樣能有生活樂趣；而若與供應商（如外國電影的供片商、電影DVD的製作商）充分溝通，有時候對方會理解藍空間的放映非為牟利，會給予更便宜的供貨價。

電影療癒喪偶之痛

鮮浪潮今年失去資助，規模縮小，讓不少人惋惜。不過，熊秉文認為，比起有沒有受資助，對於每個影節和比賽的搞手而言，更重要的可能是繼續找出自己的獨特性；像InDPanda一樣，雖然規模小，但仍可維持近廿屆。

藍空間的影節，跟與業界掛鈎的鮮浪潮不同，後者較偏重比賽成分。熊秉文說不同人各有各做，雖然自己較喜歡獨立製作，但亦不會批評其他團體的做法。惟他想提醒有心做獨立放映的年輕人，如果資源較少，可以多嘗試選更需要人支持的非商業片，而不是片租一般較貴的大片；而做獨立放映，應該盡量避免「找金主」的心態，讓選片偏離「獨立」初衷。

近年有關國家安全的法例增加，政府部門對電影審查的標準更嚴格，有沒有影響到藍空間的運作？熊秉文說審查不限政治敏感度，過往放映情色片，也有過不了審查的危機。他坦言，審查標準更嚴格，是全港選片人都要面對的問題，不過藍空間不是專門做政治電影放映的團體，相對影響較小。「其實，香港不只有政治題材，除了敏感題材，我們的導演，也有其他主題的作品達到很高水平。」如近日在其他團體的活動中，常被取消電影放映的導演周冠威，拍過《一人婚禮》，也拍過《幻愛》，題材可謂毫不敏感。熊秉文希望觀眾更全面認識香港的好電影。

與熊秉文一同創辦藍空間的陳禮恒不止是熊秉文的工作拍檔，也是他的人生伴侶。陳禮恒於2021年因癌症去世，比起審查，這是熊秉文更難釋懷之事。時常露齒微笑的他，談到這裏眼泛淚光：「他走了，我失去了整個生活的一半，那時曾想跟他走。」電影再次給他力量，看過《從今以後》，他對片中情節有共鳴，也想得更開。成立藍空間之初，兩人說好要做到20屆，現在還有一屆，他未想放棄。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 朱安妮、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞