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2024年7月7日星期日
星期日生活
星期日生活
什麼人訪問什麼人：歐健兒專訪 編劇，就是要推倒自尊再重建
前路有光
影像特區：最後的靜土
無名周記：買定離手
誰人日記：移民熱潮後
開門讀書：害怕悲劇重演
周日話題：右轉 右轉 再右轉
圖文城市：假如地鐵有枱櫈
Short D：（五）：一百年前的渣男
五音筆傳：NewJeans的 New New Jack Swing
#035 金魚囝
音樂本真論：一場運動，幾場Live 重探香港樂壇轉折中的1995
同場加映：離散未過時——由《月明星稀》討論延伸
劇透紙背：面朝大海的成長路：2024鮮浪潮香港作品回顧
評影習寫：直至最後一人，然後？ 《喀布爾的教堂》
家明雜感：從《談判專家》 回看《冇數講》
影片簡評
單元連載：香港書105
星期日文學‧《跨越歐亞》：在戰火下撿拾詩情——專訪鄺可怡教授
{獨立放映達人}熊秉文 不求資助的電影節 一切從心
餐桌共學：American Diner 在家以外的飯廳
打開垃圾：黃耀錦：減廢行先 回收其次
社會實驗：中大研發種子 可高溫種植 去巴基斯坦種大豆
通識導賞：瘧疾改造港島面貌 沿山建樓 半山成高尚住宅區
未來城市：南延線2030年開通 紓緩屯南交通 坐港鐵好過坐巴士？
家明雜感：從《談判專家》 回看《冇數講》
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【明報專訊】要不是邱禮濤編導的《談判專家》，幾乎忘記了《冇數講》（The Negotiator）這齣1998年的西片。
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什麼人訪問什麼人：歐健兒專訪 編劇，就是要推倒自尊再重建
前路有光
影像特區：最後的靜土
無名周記：買定離手
誰人日記：移民熱潮後
開門讀書：害怕悲劇重演
周日話題：右轉 右轉 再右轉
圖文城市：假如地鐵有枱櫈
Short D：（五）：一百年前的渣男
五音筆傳：NewJeans的 New New Jack Swing
#035 金魚囝
音樂本真論：一場運動，幾場Live 重探香港樂壇轉折中的1995
同場加映：離散未過時——由《月明星稀》討論延伸
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單元連載：香港書105
星期日文學‧《跨越歐亞》：在戰火下撿拾詩情——專訪鄺可怡教授
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打開垃圾：黃耀錦：減廢行先 回收其次
社會實驗：中大研發種子 可高溫種植 去巴基斯坦種大豆
通識導賞：瘧疾改造港島面貌 沿山建樓 半山成高尚住宅區
未來城市：南延線2030年開通 紓緩屯南交通 坐港鐵好過坐巴士？
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