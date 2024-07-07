明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

前路有光

【明報專訊】小暑日氣溫又登頂，連要不要出街食飯也要諗過度過，最適合躲進戲院乘涼看戲。一年一度為有志拍電影的年輕人提供支援的放映平台鮮浪潮，今屆傳出不再獲得藝發局的資助，規模大減，本地競賽項目只有8部，賴勇衡回顧並淺論了鮮浪潮的價值。鮮浪潮努力18年，以為業界培育後進為目標，坊間關注其未來能否續辦；另外也有電影發燒友，為追求純粹而立場鮮明拒受任何資助，InDPanda國際獨立電影節亦搞了十多屆，多位「四字電影」導演在廣為人知前，都曾於該平台放映過短片，今期創辦人接受了我們訪問。

電影是合眾人之力的製作，導演以外，編劇是近年漸受關注的崗位，今期起「什麼人訪問什麼人」推出「編劇是什麼系列」，剛奪得今屆香港電影金像獎最佳編劇獎的李春暉帶着此一大問號，將會訪問10位著名電影編劇，頭炮是有份參與近日掀起熱潮的電影《九龍城寨之圍城》的編劇歐健兒，每一回李春暉與受訪者會先挑選一部知名電影的一段戲，由其劇本出發展開討論，讀者於是亦有機會一窺電影劇本的原始樣貌，再以想像補白劇本與成品的創作路和距離。

英國大選塵埃落定，正生書院也鐵定要關門，攝記鄧家煊在曾經熱鬧和充滿青春荷爾蒙的校園游走，在回歸一片寂靜的校園中以鏡頭撿拾，無論如何，祝福學生前路有光。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞