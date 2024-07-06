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Fujifilm X-T50配新設計轉盤 快速切換菲林模式

【明報專訊】想要機身及鏡頭都全套「輕裝上陣」，很多人都選擇帶APS-C片幅的無反相機去旅行。Fujifilm新推出X-T50，機身重量僅約438克，配合準旗艦水準的規格及復古味濃的賣相，無論是日常隨拍還是遠行旅拍都能輕鬆應對。

X-T50內置4020萬像素X-Trans CMOS 5 HR背照式感光元件，以及最新的X-Processor 5影像處理器。機身支援7級的五軸機身防震系統，大大減少畫面模糊；加上AI智慧對焦技術，可精準識別和追蹤人物、動物、車輛等多種拍攝主體，大大提升對焦速度和準繩度。以上統統跟旗艦機X-T5看齊。

X-T50最大特點，莫過於全新設計的機頂菲林模擬轉盤。通過這個實體轉盤，攝影師可以快速直覺地在20種菲林模擬模式中切換，包括經典的PROVIA、Velvia、ASTIA，以及全新的 REALA ACE等。實體轉盤以外，Fujifilm X-T50亦改良了握把造型，讓用家持機時更舒適自然。機背按鍵佈局也重新設計，提升操作效率。

新版大光圈kit鏡更廣角

此次X-T50的套裝，還搭配全新推出的標準變焦鏡頭FUJINON XF16-50mm F2.8-4.8 R LM WR，最大光圈達F2.8之餘，還比上代kit鏡更廣角，無論資深玩家還是入門新手都值得考慮入手。●

Fujifilm X-T50

感光元件：4020萬像素APS-C

X-Trans CMOS 5 HR

屏幕：3吋184萬像素可反觸控式LCD

儲存：SD Card

其他：電子觀景器、藍牙4.2、Wi-Fi、USB Type C、HDMI micro、Mic in

體積：123.8×84×48.3 mm（淨機）

重量：約438g（連電池及記憶卡）

售價：$11,280（淨機身）；$14,890（機身連XF16-50mm鏡頭）

查詢：2406 3225（Fujifilm）

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